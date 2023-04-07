Милан - Эмполи: Анонс и прогноз матча Серии А на 07.04.2023

Кошмарный январь с антирекордами, смена тактической схемы, выздоровление и серия из четырех побед без пропущенных в феврале, кошмарный март без единой победы, апрель со сменой тактической схемы и... Четвёртый месяц года "Милан" начал феноменальной победой в Неаполе. Без пропущенных. Сумеет ли он продолжить, как в феврале?

7 апреля. 22:00. Серия А. 29-й тур

Милан. "Джузеппе Меацца"

"Милан" - "Эмполи"

Главный арбитр: Маттео Марченаро

Состояние команд

2 Лацио 28 16 7 5 55 3 Милан 28 15 6 7 51 4 Рома 28 15 5 8 50 5 Интер 28 16 2 10 50 6 Аталанта 28 14 6 8 48 7 Ювентус 28 18 5 5 44 8 Болонья 28 11 7 10 40 9 Фиорентина 28 11 7 10 40 10 Торино 28 10 8 10 38 11 Удинезе 28 9 11 8 38 12 Сассуоло 28 10 7 11 37 13 Монца 28 9 7 12 34 14 Эмполи 28 7 10 11 31 15 Салернитана 28 6 10 12 28

В среду "россонери" ожидает матч против неаполитанцев в четвертьфинале Лиги Чемпионов. Но до него ещё нужно обратить внимание на рядовой матч лиги против "Эмполи". Хотя и рядовым его называть неверно. Поскольку в отчаянной борьбе за попадание в ЛЧ в следующем сезоне важно каждое очко. Потому Стефано Пиоли логично отказывается говорить и о прошедшем матче против "Наполи", и о грядущем.

В нынешнем сезоне чемпион потерял слишком много очков против команд, которые прямо сейчас не в Топ-10 лиги - 14. Потому в таком состоянии в таблице. В сущности, потерял против такой в своём предыдущем домашнем матче. Дома против "Салернитаны", стоящей в лиге ниже "Эмполи" (15 место против 14-го). Еще и упустил преимущество в счете против неё. Он способен потерять очки везде и против всех.

"Эмполи" до 28-го тура был худшей командой лиги во втором круге с тремя очками в восьми матчах, четырьмя поражениями подряд. Но последнее из этих поражений состоялось в Бергамо от "Аталанты" лишь на 86-ой минуте, а затем эти серии были прерваны 1:0 дома над "Лечче". Игра в том матче была некачественной, но преимущество будущего победителя ощутимым.

Также нельзя не отметить два результата тосканцев в январе. Они проигрывали в Риме "Лацио" на 83-ей минуте, но затем забили дважды и вытащили ничью. Победили "Интер" в Милане со счетом 1:0. Следует отметить и матч первого круга против "Милана", когда пропустили лишь на 79-ой минуте, сравняли на 92-ой, и чемпиону для победы понадобился гол глухого запасного защитника Балло-Туре на 95-ой.

Пиоли говорит об "Эмполи" как о быстрой техничной команде, заставляющей соперника бегать и играющей в одном стиле много лет. Требует от своих оставаться в напряжении, настроиться, быть скромными и поскорее забыть о Неаполе. Говорит, что каждый матч теперь как плей-офф. Требует качество во владении мячом и агрессию в обороне и прессинге. Всего этого "Милану" в январе и марте часто не хватало.

Последние матчи команд

Милан:

04.03.2023. Серия А. Фиорентина - Милан 2:1

08.03.2023. Лига Чемпионов. Тоттенхэм - Милан 0:0

13.03.2023. Серия А. Милан - Салернитана 1:1

18.03.2023. Серия А. Удинезе - Милан 3:1

02.04.2023. Серия А. Наполи - Милан 0:4

Эмполи:

25.02.2023. Серия А. Эмполи - Наполи 0:2

04.03.2023. Серия А. Монца - Эмполи 2:1

11.03.2023. Серия А. Эмполи - Удинезе 0:1

17.03.2023. Серия А. Аталанта - Эмполи 2:1

03.04.2023. Серия А. Эмполи - Лечче 1:0

Кадры

"Милан" ожидает скорее вынужденная ротация лидеров. Оба героя 4:0 в Неаполе Браим Диас и Рафаэль Леау не готовы на сто процентов, и их, скорее всего, поберегут. Первого - почти наверняка, со вторым неясно. Португальца могут заменить Ребич (последний гол которого в сезоне состоялся как раз в октябре в Эмполи) или Де Кетеларе. Испанца - Салемакерс или вернувшийся Мессиас.

Также может быть предоставлен отдых новой "десятке" Круничу и центральному защитнику Кьеру, и тогда выйдут Побега и Тиав. Калулу и Златан по-прежнему травмированы.

В любом случае, схема 4-2-3-1, но с опорником на позиции "десятки", на которую перешли в Неаполе, должна остаться.

В "Эмполи" главный вопрос насчёт первого вратаря. Вернется ли наконец Гульельмо Викарио, трансферная цель грандов? Или Перизан останется в воротах? Разница между ними ощутима. Особое внимание на атакующего полузащитника Бальданци, забившего победный гол "Интеру", и левого защитника Паризи, напоминающего по стилю Тео Эрнандеса. Оба - трансферные цели грандов, в том числе и "Милана".

"Милан": Маньян, Калабрия, Тиав, Томори, Эрнандес, Тонали, Беннасер, Салемакерс, Побега, Ребич, Жиру

"Эмполи": Викарио, Эбуэхи, Исмаили, Луперто, Паризи, Марин, Бандинелли, Акпа Акпро, Бальданци, Камбиаги, Капуто

Статистика

"Милан" и "Эмполи" встречались 33 раза. 19 побед у первого, десять ничьих и четыре поражения. В последних четырех очных матчах побеждали лишь "россонери". В последнем домашнем - со счетом 1:0, но в других трех забивая по 3-4 мяча. Пять раз подряд они не побеждали этого соперника никогда

Из последних 11-ти очных матчей "Милан" выиграл чуть больше половины - шесть. Четыре сведя вничью и один проиграв

"Эмполи" пропускал от "Милана" в 12-ти последних очных матчах. В последних раз не пропустив в 2007-ом году. Правда, в десяти из этих 12-ти также забивал. Хотя остальные два, в которых не забил, состоялись в двух последних очных матчах на "Сан Сиро"

В нынешнем сезоне "Эмполи" лишь однажды одержал две победы подряд. В январе. Тогда после 1:0 над командой, стоящей ниже его ("Сампдорией"), он победил в гостях в Милане "Интер" с тем же счетом. Сейчас он едет в Милан после 1:0 над "Лечче", стоящим ниже его

В нынешнем сезоне "Милан" потерял 14 очков против команд из нижней половины турнирной таблицы на данный момент

В последних четырех домашних матчах "Милана" во всех турнирах не забивалось более двух мячей

Рафаэлю Леау не хватает одного гола до повторения рекорда по забитым в лиге в течение одного сезона. В предыдущем было 11, сейчас - 10

Котировки букмекеров

Прогноз: Милан - Эмполи 2:1

Учитывая ротацию, мысли о прошлом и будущем с "Наполи" и главное - общие проблемы с игрой и настроем на команды калибра "Эмполи", нет сомнений, что "Милан" ожидает нелегкий матч. Все вполне может пойти по сценарию "Салернитаны" с потерей очков. Все же минимальная победа гранда кажется более вероятным вариантом, а ещё более вероятным - вариант "обе забьют".