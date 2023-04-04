Ювентус - Интер: Анонс и прогноз матча Кубка Италии на 04.04.2023

Лишь один тренер в истории выиграл больше итальянских кубковых турниров, чем Симоне Индзаги. Массимилиано Аллегри ведёт в этом противостоянии со счетом 7:6. Они встречались в предыдущем сезоне в финалах Кубка и Суперкубка и дважды дарили нам замечательную драму, переходя в дополнительное время. Ныне вновь встречаются. Правда, ныне их мысли скорее заняты другим. Весьма серьёзными проблемами. Останутся ли силы и желание на Кубок?

4 апреля. 22:00. Кубок Италии. Полуфинал. Первый матч

Турин. "Алльянц Стадиум"

"Ювентус" - "Интер"

Главный арбитр: Давиде Масса

Состояние команд

"Интер" в глубоком кризисе. Несмотря на четвертьфинал Лиги Чемпионов. В Серии А он проиграл три последних матча, четыре из последних пяти. Индзаги висит на волоске. СМИ соревнуются в статьях на тему его преемников, дней и условий его увольнения. Gazzetta Dello Sport даже заявляет, что ему даны восемь дней и три матча на исправление ситуации - сегодня, в лиге против "Салернитаны" и в Лиге Чемпионов против "Бенфики".

В первом матче после перерыва на матчи сборных (дома против "Фиорентины") "Интер" создавал моменты, и Индзаги назвал почти единственной причиной поражения кошмарные промахи. Но другие видят полную картину. Видят совершенно выключенную и разобранную команду, вчистую лишенную уверенности в себе и желания рвать жилы. Бывший президент клуба Массимо Моратти заявил, что играла будто "приятный маленький тренировочный матч".

Ультрас клуба уже также надоело, и они опубликовали сообщение с угрозами. Заявляя, что их терпение на исходе и они "будут считать всех ответственными за неудачи и относиться к ним так, как они того заслуживают".

В "Ювентусе" картина противоположная. 11 побед, ничья и лишь одно поражение в 13-ти последних матчах во всех турнирах, семь побед в восьми последних в лиге. Четыре из пяти последних во всех турнирах без пропущенных. Он набрал тот самый страшный ход, который известен всей Италии и который очень часто приводил к Скудетто. Правда, сейчас Скудетто недостижимо. И из-за прорыва "Наполи", и из-за снятия 15-ти очков с "Юве".

В сущности, сейчас в клубе думают об апелляции 19-го апреля. О вдруг открывшейся борьбе за попадание в Лигу Чемпионов даже без этих 15-ти очков, ведь до четвертого места "Интера" прямо сейчас шесть. О Лиге Европы, через победу в которой выходят в ЛЧ. "Бьянконери" очень нужны деньги, зарабатываемые в главном клубном турнире Европы. Как, вообще-то, и "нерадзурри". Коппа Италия в такой ситуации остаётся в тени.

В первом матче после перерыва команда Аллегри играла дома против "Вероны" из зоны вылета и продемонстрировала свой привычный футбол. Унылый, вызывающий желание выключить телевизор. Забила один гол, вратарю Щенсны пришлось работать. Взбешенный Массимилиано убежал в раздевалку ещё до финального свистка и затем признавал, что подопечные не играли хорошо. Тем не менее, очередная победа добыта.

В последнем матче перед перерывом команды как раз встречались. Хотя и в Милане. Тогда статистически "Интер" полностью доминировал, но не создал практически ничего. А "Ювентус" блестяще оборонялся и устроил серию контратак, с которых должен был забивать 3-4 мяча. Забил, правда, всего один, да и тот вызвал страшный скандал из-за двух касаний рукой в процессе. ВАР не сумел однозначно зафиксировать касание Рабио и оставил гол.

Последние матчи команд

Кадры

Против "Вероны" играли молодые игроки, чем Аллегри остался очень доволен. Гатти, Фаджоли, Барренечеа, автор гола Кен. Первые двое должны остаться. Рабио там отбывал дисквалификацию и должен вернуться на поле. Костич отдохнул. Скорее всего, Кена и Милика сдвинут Влахович и Ди Мария. Хотя серб в плохой форме в клубе, забил два мяча в десяти последних матчах за него, в сборной он забил три в двух. Возможно, через неё воспрянет.

