Болонья - Милан: Анонс и прогноз матча Серии А на 15.04.2023

В среду состоялся первый матч четвертьфинала Лиги Чемпионов, уже во вторник "Милан" выйдет на поле "Стадио Марадона" на второй. Между ними как кость в горле выезд в Болонью. Кость порядочная, поскольку "россоблу" в последнее время добыли несколько впечатляющих результатов. "Россонери" ещё и собираются выполнить чуть ли не десять замен в стартовом составе. Так что даже выходит, что их поражение в субботу мало кого удивит.

15 апреля. 16:00. Серия А. 30-й тур

Болонья. "Ренато Даль'Ара"

"Болонья" - "Милан"

Главный арбитр: Давиде Масса

Состояние команд

2 Лаціо 29 17 7 5 58 3 Рома 29 16 5 8 53 4 Мілан 29 15 7 7 52 5 Інтер 29 16 3 10 51 6 Аталанта 29 14 6 9 48 7 Ювентус 29 18 5 6 44 8 Болонья 29 12 7 10 43 9 Фіорентина 29 11 8 10 41

Матч против "Наполи" ожидаемо отнял у "Милана" много сил. Как физических, так и эмоциональных. Начат он был и вовсе плохо, и чемпион еле отбивался. Да и в целом одним из героев матча стал его вратарь Майк Маньян. А результат - победа со счетом 1:0 - оставляет аппетит, но и ощущение опасности. Очень хочется выйти в полуфинал ЛЧ, при этом ясно, что в Неаполе ожидается тяжёлая битва. Потому матч в Болонье чуть ли не принесен в жертву.

Игра рискованная, поскольку "Милан" держится в Топ-4 с большим трудом и рискует завершить сезон вне её. Форма в лиге неудовлетворительная - лишь одна победа в пяти последних матчах. Правда, речь о победе в предыдущем выездном, и громкой. 4:0 над тем же "Наполи" в 28-ом туре. Но не оставили ли все голы там? Поскольку в 29-ом дома не удалось пробить "Эмполи", несмотря на 21:3 по ударам по воротам. Кстати, там также применяли ротацию.

В плане результатов "Болонья" также не в ударе. Две победы в пяти последних матчах. Правда, обе одержаны в двух последних турах. Причём легко и над непростыми соперниками. 3:0 над "Удинезе" и 2:0 в гостях над "Аталантой". В Бергамо она играла весьма уверенно. Не закрывалась в обороне, а владела мячом. Такая игра лишь усилила кандидатуру Тьяго Мотты в Топ-клубы. За молодым тренером следят, его немало хвалят и считают будущим футбола.

До седьмого места одно очко, до шестого - пять. Так что можно побороться и за выход в Еврокубки.

"Болонья" любит доминировать, играть в короткий пас, разыгрывать. Отстает от "Милана" по владению мячом лишь на 0.5 процента. Не бросается на ворота соперника, а сохраняет баланс. Мотта немало говорит о важности сохранения стройности обороны. В трех последних Топ-матчах она добавляла и забивала во втором тайме. "Милан" также никуда не спешит, тем более - ротационным составом. Он даже не против отказаться от владения мячом.

Последние матчи команд

Статистика

"Милан" не проиграл "Болонье" в 14-ти последних очных матчах в Серии А. 12 побед и две ничьи. В первом круге нынешнего сезона победил дома со счетом 2:0. Во втором круге предыдущего дома сыграл вничью 0:0

"Милан" также не проиграл "Болонье" в 16-ти последних гостевых матчах. 12 побед и четыре ничьи. Правда, в восьми последних побеждал с разницей более одного мяча лишь однажды. В последнем хронологически. Да и тогда сделал это в концовке против девятерых игроков соперника

В 15-ти гостевых матчах лиги в нынешнем сезоне "Милан" одержал лишь шесть побед. Четыре матча свёл вничью и пять проиграл. В семи последних на его счету две победы, ничья и четыре поражения

В трех своих последних матчах против команд Топ-7 "Болонья" набирала очки. Дома победила "Интер" (2:1) и сыграла вничью с "Лацио" (0:0), в гостях победила "Аталанту". Все эти матчи состоялись в течение последних 50-ти дней

С 1973-го года "Болонья" не выдала три подряд победы в Серии А без пропущенных. В субботу это может произойти. Также она уже не пропустила в трех последних домашних матчах лиги подряд, чего не было с 2000-го года

В последний раз "Милан" не забивал в двух матчах лиги подряд в апреле 2022-го года. Тогда один из них состоялся против "Болоньи"

Кадры

Стефано Пиоли точно выполнит немало замен. Неужели и вправду десять? Симон Кьер, один из лучших в среду, не поехал в Болонью вообще, и в его 34 года это понятно. Оливье Жиру 36. Давиде Калабрия работал как бешеный против Хвичи Кварацхелии и нуждается в отдыхе. Логично желание поберечь и лидеров атаки Диаса и Леау, и лидера центра поля Тонали. Автор гола в среду Беннасер выглядел крайне уставшим.

Что можно сказать о дублерах? Центральный защитник Тиав в отличной форме, его коллега Калулу возвращается после травмы. Алессандро Флоренци также после травмы, но в последних матчах очень неплохо вышел на замену. Опорник Побега играл против "Эмполи" и обеспечил полное преимущество в центре поля. А вот Вранкс, Балло-Туре и Де Кетеларе играют мало, а Ребич и Ориги в ужасной форме.

Особое внимание - на Де Кетеларе. 35-миллионное приобретение проводит кошмарный сезон, но его единственный матч с результативным действием (ассистом) состоялся как раз против "Болоньи".

У "Болоньи" отсутствуют весьма важные игроки атаки. Автор победного гола над "Интером" и второго гола в матче против "Аталанты" Орсолини, главный форвард Арнаутович. То есть два лучших бомбардира команды. Также вылетели Сориано и крайний защитник Камбиазо. В центре атаки появится либо Зиркзее, либо Сансоне. Оба - не классические форварды. Зато опорная зона в строю и выглядит очень мощно. Фергюсон, Домингес, Схутен и Моро борются за три позиции.

Следует отметить также тандем центральных защитников Лукуми-Сумаро и правого защитника Поша, забившего уже четыре гола в 2023-ем году.

"Болонья": Скорупски, Пош, Сумаро, Лукуми, Кирьякопулос, Схутен, Фергюсон, Домингес, Барроу, Сансоне, Эбишер

"Милан": Маньян, Флоренци, Калулу, Тиав, Балло-Туре, Вранкс, Побега, Салемакерс, Де Кетеларе, Ребич, Ориги

Прогноз: Болонья - Милан 2:1

В марте "Милан" уже влетал в гостях соперникам калибра "Болоньи" - "Фиорентине" и "Удинезе". Страдая прежде всего от их интенсивности. С ротацией половины состава в апреле дома не переиграл "Эмполи". На что он может рассчитывать на "Даль'Ара" с полной ротацией? С запасными, которые в этом сезоне страшно разочаровывают? А "Болонья" в такой форме, что более чем способна прервать неудачные серии против этого соперника.