Сассуоло - Ювентус: Анонс и прогноз матча Серии А на 16.04.2023

В воскресенье "Ювентус" сыграет свой последний матч перед апелляцией на снятие 15-ти очков за финансовые махинации. 19-го апреля (если решение примут в день начала рассмотрения) "бьянконери" узнают, сколько на самом деле у них очков в Серии А и на какой турнир следует бросать большие силы - на лигу или Лигу Европы? Найдутся ли у них тем временем силы и внимание на "Сассуоло"?

16 апреля. 19:00. Серия А. 30-й тур

Реджо-Эмилия. "МАПЕИ Стадиум"

"Сассуоло" - "Ювентус"

Главный арбитр: Антонио Рапуано

Состояние команд

Сама Лига Европы, тяжёлый гостевой ответный матч против "Спортинга", состоится 20-го апреля. 23-го числа в гости приедет "Наполи", 26-го сам "Юве" поедет в гости к "Интеру" в полуфинале Кубка. В такой ситуации матч против "нероверди" выглядит лишним, незаметным. Идеальным для ротации. Тем более, что поражение от "Лацио" отбросило туринцев в турнирной таблице. До четвертого места восемь очков. До 12-го "Сассуоло" ближе - семь.

Матч против "Спортинга" дома в четверг отнял немало сил. Что признал Массимилиано Аллегри. "Ювентус" большей частью оборонялся. Пришлось также менять вратаря из-за проблем Войцеха Щенсны со здоровьям. И обоим киперам довелось совершать сейвы. Маттиа Перину в концовке - невероятный двойной. А победный гол затолкали со "стандарта". Аллегри признал неточную игру, отсутствие баланса, особенно в первом тайме.

"Сассуоло" играет лишь в одном турнире. И в начале года немало в нем отличился, сбросив кошмарную осень. Раздавил "Милан" в гостях (5:2), переиграл "Аталанту". В феврале-марте одержал четыре победы подряд, в том числе 4:3 в гостях над "Ромой". Но вот апрель начал невзрачной ничьей против "Торино" и шокирующим поражением в Вероне. Где разрывал соперника 70 минут, но затем остановился и пропустил два мяча после 82-ой.

В том числе пропущен был на 95-ой из-за практически ассиста вратаря Консильи сопернику. Эта ошибка вызвала волну возмущения в соцсетях. Как у болельщиков "нероверди", так и у болельщиков соперников "Вероны" в борьбе против вылета. На форумах говорят даже о сдаче матча, а официальные страницы "Сассуоло" в соцсетях поместили сообщения со словом "вместе".

Главный тренер Алессио Дионизи заявляет, что команда очень зла после "Вероны".

"Сассуоло" играет в смелый, быстрый, техничный атакующий футбол против всех. Его матчи против полной противоположности "Ювентуса" всегда выходят яркими и полными событий. В последнее время "нероверди" ещё и не любят владение мячом, ставя на скоростные контратаки. Не любят его и "бьянконери", для себя традиционно. Очень любопытно посмотреть, как сложится встреча таких команд.

Дионизи заявляет, что не очень рассчитывает на усталость или ротацию "Юве". А также требует от подопечных постоянно играть в высоком темпе. "Иначе у нас нет шансов".

Последние матчи команд

Кадры

"Юве" постоянно играет тем же составом, потому запасные в плохой форме. В частности, капитан Бонуччи, другой защитник Ругани, опорники Паредес и Погба. Еще и Алекс Сандро дисквалифицирован и Де Шильо травмирован. Потому дилеммы разве что в центре поля, где Локателли или Фаджоли может сдвинуть Миретти. И в атаке, где Кен, Милик или Кьеза даже должны сдвинуть Влаховича и Ди Марию.

В воротах Перин должен занять место Щенсны. Поляк вроде бы чувствует себя хорошо, но лучше не рисковать и провести все необходимые проверки.

Главный вопрос как раз насчёт тактической схемы. 3-5-2 пошатнулась в последних двух матчах. Против "Спортинга" Аллегри начал с атакующим 3-4-3, заявляя, что хотел выполнить требования прессы. А затем перешёл на 4-3-3. Перешёл на 4-3-3 и против "Лацио", что явно улучшило игру во втором тайме. Что будет сейчас?

У "Сассуоло" под большим вопросом лидер атаки Берарди. Вместо него против "Вероны" играл форвард Дефрель, но против более сильного соперника скорее выйдет полузащитник Байрами. Также автор гола в Вероне Харруи должен уйти в запас в пользу более осторожного Энрике. Борьба в центре обороны за два места между Эрличем, Руаном и Феррари и справа от них между Зортеа и Тольяеном. Вот и все.

Особое внимание - на левого вингера Лорьенте, разрывавшего "Милан" и "Рому".

"Сассуоло": Консильи, Тольян, Эрлич, Руан, Рожерио, Фраттези, Лопес, Энрике, Байрами, Пинамонти, Лорьенте

"Ювентус": Перин, Данило, Гатти, Бремер, Куадрадо, Локателли, Фаджоли, Миретти, Костич, Милик, Кен

Статистика

В семи из восьми последних очных матчей забивали обе команды. В восьмом, последнем хронологически, в нынешнем сезоне "Ювентус" победил со счетом 3:0. Никогда "Сассуоло" не оставался без забитых мячей в двух очных матчах в Серии А подряд

В 13-ти из 14-ти последних очных матчей во всех турнирах "Ювентус" забивал минимум два мяча

В шести последних очных матчах во всех турнирах "Ювентус" выиграл пять раз и однажды проиграл. Поражение состоялось дома в октябре 2021-го года. В гостях он проигрывал в последний раз в 2015-ом году, а после этого одержал пять побед и один матч свёл вничью

Грегуар Дефрель ищет свой 50-й гол в карьере в Серии А. На данный момент у него 49

Прогноз: Сассуоло - Ювентус 1:2

"Сассуоло" хочет избавиться от разговоров вокруг Консильи и сохранить статус грозы грандов. "Ювентус" даже не знает, чего он хочет. Апелляция и "Спортинг" заставляют метаться из угла в угол. Нужно выкладываться в Реджо-Эмилии, или нет? Остаётся предсказывать весёлую игру, как очень часто в очных матчах, обилие голов, "обе забьют". Но полагаться на "Сассуоло" не следует. Он почти всегда находит, как проиграть "Юве".