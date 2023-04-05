Кремонезе - Фиорентина: Анонс и прогноз матча Кубка Италии на 05.04.2023

В финале Кубка Италии случайных гостей не бывает. За последние 11 лет там играли лишь "семь сестер" и "Аталанта". В 2011-ом играл "Палермо", но он в те годы и в лиге преуспевал, выходил в Еврокубки. "Сампдория" и "Парма" - известные кубковые бойцы. Даже скромная "Виченца" в 1997-ом в лиге была восьмой. Выходит, "Кремонезе" может стать наибольшим андердогом финала Коппа после "Анконы"-1994, которая тогда играла в Серии Б. Получится ли?

5 апреля. 22:00. Кубок Италии. Полуфинал. Первый матч

Кремона. "Джованни Дзини"

"Кремонезе" - "Фиорентина"

Главный арбитр: Маурицио Мариани

Состояние команд

"Кремонезе" играл в Серии Б в предыдущем сезоне, скорее всего, будет играть и в следующем. Он сейчас последний в Серии А, в 12-ти очках позади 17-го места. Играет, вообще-то, весьма неплохо. Борется, не позорится. Разгромно проигрывал лишь двум первым командам лиги - "Наполи" и "Лацио". А отбирал очки у "Милана" и "Аталанты", побеждал "Рому". Царит всеобщее мнение, что заслужил гораздо больше очков и место выше.

То чего он не добрал в лиге, где победил в сезоне лишь однажды, он добрал в Кубке. Выбил "Наполи" и "Рому" в гостях. Причем вовсе не благодаря какому-то дикому везению. А играл как минимум на равных, немало создавал в быстрых контратаках, не боялся. В Неаполе повел в счете, пропустил два, но отыгрался на 87-ой минуте, выдержал 20 минут вдесятером и выиграл серию пенальти. В Риме вел со счетом 2:0 и пропустил затем всего однажды.

"Фиорентину" также долго перекашивало от плохих результатов в лиге до отличных - в Кубках. Она провела восемь туров подряд вне Топ-10, при этом вынесла "Брагу" и "Сивасспор" в плей-офф Лиги Конференций и скромно, но выбила дома "Торино" и "Удинезе" в Коппа Италия (1:0, 2:1). А вот в последнее время начала реализовывать многочисленные моменты и в Серии А. Сейчас на ее счету пять побед подряд там и восемь - во всех турнирах.

В субботу "Кремонезе" держал ничью с "Аталантой" до 72-ой минуты. А "Фиорентина" в веселом матче переиграла в гостях "Интер". Причем обе переиграли именитых соперников по ударам по воротам. Так что ожидаем веселую игру от них и сегодня. Оба тренера требуют от подопечных играть серьезно, собранно, и одновременно смело, с характером, интенсивно, желают создать сопернику немало проблем и ожидают такие от соперника.

Разумеется, доминировать будут флорентийцы, вторые по владению мячом в Серии А (ломбардийцы 19-ые), но по ударам даже "Кремонезе" в Топ-10, а именно десятый. "Фиорентина" же третья. Значит, ожидаются немало ударов по воротам, опасных моментов. Хотя команды могут и "засушить", помня о том, что это лишь первый матч из двух. Но такое не соответствует их характеру.

Последние матчи команд

Статистика

В нынешнем сезоне в лиге команды встречались дважды. Во Флоренции в августе хозяева победили со счетом 3:2. Тогда они дважды выходили вперед, но дважды пропускали, причем второй гол - в численном большинстве, в котором играли больше тайма. Победный забил Роландо Мандрагора на 94-ой минуте. В том матче был нанесен 41 удар по воротам, из них 15 - в створ. А в Кремоне в марте гости победили со счетом 2:0, хотя по ударам уступили - 10:16

В целом в истории команды встречались 19 раз, и лишь в одном матче победил "Кремонезе". В восьми - "Фиорентина", в десяти состоялась ничья

"Фиорентина" выиграла восемь последних матчей во всех турнирах и не проиграла десять последних. Ее последнее поражение датировано 12-ым февраля - в гостях от "Ювентуса" в лиге

"Фиорентина" играет в полуфинале Кубка Италии второй сезон подряд и третий из последних пяти. При этом в финале она в последний раз играла в 2014-ом году. В целом в истории она выигрывала этот турнир шесть раз. "Кремонезе" в финале не играл никогда, а в полуфинале в последний раз играл в 1987-ом году

Никто в лигах Топ-5 не забил в нынешнем сезоне больше мячей после выхода на замену, чем Даниэль Чофани. У него, Сона из "Тоттенхэма", Опенды из "Ланса" и Мохамеда из "Нанта" по четыре. В субботу форвард "Кремонезе" также забил "Аталанте", но тогда он играл с первых минут

Кадры

Заболели флорентийцы Сапонара, Йович и Миленкович. Все не выехали в Кремону, но сербы еще могут присоединиться сегодня. Второй вратарь Сиригу травмирован. Остальные же в сборе. Возможен выход Венути вместо Додо справа в обороне, в центре поля много вариантов - Мандрагора, Кастровилли, Барак, Бонавентура (автор гола в субботу), Бьянко, Данкан. На флангах, несмотря на вылет Сапонары, также достаточно - Иконе, Гонсалес, Соттил, форвард Куаме.

Главный форвард Кабрал должен сохранить свое место. И из-за проблем Йовича, и благодаря собственной результативности. Семь голов в десяти последних матчах во всех турнирах.

У "Кремонезе" вариантов изначально гораздо меньше, а еще ведущие центральные защитники Кирикеш и Феррари травмированы. Как и быстрый форвард Окереке. Команда играет с тремя центральными защитниками и теоретически из-за потерь может отказаться от такой схемы. Хотя Айву, Лочошвили и Бьянкетти имеют игровую практику, а в запасе есть Васкес. Латерали Гильоне, Серникола и Валери обеспечивают скорость на флангах.

Главным героем в случае успеха обязательно станет вратарь сборной Италии Марко Карнезекки, постоянно спасающий.

"Кремонезе": Карнезекки, Айву, Бьянкетти, Лочошвили, Серникола, Бенасси, Мейте, Пикель, Валери, Дессерс, Цаджу

"Фиорентина": Терраччьяно, Венути, Игор, Кварта, Бираги, Мандрагора, Кастровилли, Бонавентура, Гонсалес, Кабрал, Иконе

Прогноз: Кремонезе - Фиорентина 1:2

Атмосфера на стадионе "Дзини" всегда яркая, и ее помощь ожидает главный тренер Давиде Баллардини, но это слабо помогает команде. Сколько чудес еще возможны? "Кремонезе" теперь не в Неаполе или Риме, а дома, где нужно быть активнее и где на этом его могут поймать. "Фиорентина" считает, что уже созрела для трофея, ее наставник Винченцо Итальяно говорит о взрослости своей команды и отсутствии недооценки соперника.

Мы можем ожидать веселый футбол, но вряд ли еще одну сенсацию. Разве что "Кремонезе" способен перенести решение вопроса на второй матч. На выезд.