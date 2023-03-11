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Болонья - Лацио: Анонс и прогноз матча Серии А на 11.03.2023
Остались ли у "лациале" силы после "Наполи" и АЗ?
ANSA
"Лацио" никак не может найти стабильность. Восемь дней назад он стал второй командой в сезоне, не проигравшей в Неаполе в лиге и первой, выигравшей там. Но через четыре дня уже уступил дома АЗ в Лиге Конференций. Сегодня в Серии А также ожидает выезд и также к непростому сопернику. "Болонья" борется за седьмое место и уж точно умеет играть дома против "лациале". Удастся ли им на этот раз избежать неудачи там?
11 марта. 21:45. Серия А. 26-й тур
Болонья. "Ренато Даль'Ара"
"Болонья" - "Лацио"
Главный арбитр: Фабио Мареска
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После разгрома "Милана" со счетом 4:0 команда Маурицио Сарри не побеждала в четырех матчах. В том числе проиграла по всем статьям дома "Аталанте". Затем победила четырежды в пяти матчах при одной ничьей, не пропустив во всех пяти. Хайлайтом, разумеется, стал успех в Неаполе. Там "Лацио" преимущественно оборонялся, но делал это чётко и разумно. Ещё и создал больше, чем соперник и нашёл свой гол.
Поражение от АЗ (1:2), правда, опустило с небес на землю. Сарри говорил о неправильном отношении к игре, о потере сконцентрированности и злости, о слишком глубокой обороне после мощного начала и забитого мяча. При этом считает, что команда создала достаточно и могла победить со счетом 4:2, а то и больше. Даже президент Клаудио Лотито зашёл в раздевалку команды, и Сарри сообщил, что также был недоволен отношением к игре.
Нестабильность, выключения из игры остаются проблемами римской команды, о которых Маурицио говорит постоянно.
"Болонья" в последних восьми матчах набрала 16 очков, что для неё очень хороший результат. В последнем домашнем заслуженно переиграла "Интер" (1:0), до этого также в гостях переиграла "Фиорентину". Тьяго Мотта был признан лучшим тренером лиги в феврале и называется кандидатом на переход в "Интер" летом. Вместе с тем, среди последних результатов и ничья дома с "Кремонезе", и поражение дома от "Монцы".
В последнем своём матче она проиграла в гостях "Торино" (0:1), и Мотта признал полное выключение в первом тайме, повлиявшее на течение всего матча. В целом "россоблу" в Турине действовали крайне неточно и также опустились с небес на землю.
"Болонья" любит держать мяч, играть в короткий пас, доминировать. "Лацио" же в гостях часто играет от обороны, отказывается от мяча. Особенно - против сильных команд. Так играл и в Неаполе. Вопрос в том, насколько сильным он считает своего сегодняшнего соперника и насколько осторожно решит сыграть.
Следует отметить, что в трех последних очных матчах побеждал "Лацио". В том числе в августе в лиге (2:1), несмотря на то, что остался вдесятером из-за удаления вратаря Максимиано уже на шестой минуте. И в Кубке в январе. Правда, все те три матча состоялись в Риме. А в Болонье последние матчи ровнее. Три ничьи, три поражения хозяев, затем ничья и две победы хозяев с результатами 2:0 и 3:0.
Последние матчи команд
Болонья (все матчи - в лиге)
5.02. Фиорентина - Болонья 1:2
12.02. Болонья - Монца 0:1
18.02. Сампдория - Болонья 1:2
26.02. Болонья - Интер 1:0
6.03. Торино - Болонья 1:0
Лацио
19.02. Салернитана - Лацио 0:2 (лига)
23.02. Клуж - Лацио 0:0 (Лига Конференций)
27.02. Лацио - Сампдория 1:0 (лига)
3.03. Наполи - Лацио 0:1 (лига)
7.03. Лацио - АЗ 1:2 (Лига Конференций)
Кадры
У "Лацио" травмирован Чиро Иммобиле. Правда, без него команда в последнее время даже обычно выглядит лучше. Фелипе Андерсон вновь займёт место "фальшивой девятки". Под вопросом из-за травм центральный защитник Казале и опорник Катальди. Шанс для автора победного гола в Неаполе Весино удержаться в стартовом составе и для Патрика - вернуться. Левый защитник Марушич дисквалифицирован.
У "Болоньи" вылетели важные игроки. Атакер Орсолини, автор четырех голов и двух ассистов в шести последних матчах, в том числе победного гола "Интеру". А также опорник Домингес. Марко Арнаутович вернулся ещё к "Торино", но в стартовом составе вряд ли выйдет. Сообщают о его ссоре с Моттой. Зиркзее должен выйти, Барроу поддержит его. Атакующий Сориано или более оборонительный Эбишер на другом фланге?
"Болонья": Скорупски, Пош, Лукуми, Сумаро, Камбиазо, Медель, Фергюсон, Схутен, Эбишер, Барроу, Зиркзее
"Лацио": Проведель, Лаццари, Казале, А. Романьоли, Хюсай, Весино, С. Милинкович-Савич, Луис Альберто, Педро, Фелипе Андерсон, Дзакканьи
Прогноз: Болонья - Лацио 1:1
Запас прочности "Лацио" не очень велик. Для побед ему нужно напрячь все силы. Много ли их осталось после "Наполи" и АЗ? На таком сложном и традиционно неудобном для себя выезде потеря очков более чем реальна. Реален и недостаток голов, ведь "лациале" в восьми из девяти последних матчей во всех турнирах не забивали более одного мяча, а "Болонья" забила всего три в последних четырёх и один в последних двух.
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