Бонуччи и Сандро по-прежнему не готовы, о Погба уже все забыли, Паредес в глухом запасе. Кьеза как раз удивил возвращением, но и он начнёт матч в запасе. Замены, которые реально могут усилить игру - он, Милик (и это уже прогресс, поскольку в последнее время обоих не было), Кен, Ругани в обороне и ещё один местный воспитанник - опорник Миретти.

Кубковый вратарь Перин выйдет и сегодня.

У "Интера" также ожидаются серьёзные изменения в составе. Вернётся главный тандем форвардов Джеко-Лаутаро Мартинес. Хотя аргентинец забил лишь один гол в семи последних. матчах за клуб, а босниец - ноль с 18-го февраля, то есть в 12-ти, но они лучше, чем Лукаку и Корреа. С другой стороны, в центре поля и на правом фланге Индзаги может выставить довольно глухих запасных Асллани и Белланову. Похоже, он хочет встряхнуть команду.

Димарко оправился от травмы и готов заменить Гозенса слева. Дармиан против Де Фрая в центре обороны, Дармиан против Думфриза и Беллановы справа. В центре поля в отсутствие травмированного Чалханоглу на три позиции претендуют Брозович, Барелла, Мхитарян и теперь Асллани. В воротах может появиться Ханданович.

Индзаги постоянно критикуют за поздние замены. В субботу он начал лишь на 63-ей минуте, через десять после пропущенного.

"Ювентус": Перин, Данило, Гатти, Бремер, Куадрадо, Локателли, Фаджоли, Рабио, Костич, Влахович, Ди Мария

"Интер": Ханданович, Дармиан, Ачерби, А. Бастони, Думфриз, Асллани, Барелла, Мхитарян, Димарко, Джеко, Лаутаро Мартинес

Статистика

Этот сезон - третий подряд, в котором "Интер" и "Ювентус" встречаются более двух раз. В сезоне 2020/21 в лиге команды обменялись домашними победами, а в полуфинале Кубка победил "Ювентус" - 2:1 в гостях и 0:0 дома. В сезоне 2021/22 "Интер" в лиге в гостях победил, а дома сыграл вничью, в финалах же Кубка и Суперкубка одержал победы в дополнительное время. А в нынешнем сезоне в лиге дважды победил "Ювентус" - 2:0 дома и 1:0 в гостях

Десять поражений в первых 28-ми турах лиги в сезоне "Интер" за последние 29 лет терпел лишь дважды. Сезон 1998/99 он завершил на восьмом месте, 2011/12 - на шестом

1:0 над "Вероной" - десятая победа "Ювентуса" в сезоне с таким результатом во всех турнирах. Одна из них состоялась в предыдущем раунде Кубка - дома над "Лацио". Еще одна - в предыдущей встрече с "Интером"

Массимилиано Аллегри лидирует в истории по победам в итальянских кубковых турнирах - семь. Среди них четыре Кубка и три Суперкубка. У Симоне Индзаги (два Кубка и четыре Суперкубка) и Роберто Манчини - по шесть. Хотя если считать последние четыре года, у Индзаги пять таких трофеев, а у Аллегри и Манчини - ни одного

В предыдущем сезоне Аллегри и Индзаги встречались в финалах Кубка и Суперкубка, и дважды в дополнительное время победила команда Симоне

"Ювентус" выиграл пять своих последних матчей во всех турнирах. Предыдущая такая серия состоялась осенью 2021-го года. Тогда после шести побед подряд его остановил "Интер" 1:1 в лиге

В 1/8 финала Кубка нынешнего сезона "Ювентус" победил "Монцу" со счетом 2:1 в основное время, а "Интер" дожал "Парму" из Серии Б с таким же счетом в дополнительное. Оба гранда играли дома. Дома они играли и в четвертьфинале и добыли одинаковый счет - 1:0 в основное время. "Ювентус" - над "Лацио", "Интер" - над "Аталантой"

Прогноз: Ювентус - Интер 1:0

"Мы должны создать условия для выхода в финал". В этих словах Аллегри ясно читается стремление играть осторожно с целью прежде всего не пропустить. Искать его любимый счёт 1:0. "Интеру" такой не подходит, хотя и не станет трагедией перед ответным матчем. Он рассчитывает на кубковые способности Индзаги, которые в последние годы гораздо острее, чем Аллегри. И он должен быть злее. Но все же в слишком глубоком кризисе.