Фиорентина - Аталанта: Анонс и прогноз матча Серии А на 17.04.2023

Четыре итальянских участника Еврокубков, игравших первыми в 30-ом туре Серии А, не победили. Пятый, "Рома", победил уверенно. Шестой, "Фиорентина", постарается пойти её путём, а не четырёх. "Фиалки" проводят кубковый сезон, с почти финалом Коппа Италия и почти полуфиналом Лиги Конференций, но вдруг открылось окно и в лиге. У "Аталанты" окна могут быть лишь в лиге, причём даже в зону Лиги Чемпионов. Собирается ли она пролезть в них?

17 апреля. 21:45. Серия А. 30-й тур

Флоренция. "Артемио Франки"

"Фиорентина" - "Аталанта"

Главный арбитр: Марко Гвида

Состояние команд

4 Мілан 30 15 8 7 53 5 Інтер 30 16 3 11 51 6 Аталанта 29 14 6 9 48 7 Ювентус 30 18 5 7 44 8 Болонья 30 12 8 10 44 9 Фіорентина 29 11 8 10 41

"Фиорентина" сейчас набрала бешеный темп. 11 побед и две ничьи в последних 13-ти матчах во всех турнирах, 29 голов в них. В том числе с начала марта побеждены в лиге "Милан" дома и "Интер" в гостях. Для полуфинала Лиги Конференций нужно всего лишь удержать дома в четверг 4:1 над "Лехом", для финала Кубка - дома 2:0 над "Кремонезе" 27-го апреля. Может получиться исторический сезон, подтверждающий возвращение седьмой сестры кальчо.

Главный тренер Винченцо Итальяно не может как следует объяснить такой прорыв после крайне слабой осени в лиге. Говорит, что просто тяжёлая работа команды начала давать свои плоды.

Два невыигранных матча из 13-ти как раз в лиге. Дома против гораздо более слабых "Эмполи" (в феврале) и "Специи" (неделю тому). Тогда проснулась осенняя болезнь - кошмарная реализация. И все равно шансы в Серии А появились. До седьмого места "Ювентуса" прямо сейчас три очка, до шестого "Аталанты" - семь. Но обратят ли "фиалки" внимание на эти шансы на фоне Кубков?

У "Аталанты" есть лишь лига. В Еврокубках она в нынешнем сезоне не играет вообще. Впрочем, отдых не помогает. "Богиня" как раз осенью держалась высоко, а в последние месяцы разваливается. Семь очков в последних семи турах, разговоры Джан Пьеро Гасперини о том, что просто не готова к Топ-4 и должна смотреть вниз, на "Болонью", "Удинезе", "Фиорентину". При этом до четвёртого места прямо сейчас, с этим матчем в запасе, пять очков.

В 29-ом туре она легко, даже без борьбы проиграла дома "Болонье" (0:2). Команде калибра "Фиорентины". Гасперини попытался сделать хорошую мину при плохой игре, считая первый тайм вовсе не плохим. Но на самом деле в целом в матче разница в качестве и желании команд бросалась в глаза. А в феврале-начале марта не удалось пробить дома "Удинезе" (0:0), в гостях состоялось 0:1 от "Сассуоло". Еще две похожие на "фиалок" команды.

Победы над более слабыми "Эмполи" и "Кремонезе" в 27-ом и 28-ом турах получились непростыми и обманчивыми.

"Фиорентина" известна интенсивностью, высоким прессингом. Была известна этим и "Аталанта" Гасперини. Потому матчи между ними всегда очень интересны. В последнее время, правда, обе действуют осторожнее, не рискуют. Что точно можно предположить - так это доминирование "фиалок". Они дома и они вторые в лиге по владению мячом. "Оробичи" лишь девятые.

Последние матчи команд

Кадры

У "Аталанты" отсутствуют лучший бомбардир Лукман, также Пашалич, Руджери и Хатебур. Последние двое - латерали и без них даже взвешивается возможность перейти на игру с двумя центральными защитниками. Возможны варианты с Толоем на правом фланге обороны или Паломино на левом.

Под большим вопросом участие Коопмейнерса. Вновь. Так что вновь ожидаем Эдерсона в стартовом составе в центре поля. Также вопрос в том, продолжит ли Гасперини увеличивать игровые минуты ветеранов Сапаты и Муриэля, как делал в последнее время? В двух выигранных матчах они даже начинали с первых минут, а затем молодёжь успешно выходила добивать. Против "Болоньи" от такой схемы отказались и безропотно проиграли.

У "Фиорентины" вылетел дирижёр центра поля Амрабат. Под вопросом вингер Гонсалес, который считается лидером атаки. Мандрагора и Сапонара/Соттил - главные кандидаты на их замену. Существенной ротации не будет, но эти двое, возвращение защитника Кварты, дисквалифицированного в Польше, возможный отдых для центрфорварда Кабрала (Йович готов), замена одного из крайних защитников - Додо на Венути, Бираги на Терзича - уже полсостава.

"Фиорентина": Терраччьяно, Додо, Игор, Кварта, Терзич, Мандрагора, Барак, Бонавентура, Иконе, Йович, Сапонара

"Аталанта": Муссо, Толой, Паломино, Скальвини, Дзаппакоста, Де Роон, Эдерсон, Мале, Бога, Сапата, Хойлунд

Статистика

"Фиорентина" выиграла 11 из последних 13-ти матчей во всех турнирах, два сведя вничью. Обе ничьи состоялись дома. В лиге на её счету пять побед и ничья в последних шести турах, но ничья состоялась в предыдущем туре, и дома. В этих шести турах она пропустила два мяча. А вот в шести последних домашних турах на её счету лишь две победы (также две ничьи и два поражения) и шесть пропущенных

В таблице домашних матчей Серии А "Фиорентина" занимает девятое место с шестью победами, пятью ничьими и четырьмя поражениями в 15-ти и разницей мячей 20:20. В таблице гостевых матчей "Аталанта" третья - восемь побед, три ничьи, четыре поражения в 15-ти, разница мячей 23:16. Ее атака в гостях вторая в лиге. Правда, два из последних трех гостевых матчей бергамцы проиграли - "Милану" и "Наполи", выиграв лишь в Кремонезе

В последних семи турах лиги на всех полях "Аталанта" набрала лишь семь очков. Две победы, ничья и четыре поражения

Дуван Сапата забил шесть мячей в ворота "Фиорентины" в Серии А, больше только в ворота "Сассуоло" (девять); однако нападающий не забивал никому в последних 11-ти матчах чемпионата.

В последних 17-ти очных матчах во всех турнирах по победам почти равенство - 6:5 в пользу "Аталанты". Еще шесть матчей завершились вничью. В лиге преимущество "Аталанты" чуть существеннее - пять побед, пять ничьих и три поражения в последних 13-ти матчах. В предыдущем сезоне она проиграла все три матча - в лиге и в Кубке, но в нынешнем победила дома в лиге в первом круге со счетом 1:0

Прогноз: Фиорентина - Аталанта 2:1

Этот матч может повернуться как угодно. "Фиорентина" сейчас гораздо сильнее, в отличной форме, но дома играет не так хорошо, как в гостях. Еще и думает о других турнирах, устала из-за них. А "Аталанта" в гостях играет хорошо (Итальяно напомнил об этом), в таблице видит шанс на Топ-4, но в целом в ужасной форме и погружена в чёрные мысли. У обеих существенные кадровые потери. Обе забьют и "Фиорентина" все же сильнее.