Лацио - Рома: Анонс и прогноз матча Серии А на 19.03.2023

Римское дерби часто называют отдельным сезоном для его участников. Правда, большей частью из-за того, что в настоящем сезоне особо нечего ловить. Нечасто в истории обе команды боролись друг против друга в лиге за те же высокие места. Однако в нынешнем сезоне ситуация именно такая. Обе отчаянно борются за Топ-4. И каждая деталь здесь важна. Уж точно - успех в дерби. Как в математическом, так и в психологическом плане.

19 марта. 19:00. Серия А. 27-й тур

Рим. "Стадио Олимпико"

"Лацио" - "Рома"

Главный арбитр: Давиде Масса

Обе команды сейчас идут неровно и нервно. Жозе Моуриньо дисквалифицирован ещё за матч против "Кремонезе", клуб за него чуть ли не устроил крестовый поход, бойкотирует прессу. Крайне зол был и на судейство в 26-ом туре лиги. "Лацио" остался "паршивой овцой" итальянского футбола, то есть единственным вылетевшим из Еврокубков, под огнём критики из-за этого. Маурицио Сарри жалуется на короткий состав, что не нравится руководству.

"Рома" неудачно играет в гостях. Выиграла лишь один последний гостевой матч из восьми во всех турнирах. Вместе с тем, за это время вернулась с 0:2 на 2:2 против "Милана" в концовке, играла прилично против "Наполи" и проиграла лишь в концовке. В четверг уверенно удержала 0:0 против "Реал Сосьедад", даже несмотря на 26 процентов владения мячом. А дома выдала серию из пяти побед без пропущенных, но прервала ее 3:4 от "Сассуоло".

"Лацио" же вылетел из Лиги Конференций, чередует громкие победы с унылыми матчами вне зависимости от стадиона. Еле дожал дома "Сампдорию" и "Клуж", влетел в одни ворота дома "Аталанте", проиграл оба матча АЗ. Сразу после громкой победы в Неаполе (1:0), когда четко выстоял и нанес безоговорочному лидеру Серии А первое домашнее поражение в сезоне в лиге, не сумел победить в Болонье. Добыв лишь 0:0 и даже выглядя слабее соперника.

За "Сассуоло" "Рома" обвиняла судейство, оставившее её вдесятером на более тайма в нагрузку с пенальти по итогам провокации соперника. Но ведь пропустила два ранних гола в контратаках и уступала в счёте ещё до этого. Явно повлияло отсутствие по разным причинам четырёх важнейших игроков. А после "Сосьедада" Моуриньо благодарил игроков за то, что выстояли, боролись, несмотря на физические проблемы и усталость, говорил о их жертвенности.

Сарри также говорил об усталости после вылета от АЗ, признал, что после пропущенного при счете 1:1 команда бросила играть и прекратила верить, что заменами лидеров Милинковича-Савича, Романьоли и Дзакканьи думал уже о дерби. Долго жаловался на неспособность этого состава и в физическом, и в ментальном плане играть два фронта. Что, как сообщают, вызвало конфликт с президентом клуба Клаудио Лотито.

Обе команды готовятся к дерби очень серьёзно. Оба тренера не собираются давать никаких интервью, никаких конференций. При этом Моуриньо успел начать психологическую войну, подтрунив над "Лацио" ("мне жаль УЕФА, которому теперь придётся тратить деньги и увозить трофей из Рима", "Лацио" вылетел из двух Еврокубков и теперь будет играть в третьем?"). А Сарри запер команду на базе до матча и увеличил количество тактических занятий.

Последние матчи команд

Кадры

Моуриньо говорил о повреждении Матича, из-за которого не мог играть в Испании, о Вейналдуме, которого после шести месяцев травмы был вынужден ставить два полных матча подряд, о игре Лоренцо Пеллегрини с 30-ю швами, об операции Белотти на руке. Но к дерби все должны быть готовы. Кроме Карсдорпа, которому сломали нос. Должен выйти классический состав. С дилеммой лишь на флангах. Челик или Спинаццола?

Особое внимание - на Пауло Дибалу, игрока, способного решать такие матчи. И на Абрахама, не забивавшего уже полтора месяца ни в одном турнире. Бережёт для дерби?

Кумбулла дисквалифицирован за удаление против "Сассуоло".

У "Лацио" отсутствует автор победного гола в Неаполе Весино (дисквалификация). А также сам Чиро Иммобиле. Правда, в марте и в сезоне вообще последнее - далеко не новость. В первом круге Чиро был включён в заявку и сидел на скамье запасных для психологической поддержки. Такое же ожидается и завтра. А его место вновь займёт "фальшивая девятка" Фелипе Андерсон, забивавший в четверг в Алкмааре и в дерби в первом круге.

В Алкмааре отдыхал Луис Альберто, на нестандартное мышление которого Сарри завтра очень рассчитывает.

"Лацио": Проведель, Марушич, Казале, А. Романьоли, Хюсай, Катальди, С. Милинкович-Савич, Луис Альберто, Педро, Фелипе Андерсон, Дзакканьи

"Рома": Патрисиу, Манчини, Смоллинг, Ибаньес, Залевски, Матич, Кристанте, Спинаццола, Лоренцо Пеллегрини, Дибала, Абрахам

Статистика

В последних 13-ти очных матчах в лиге наблюдается равенство - по пять побед у каждой из команд и три ничьи. В предыдущих двух сезонах обе команды выигрывали домашнее дерби, в нынешнем в первом круге "Лацио" выиграл гостевое. В сезоне 2019/20 были зафиксированы две ничьи 1:1

В четырех из пяти последних дерби забивала лишь одна команда. За это время каждая из них добыла по победе со счетом 3:0

"Лацио" не пропускал в четырех последних матчах лиги и в шести из восьми последних матчей во всех турнирах. "Рома" не пропускала в трех из четырёх и в пяти из семи последних матчей во всех турнирах

В восьми последних гостевых матчах во всех турнирах "Рома" одержала лишь одну победу. В пяти последних проиграла трижды и дважды сыграла вничью

В семи последних матчах "Лацио" в лиге забивалось менее трех мячей

Результаты "Лацио" в матчах лиги против других команд Топ-7 в нынешнем сезоне - дома 3:1 над "Интером", 4:0 над "Миланом", 1:2 от "Наполи", 0:2 от "Аталанты". В гостях - 2:0 над "Аталантой", 1:0 над "Ромой" и "Наполи", 0:3 от "Ювентуса". "Ромы" - в гостях 1:1 с "Ювентусом", 2:1 над "Интером", 2:2 с "Миланом", 1:2 от "Наполи". Дома - 0:1 от "Аталанты", "Наполи" и "Лацио", 1:0 над "Ювентусом". Итого у "Лацио" - 15 очков в восьми матчах, у "Ромы" - восемь в восьми

Прогноз: Лацио - Рома 1:1

Разумеется, в дерби статистика и форма не имеют никакого значения. И все же следует отметить, что обе команды мало забивают и мало пропускают, обе не любят доминировать, владеть мячом. В первом круге "Рома" владела 59 процентов, но проиграла, во втором круге предыдущего сезона владела 35, но выиграла. Кроме того, в прямой борьбе за места в Топ-4 им прежде всего нельзя проигрывать такие матчи.

Ожидается осторожная игра без обилия опасных моментов. Возможно, скромная ничья.