Лацио - Ювентус: Анонс и прогноз матча Серии А на 08.04.2023

Матч за второе место. Так встречу в Риме назвал Массимилиано Аллегри. Тем самым в который раз напомнив, что "Ювентус" набрал на поле 59 очков. Даже со снятыми 15-ю он борется за попадание в Лигу Чемпионов и может сократить отставание от миланских команд до 4-5 очков. У "Лацио" 55, и он хочет закрепиться на втором месте и убежать от "Милана" и "Интера". Так что победа любой из команд сегодня будет иметь стратегическое значение.

8 апреля. 21:45. Серия А. 29-й тур

Рим. "Стадио Олимпико"

"Лацио" - "Ювентус"

Главный арбитр: Марко Ди Белло

Состояние команд

2 Лаціо 28 16 7 5 55 3 Мілан 29 15 7 7 52 4 Інтер 29 16 3 10 51 5 Рома 28 15 5 8 50 6 Аталанта 28 14 6 8 48 7 Ювентус 28 18 5 5 44 8 Болонья 28 11 7 10 40

По игре и результатам обе команды ныне и вправду выглядят более чем достойными претендентами на второе место. В таблице последних семи туров (не считая 29-й) они опережают даже "Наполи". Играют не слишком ярко, часто позволяют себе выключаться в плане атак и доминирования, но организованны, почти непроходимы в обороне. Оба тренера очень довольны тем, что получают от команды и говорят, что такую желают видеть и далее.

Маурицио Сарри заслуженно получил приз лучшего тренера лиги в марте.

"Лацио" и вовсе непроходим в последних шести турах. Не пропускал в них. Выиграл Римское дерби перед уходом на перерыв, после него переиграл "Монцу" в матче, в котором ранее мог бы запросто потерять очки. На "Стадио Бриантео" он открыл счёт рано, в концовке тайма пропустил три опасные атаки, но был прощен, в начале второго забил второй мяч, и в концовке вновь его вратарю Проведелю пришлось работать. Тем не менее, победа состоялась.

Да, во время серии в лиге "лациале" вылетели из Лиги Конференций с двумя поражениями от АЗ. Но об этом уже забыли и не особо считают эти результаты.

"Ювентус" пропускал в пяти из последних 14-ти матчей во всех турнирах. Критика его слишком осторожной и скучной игры более громкая, и Аллегри часто приходится огрызаться. В матче дома против "Вероны" из зоны вылета (1:0) сам тренер признал некачественную игру. Он даже убежал в раздевалку ещё до финального свистка. А в Кубке во вторник против "Интера" в унылом матче упустил победу на последних секундах. И все же команда на ходу.

Как и "Лацио", он уходил на перерыв с победой в дерби со счетом 1:0. Дерби Италии, ещё и в гостях.

В очном матче первого круга в Турине "Лацио" доминировал, владел мячом 59 процентов времени и провел весьма приличный первый тайм. Но пропустил в раздевалку и во втором - ещё два. В Кубке в январе, также в гостях, он также пропустил в раздевалку и проиграл скучную вязкую битву. В последние годы у "орлов" не получается против этого соперника, и игроки говорят, что сверхмотивированы изменить это.

Последние матчи команд

Лацио

Лацио - АЗ 1:2 (Лига Конференций)

Болонья - Лацио 0:0 (лига)

АЗ - Лацио 2:1 (Лига Конференций)

Лацио - Рома 1:0 (лига)

Монца - Лацио 0:2 (лига)

Ювентус

Ювентус - Сампдория 4:2 (лига)

Фрайбург - Ювентус 0:2 (Лига Европы)

Интер - Ювентус 0:1 (лига)

Ювентус - Эллас Верона 1:0 (лига)

Ювентус - Интер 1:1 (Кубок Италии)

Статистика

В 2013-17 годах "Ювентус" полностью доминировал в очных матчах, в частности, выиграв десять подряд во всех турнирах. Затем проиграл четыре из семи, выиграв три. А в последних семи выиграл пять, два остальных сведя вничью из-за пропущенных мячей в добавленное время. В четырех последних очных матчах в лиге он также забивал как минимум два мяча

В последних шести матчах лиги "Лацио" не пропускал. Что помогло ему набрать 16 очков. В целом в сезоне на счету Ивана Проведеля 17 "сухих" матчей в лиге. Это уже рекорд одного вратаря за сезон в истории клуба в Серии А и лишь на один матч меньше, чем командный рекорд

В последних восьми матчах Серии А "Ювентус" одержал семь побед. Потерял очки лишь на "Стадио Олимпико", проиграв "Роме" со счетом 0:1. В пяти из этих восьми матчей он не пропускал

В пяти из семи последних матчей лиги с участием "Ювентуса" и в девяти последних с участием "Лацио" забивалось менее двух мячей. В этих матчах в целом семь раз был зафиксирован счёт 1:0

Гол Сергея Милинковича-Савича в Монце вывел его на первое место в списке легионеров-бомбардиров "Лацио" всех времен во всех турнирах. На счету серба 65 мячей

Кадры

Адам Марушич отбыл дисквалификацию и должен занять место на правом фланге обороны "Лацио" за счёт более атакующего, но более неосторожного Лаццари. В центре поля дилемма между игравшим больше в последнее время Катальди и победителем "Наполи" Весино. В центре обороны непробиваемый тандем Казале-Романьоли, слева - верный солдат Сарри Эльсеид Хюсай.

Дилемма и в атаке, где Чиро Иммобиле наконец-то набрал физическую форму, но без него и с "фальшивой девяткой" Фелипе Андерсоном команда, правду говоря, выглядела лучше. В своих последних восьми матчах против "Юве" во всех турнирах Чиро забил один мяч. Андерсон точно останется на поле. В центре атаки либо же на правом фланге. Запас угрожает Педро.

В "Ювентусе" по разным причинам отсутствуют Погба, Кен и Де Шильо. Защитники Сандро и Бонуччи вернулись, но вряд ли готовы для стартового состава, потому вновь должен сыграть молодой Гатти. В центре поля также изменений не ожидается, и Миретти останется первым запасным, а Паредес - практически игнорируемым.

В атаке возможны различные варианты. Аллегри, кстати, не поехавший в Рим из-за гриппа, даже не исключает выход с первых минут Федерико Кьезы. Милик вернулся и выглядит неплохо. Ну и главный тандем - Влахович и Ди Мария. Хотя как раз серб выглядит крайне слабо и не забивал в последних семи турах. И даже аргентинец немного сдал - четыре тура и один матч Кубка без голов и ассистов.

"Лацио": Проведель, Марушич, Казале, А. Романьоли, Хюсай, Катальди, С. Милинкович-Савич, Луис Альберто, Фелипе Андерсон, Иммобиле, Дзакканьи

"Ювентус": Щенсны, Гатти, Бремер, Данило, Куадрадо, Локателли, Фаджоли, Рабио, Костич, Влахович, Ди Мария

Прогноз: Лацио - Ювентус 1:1

У "Лацио" в последние годы вернулся некий комплекс перед "Ювентусом". В команде это осознают и очень хотят изменить ситуацию. Хотят и закрепиться на втором месте, доказать Аллегри, кто на самом деле второй. "Юве" после критики и некоторых проблем в последних двух матчах также будет пытаться кое-что доказать. Но, разумеется, в своей осторожной манере.

Обе команды сильны прежде всего в обороне, а не в атаке, потому много голов не стоит ожидать. Можно ожидать, что "Лацио" не проиграет. И на этот раз добудет ничью увереннее, не дожидаясь добавленного времени.