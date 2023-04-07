Торино - Рома: Анонс и прогноз матча Серии А на 08.04.2023

Яростная борьба за места в Топ-4 Серии А продолжается, и "Рома" принимает в ней активное участие. Она на данный момент пятая, но всего в одном очке позади третьего места. Потому очки терять нельзя, тем более - после отдыха посреди недели и за целых пять дней до матча Лиги Европы. Еще и играя против команды, которая скорее имитирует борьбу за Еврокубки. Впрочем, лёгкой жизни выезд к "Торино" не обещает.

8 апреля. 19:30. Серия А. 29-й тур

Турин. "Олимпико Гранде Торино"

"Торино" - "Рома"

Главный арбитр: Андреа Коломбо

Состояние команд

2 Лаціо 28 16 7 5 55 3 Мілан 28 15 6 7 51 4 Рома 28 15 5 8 50 5 Інтер 28 16 2 10 50 6 Аталанта 28 14 6 8 48 7 Ювентус 28 18 5 5 44 8 Болонья 28 11 7 10 40 9 Фіорентина 28 11 7 10 40 10 Торіно 28 10 8 10 38 11 Удінезе 28 9 11 8 38

Мысли "Ромы" сейчас уж слишком заняты другими вещами. Расследованием и обыском в её офисах по делу о раздувании трансферных сумм. Сообщениями о предложении контракта Жозе Моуриньо из Саудовской Аравии с зарплатой в 60 миллионов евро в год. А если совсем уж скучно - Моур объявил чуть ли не тревогу на тренировочной базе из-за якобы присутствия шпиона "Торино" и изменил тренировки и наигрываемый состав.

Впрочем, атмосферу разрядил ассистент главного тренера Нуну Сантуш, начав патрулировать вокруг базы и прятаться за забором, "выслеживая шпиона". Вызывая смех у игроков и самого Моура.

В игровом плане смеха меньше. В последнем матче была одержана победа со счетом 3:0, но дома, над "Сампдорией" с 19-го места. Голы начались лишь во втором тайме, после удаления в составе соперника, а до этого, как признал Моуриньо, его команда чувствовала себя некомфортно. Перед этим же она проиграла дерби (0:1), а также дома "Сассуоло" со счетом 3:4. Причём в тех матчах уже она оставалась вдесятером, и даже в первом тайме.

"Торино" в последнем туре играл с тем же "Сассуоло". Сыграл 1:1, выглядел в целом лучше соперника, но не показал игру высокого качества. Качества и особенно стабильности ему не хватает постоянно. Две победы, ничья и два поражения в последних пяти матчах, четыре победы, три ничьи и четыре поражения в последних 11-ти. Он вроде бы борется за выход в Еврокубки, но такой темп вряд ли принесёт седьмое место.

В клубе уже начали думать о лете, о трансферах, о судьбе главного тренера Ивана Юрича. Напряжение между ним и владельцем Урбано Кайро вновь возрастает. Меркато для "Торо", можно сказать, начался. Удастся ли отвлечься от него на матч против Топ-команды? Предыдущий такой был проигран "Наполи" со счетом 0:4, ещё и дома.

Последние матчи команд

Кадры

Против "Сампдории" из-за травм и дисквалификаций "Роме" пришлось перейти на игру с двумя центральными защитниками. Но теперь Манчини, Ибаньес, Кумбулла, опорник Кристанте возвращаются. Потому ожидается возвращение к 3-4-2-1. Герой "Сампдории" Вейналдум (гол и заработанный пенальти) борется за место с Матичем (ассист ему). Дибала и Лоренцо Пеллегрини уже здоровы. Кроме Карсдорпа, здоровы и все латерали.

Похоже, Андреа Белотти вновь получит место в первых 11-ти вместо Тэмми Абрахама. Для итальянского форварда это особенный матч. Он знаковый игрок для "Торино", капитан, лидер последних лет. Но уходил оттуда немного некрасиво. Юрич вспомнил об этом на предматчевой пресс-конференции. А это означает, что встречать Андреа болельщики и игроки "Торино" будут весьма жёстко. В лиге в этом сезоне он еще не забивал.

У Юрича отсутствуют опорники Илич и Виейра, атакер Карамо, центральный защитник Зима, латераль Айна. Впрочем, никто из них не важен критически. Главные дилеммы - на флангах в такой же схеме 3-4-2-1. Осторожные Лазаро и Родригес или более атакующие Синго и Войвода? Также позади бывшего форварда "Ромы" Санабрии нужно выбрать двух между Влашичем, Миранчуком и Радоньичем.

"Торино": В. Милинкович-Савич, Джиджи, Схуурс, Буонджорно, Синго, Риччи, Линетти, Родригес, Влашич, Миранчук, Санабрия

"Рома": Патрисиу, Манчини, Смоллинг, Ибаньес, Челик, Кристанте, Вейналдум, Залевски, Лоренцо Пеллегрини, Дибала, Белотти

Статистика

Из последних четырех очных матчей "Рома" выиграла два. Дома со счетом 1:0 и в гостях со счетом 3:0. Другие результаты за это время - 3:1 в пользу "Торино" в Турине и 1:1 в гостях. В первом круге состоялась именно эта ничья, причем тогда дома "Рома" отыгралась лишь в добавленное время. В последних пяти очных матчах в Турине зафиксирована одна победа "Торино" и четыре победы "Ромы". Ничьей не было в последних шести таких

"Рома" не побеждала в шести последних гостевых матчах во всех турнирах. Их результаты - две ничьи, четыре поражения и разница мячей 3:7. В последних девяти таких у нее лишь одна победа

В последних четырех гостевых матчах лиги на счету "Ромы" одна ничья и три поражения. В последних семи таких она побеждала лишь однажды

"Торино" проиграл лишь два из девяти последних домашних матчей во всех турнирах. Правда, проиграл последний со счетом 0:4. Соперником был "Наполи"

В четырех последних матчах с участием "Ромы" во всех турнирах были показаны красные карточки. В двух из них - соперникам, в одном - только ей, в еще одном - и ей (две), и сопернику. В целом шесть в четырех

Прогноз: Торино - Рома 1:2

На "Гранде Торино" "Роме" обычно удается вымучивать победы. Может удасться и на этот раз. Тем более, что она отдыхала, а не играла посреди недели, а против "Торо", применяющего интенсивный индивидуальный прессинг, это всегда важно. Ощущение, что в итоге дожмет нестабильного соперника. Гол Белотти точно станет громким событием. Также с бурным характером Юрича, Моуриньо и их игроков возможны удаления.