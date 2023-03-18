Удинезе - Милан: Анонс и прогноз матча Серии А на 18.03.2023

В последние недели "Милан" мог оправдаться матчем Лиги Чемпионов против "Тоттенхэма". Можно сказать, что ему в жертву были принесены гостевой матч против "Фиорентины" (1:2) и домашний против "Салернитаны" (1:1). Но теперь оправданий нет. Потери очков в тех матчах вынуждают выложиться в Удине, отдых посреди недели и немедленный перерыв на матчи сборных позволяют играть на полную силу. Удастся ли "россонери" продемонстрировать эту силу?

18 марта. 21:45. Серия А. 27-й тур

Удине. "Дачия Арена"

"Удинезе" - "Милан"

Главный арбитр: Даниэле Довери

В последнее время чемпион двигается волнообразно. Кошмарный январь с серией антирекордов, затем четыре победы подряд в феврале без пропущенных, затем первая половина марта без единой победы. 0:0 в Лондоне несомненно в плюс, поскольку удалось очень четко перекрыть "Тоттенхэм", не позволять ему почти ничего и обеспечить первый за 11 лет выход в четвертьфинал Лиги Чемпионов. Но в других матчах "Милан" был выключен и не соответствовал уровню.

Слабый, но контролируемый первый тайм принес гол в раздевалку против "Салернитаны". В слабом втором была пропущена контратака и сделано недостаточно для возвращения победного счета. В итоге в девятом из 11-ти последних матчей во всех турнирах "Милан" не забил более одного мяча. То есть атака глохнет. Еще и в стартовом составе впервые в истории клуба в лиге не было ни единого итальянца, что также вызвало недовольную реакцию.

"Удинезе" надеется, что начал новую волну победой над "Эмполи" в гостях (1:0). Но старая длилась слишком долго. Лишь одна победа в 17-ти турах, ни одной в восьми домашних, то есть с сентября. Из-за этого фриуланцы скатились за пределы Топ-10. Хотя седьмое место лишь в трех очках, и за него команда Андреа Соттила собирается побороться. Поборолась, например, в Бергамо две недели назад, где удержала 0:0 под шквалом атак "Аталанты".

Стефано Пиоли говорит о сопернике как о команде, которая соединяет физическую мощь, технику и вертикальную игру. Требует максимальных внимания, нацеленности и давления. Желает компенсировать последние неудачи в лиге и заявляет, что видит команду, нацеленную на это. Желает наконец-то увидеть игру высокого уровня. Позволит ли показать такую "Удинезе"? Он как раз эксперт в умении замучить соперника и заставить его играть плохо.

Последние матчи команд

Кадры

Оливье Жиру дисквалифицирован, потому весьма велики шансы увидеть в стартовом составе Златана Ибрагимовича. Впервые за 419 дней. Он уже выходил несколько раз на замену и против "Салернитаны" выглядел неплохо. А "Удинезе" в гостях забивал в двух последних матчах, вырывая в концовке результаты - победу и ничью. Правда, Пиоли говорит, что полный матч Ибра не готов играть и напоминает о Ребиче и Ориги. Но ведь эти двое в ужасной форме.

Мессиас травмирован, но как раз на позиции правого латераля у "Милана" много вариантов. Салемакерс, Флоренци, Калабрия. Проблема слева, где под вопросом один из лидеров команды Тео Эрнандес. Его потеря может стать критичной. Балло-Туре и все трое правофланговых готовы заменить. В центре поля после отдыха должен вернуться Тонали, а отдых в пользу Беннасера должен получить Крунич.

Особое внимание - на Рафаэля Леау. Он не забивал в десяти последних матчах, то есть два месяца. Выглядит будто даже не желающим играть. О нем постоянно спрашивают. Пиоли ответил, что португалец отнюдь не в депрессии, а спокоен и нацелен и, даже когда не забивает, держит защитников оппонентов в напряжении.

В "Удинезе" надолго вылетели бывший игрок "Милана" Деулофеу и защитник Мазина. Также травмирован защитник Эбосс. В целом дилемма на двух позициях. Позади мощного форварда Бету может выйти еще один форвард Саксесс или Товен, но оба сильно разочаровывают. Логичнее передвинуть туда лидера, дирижера команды Роберто Перейру. Тогда освобождается место в центре поля. Для атакующего хавбека Самарджича или опорника Арслана?

"Удинезе": Сильвестри, Н. Перес, Бекао, Бийол, Эхизибе, Уолас, Ловрич, Арслан, Удоджи, Перейра, Бету

"Милан": Маньян, Калулу, Тиав, Томори, Салемакерс, Беннасер, Тонали, Балло-Туре, Диас, Леау, Ибрагимович

Статистика

"Милан" - команда, против которой "Удинезе" сыграл вничью в Серии А больше, чем против какой-либо другой - 36 в 95-ти матчах. Также он проиграл 42 и выиграл 17. Три из четырех последних очных матчей завершились вничью 1:1, перед тем, как в начале нынешнего сезона "россонери" победили дома со счетом 4:2. Дважды за сезон в лиге они не побеждали этого соперника с сезона 2007/08

Та победа в августе стала единственной для какой-либо из команд с разницей более одного мяча в 16-ти последних очных матчах

"Милан" проиграл лишь один из 11-ти последних матчей лиги против "Удинезе", но выиграл лишь пять при пяти ничьих. Шесть последних в Удине завершились с равными показателями - по две победы у каждой из команд и две ничьи. Причем одну из побед "россонери" добыли на 97-ой минуте, вторую - на 83-ей, а одну из ничьих - на 92-ой

"Милан" и "Удинезе" делят 2-3 места в лиге по забитым мячам в последние 15 минут матчей - по 11. У "Наполи" 14

Родриго Бекао забил три мяча в ворота "Милана" в лиге. Ни один защитник с 1959-го года не забивал ему больше

Златан Ибрагимович забил три мяча и отдал два ассиста в последних своих четырёх матчах против "Удинезе"

"Удинезе" не побеждал на своём поле в восьми последних матчах лиги - шесть ничьих и два поражения. Последней его жертвой на "Дачия Арене" был миланский "Интер"

В семи из восьми последних матчей с участием "Милана" во всех турнирах забивалось не более двух мячей

Прогноз: Удинезе - Милан 1:1

В такой форме против такого неудобного соперника, без Жиру и, скорее всего, Тео. "Милану" будет очень трудно в Удине. Шансы на решающие голы от любой из команд в концовке велики, а шансы на уверенную победу любой крайне низки. Возможно, Ибра отметит свое возвращение и решит против одного из своих любимых соперников. Но ведь до концовки он не дотянет. Ничья 1:1, как в трёх из четырёх последних очных встреч?