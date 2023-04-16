Рома - Удинезе: Анонс и прогноз матча Серии А на 16.04.2023

"Жаль, что в воскресенье мы играем против "Удинезе", а не против "Фейеноорда", - заявил Жозе Моуриньо. Проблематичное заявление. Мотивация "Ромы" на Лигу Европы, ощущение несправедливости результата первого матча 1/4 финала и желание немедленно исправить ситуацию похвальны. Но ведь стоит цель попасть в Лигу Чемпионов в следующем сезоне. А для этого нужно работать и в лиге. Да и следующий матч всегда должен быть важнейшим. Станет ли?

16 апреля. 21:45. Серия А. 30-й тур

Рим. "Стадио Олимпико"

"Рома" - "Удинезе"

Главный арбитр: Антонио Джуа

Состояние команд

"Рома" и вправду разозлена и мотивирована после "Фейеноорда". Там она дважды попала в каркас ворот, удержав первое место среди участников лиг Топ-5 в этом компоненте во всех турнирах. В том числе и с пенальти. Моуриньо хвастается, что все ожидали от нее "автобуса" в Роттердаме, а она играла на атаку, доминировала. Но результат 0:1, да и разговоров о роттердамцах слишком много, когда ожидает матч итальянской лиги.

В Серии А форма "Ромы" колеблется. Три победы и три поражения в последних шести матчах. В том числе позорное против "Кремонезе" и с удалениями в ее составе в первом тайме против "Сассуоло" и "Лацио". Также за это время побеждены "Ювентус", "Сампдория" и "Торино" без пропущенных. Но первый трижды попадал в каркас ворот, второй начали забивать лишь в численном большинстве, а игра против третьего после раннего гола была совершенно унылой.

Какую именно "Рому" мы увидим сегодня? Совершенно неясно. Атакующую или скучную? Зарабатывающую удаления либо получающую их? Настроенную либо апатичную? Реализующую минимум или запарывающую максимум? В последних нескольких матчах мы видели все варианты.

"Удинезе" также не может говорить о стабильности. Его блестящая форма начала сезона испарилась, и на счету фриуланцев лишь три победы в 21-ом последнем туре лиги. С другой стороны, две из них - в последних четырех. В том числе уверенная 3:1 дома над "Миланом". Четвертого марта также был выдержан 0:0 в гостях у "Аталанты". В последних шести матчах состоялось одно поражение. Хотя оно было в последнем гостевом и болезненное - 0:3 в Болонье.

В своих лучших проявлениях "зебретте" играют быстро, агрессивно, прессингуют высоко, разбивают игру на единоборства, перехватывают и стремительно контратакуют большими силами. В сентябре "Рома" почувствовала это на своей шкуре, влетев им со счетом 0:4. В марте "Удинезе" красиво переиграл "Милан" и еще и в Бергамо показал способность держаться под давлением. Но угадать, с какой ноги встанет, невозможно. Как и "Рома".

Последние матчи команд

Статистика

В последних очных матчах динамика результатов колеблется. Вначале в четырех обе одержали по две победы, затем три матча подряд выиграла "Рома", а затем в двух подряд она не побеждала - ничья и поражение. Правда, эти два последних состоялись в Удине. В Риме она побеждала в двух последних, но сразу перед этим, в июле 2020-го года, потерпела поражение со счетом 0:2

Последний матч между командами состоялся в Удине в сентябре и завершился победой хозяев со счетом 4:0

В десяти матчах против команд из нынешней Топ-7 в нынешнем сезоне "Удинезе" одержал три победы - над "Ромой", "Интером" и "Миланом". Также добыл три ничьи. В гостях против таких отыграл шесть матчей. Их результаты - 0:0 против "Лацио" и "Аталанты", 2:4 от "Милана", 2:3 от "Наполи", 0:1 от "Ювентуса" и 1:3 от "Интера"

Против группы команд, занимающих с восьмого по 13-ое места на данный момент, "Рома" отыграла восемь матчей. Их результаты - четыре победы, две ничьи и два поражения. Дома из них состоялись пять. Их результаты - три победы, ничья и поражение

В последнем 21-ом туре "Удинезе" одержал лишь три победы. Правда, две из них - в последних четырех. "Рома" одержала две победы в последних двух

"Рома" - первая команда лиг Топ-5 по попаданиям в каркас ворот во всех соревнованиях в нынешнем сезоне. На ее счету 26, главные преследователи - "Бавария" и "Пари Сен-Жермен" с 23-мя

В семи последних домашних матчах лиги "Рома" одержала шесть побед и потерпела одно поражение. В победных она не пропускала, в проигранном "Сассуоло" пропустила четыре мяча. В последних семи домашних матчах во всех турнирах ситуация абсолютно та же - шесть побед без пропущенных и "Сассуоло"

Сегодня Лоренцо Пеллегрини может вывести "Рому" на поле в качестве капитана в сотый раз

Кадры

В четверг "Рома" лишилась из-за травм двух своих лучших бомбардиров в лиге - Пауло Дибалы и Тэмми Абрахама. Вместо второго придется выпустить Андреа Белотти, хотя у него ни одного гола в лиге в сезоне 2022/23. А вместо первого выйдет либо юный Вольпато с 14-ю игровыми минутами в лиге в 2023-ем году, либо Жоржиньо Вейналдум. Голландец тогда переместится из центра поля, где может подстраховать Матич либо молодые Бове, Тахирович.

Неясна судьба Лоренцо Пеллегрини, смазавшего пенальти в Роттердаме. Он был заменен тогда уже в перерыве. Моуриньо отрицает, что из-за пенальти, но в целом форма капитана плоха. Он без ассистов за клуб во всех турнирах с восьмого января и без голов с четвертого.

Кроме Дибалы и Абрахама, травмированы также Карсдорп и Сольбаккен.

У "Удинезе" давно и надолго травмированы Деулофеу и Эбосс. Зато возвращается Перейра. В матче против гранда он, скорее всего, выйдет под форвардом Бету (десять голов в лиге), а не в центре поля. Хотя, возможно, Андреа Соттил решит рискнуть и в атаке выпустит Саксесса (без голов, но шесть ассистов). В центре поля, кроме незаменимого последнего опорника Уоласа, могут выйти атакующие Ловрич и Самарджич, а может и защитный Арслан.

Обе команды играют с тремя центральными защитниками. Отличие в том, что "Рома" всегда играет с тремя игроками атаки, а "Удинезе" меняет там. Иногда 3-5-2, иногда 3-4-2-1.

"Рома": Патрисиу, Манчини, Смоллинг, Ибаньес, Залевски, Кристанте, Матич, Спинаццола, Вейналдум, Эль-Шаарави, Белотти

"Удинезе": Сильвестри, Н. Перес, Бийол, Бекао, Эхизибе, Уолас, Ловрич, Арслан, Удоджи, Перейра, Бету

Прогноз: Рома - Удинезе 1:0

От "Ромы" можно ожидать все, что угодно. Тем более - с ее кадровыми потерями и мыслями о "Фейеноорде". Но все же дома она стабильна. Кроме прокола против "Сассуоло", играет в последнее время солидно, не пропускает. К тому же, кадровые проблемы у нее в атаке, а в обороне и в центре поля все в сборе. А "Удинезе" застрял в середине турнирной таблицы, в гостях далеко не так силен, как дома. Классический 1:0 Моуриньо?