Наполи - Милан: Анонс и прогноз матча Серии А на 02.04.2023

"Милан" и "Наполи" встретятся трижды за 16 дней. Сегодня в лиге и затем дважды - в четвертьфинале Лиги Чемпионов. Сегодняшняя встреча должна послужить репетицией лигочемпионских? Или передачей короны Скудетто? Все гораздо сложнее. Уж точно - для "Милана", находящегося в сложном положении. Да и "Наполи" лучше не снижать темп, учитывая то, что может выиграть в концовке сезона.

2 апреля. 21:45. Серия А. 28-й тур

Неаполь. "Стадио Диего Армандо Марадона"

"Наполи" - "Милан"

Главный арбитр: Антонио Рапуано

Лучано Спаллетти все же считает, что матч имеет двойное значение. Из-за ЛЧ, из-за имени чемпиона. Из-за потери автора 21-го гола в лиге Виктора Осимхена, вернувшегося из сборной с травмой. Из-за протеста ультрас против повышенных цен на билеты. Фаны обещают сидеть на матче в тишине, и это Спаллетти считает такой же тяжелой потерей, как и потеря своего лучшего бомбардира.

Он пытается разбудить подопечных и настроить их на нацеленную концовку сезона. Говорит, что разговоры об уже взятом Скудетто - иллюзия, что говорят о "сказке, которую ещё не написали", что "лишь поверхностные люди думают о будущем". Он беспокоится, поскольку поражение дома от "Лацио" состоялось совсем недавно, в марте. На него, правда, "Наполи" ответил 9:0 в трех матчах, но не успокоился ли на этом?

Беспокойство "Милана" гораздо более острое и естественное. Он балансирует на грани Топ-4, пытается удержаться на плаву и далеко не факт, что сумеет. В феврале четырьмя победами подряд без пропущенных очухался от антирекордного января. Но в марте ощущения первого месяца 2023-го года вернулись. Влеты в гостях против "Фиорентины" и "Удинезе" по всем статьям, лишь 1:1 дома против "Салернитаны".

Стефано Пиоли заявил, что предпочёл бы играть уже на следующий день после провала в Удине, а не уходить на перерыв на матчи сборных. Но учитывая, насколько разобранным, не желающим бороться, не понимающим, что делать выглядел "Милан", он совершенно не прав. Его кресло шатается, как и кресла практически всех ведущих функционеров клуба. Что, разумеется, явно ухудшает атмосферу.

Большую часть предматчевого интервью Пиоли посвятил не разговору о матче, а оправданиям такому сезону в лиге. Говоря, что мало кому в Европе после стольких лет провалов удаётся выиграть два чемпионата подряд, что команда всё ещё очень молода, что клуб - один из немногих с ясным проектом. При этом признаёт, что в последние месяцы команда играет гораздо ниже своих стандартов.

"Наполи" первый в лиге по ударам по воротам и владению мячом, будет доминировать и сегодня. А "Милан" попытается искать свою любимую формулу "перехват-стремительная контратака". Это отмечает и Спаллетти, говоря об особой опасности даже длинных пасов вратаря. Он отмечает, что прессинг "россонери" заставит его команду играть быстрее, чем обычно. Но вряд ли он будет применяться часто. Не в таком те состоянии.

Последние матчи команд

Кадры

Итак, Осимхен вылетел. Оба тренера говорят, что это не повлияет, напоминают, что он вылетал и осенью, и без него "Наполи" выиграл все семь матчей и даже забивал в среднем за матч больше. В том числе и у этого же "Милана" в гостях, когда победный гол забил Джованни Симеоне. Без нигерийца Хвича Кварацхелия, лучший игрок февраля и марта в Серии А, будет в центре внимания. Он способен выиграть в одиночку.

Дилеммы две. Руи или Оливера слева в обороне, Политано или Лосано справа в атаке.

В первом круге в очном матче (1:2) "Милан" играл лучше, чем "Наполи". Этот факт, травма ведущего защитника Калулу, неудачи новой тактической схемы 3-4-2-1 в марте (хотя она же принесла успехи в феврале), боязнь Кварацхелии и желание завести своего Кварацхелию Леау, не забивавшего за клуб с 14-го января, но забившего в марте за сборную, могут привести к возвращению "россонери" к традиционной тактической схеме 4-2-3-1.

В центре обороны вместе с Томори сыграет скорее опытный Кьер, чем молодой Тиав, справа возвращается капитан Калабрия, не находивший себя в 3-4-2-1. Дилеммы на позициях "десятки" и правого вингера. На обе претендует Браим Диас, но скорее на первой выйдет опорник Крунич, а на второй - также более оборонительный Салемакерс.

Невозможно игнорировать специалиста по Топ-матчам Оливье Жиру. Он принёс победу в Неаполе год назад, забил и в очном матче в первом круге. Француз отбыл дисквалификацию и заменит вновь травмированного Златана Ибрагимовича.

"Наполи": Мерет, Ди Лоренцо, Ррахмани, Ким, Руи, Лоботка, Ангисса, Зелински, Лосано, Симеоне, Кварацхелия

"Милан": Маньян, Калабрия, Кьер, Томори, Эрнандес, Тонали, Беннасер, Салемакерс, Крунич, Леау, Жиру

Статистика

В последних 20-ти очных матчах в лиге "Милан" выиграл лишь трижды, шесть раз сыграв вничью и 11 раз проиграв. Правда, в последних пяти очных матчах одержал две победы. И обе в гостях

В сущности, в Неаполе он не проигрывал уже три матча подряд - две победы и ничья. Три победы подряд могут быть одержаны впервые с 1951-го года

"Наполи" не играл вничью в последних 23-ех матчах лиги - 21 победа, два поражения. В целом в лиге у него две ничьи в сезоне. Меньше в лигах Топ-5 лишь у "Бохума" - одна

"Наполи" выиграл десять из последних 11-ти матчей как во всех турнирах, так и в лиге. Поражение состоялось дома четвертого марта от "Лацио" в лиге со счетом 0:1

В последних девяти матчах лиги лишь "Лечче" потерпел больше поражений, чем "Милан" (6:5) и лишь "Кремонезе" пропустил больше мячей (17:16)

"Наполи" - первый в лигах Топ-5 в сезоне 2022/23 по голам ударами головой (15), "Милан" пропустил больше всех голов таким образом в Серии А (10). Правда, автор семи из неаполитанских голов головой Осимхен травмирован, но в первом круге Симеоне забил победный гол в ворота "россонери" именно этой частью тела

Прогноз: Наполи - Милан 1:1

"Милану" некуда отступать. В яростной борьбе за места в Топ-4 он не выглядит фаворитом и потому вынужден цепляться за каждое очко. Пиоли напоминает о том, что никто не верил, что он возьмёт Скудетто или выйдет в 1/4 финала Лиги Чемпионов, то есть настраивает свою команду как андердога. Что ей сейчас на пользу. На пользу и отсутствие Осимхена у соперника, и самоуспокоенность соперника.

"Наполи", разумеется, сильнее, но ничья реальна.