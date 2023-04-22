Эмполи - Интер: Анонс и прогноз матча Серии А на 23.04.2023

В четвертьфинальных матчах Лиги Чемпионов "Интер" забил больше мячей, чем любой другой участник - пять. Победил в гостях "Бенфику". В лиге же он не способен ни забивать, ни побеждать, особенно в гостях. Ничья, четыре поражения и два забитых мяча в пяти последних турах, четыре гостевых матча без побед подряд. Против "Болоньи", "Специи", "Салернитаны" и "Сампдории". Трое последних идут ниже 14-го места. На 14-ом "Эмполи"...

23 апреля. 13:30. Серия А. 31-й тур

Эмполи. "Карло Кастеллани"

"Эмполи" - "Интер"

Главный арбитр: Ливио Маринелли

Состояние команд

Тосканцы уже переигрывали миланцев в первом круге. На "Сан Сиро". Со счетом 1:0. Тогда "Интер" также подходил к матчу после крупного достижения в другом турнире. 3:0 над "Миланом" в Суперкубке. Можно сказать, что именно с того поражения начался нынешний "Интер" в Серии А. Апатичный, не борющийся, не способный прочно захватить инициативу даже против малых команд, привозящий себе голы на ровном месте и в самые неподходящие минуты.

В первые сорок минут того матча он так и выглядел. Разве что без голов. А затем остался вдесятером, в начале второго тайма пропустил и уже не сумел вернуться. В последнем хронологически матче лиги он также уступил дома со счетом 0:1. "Монце". Симоне Индзаги в который раз повторил, что его команда создаёт очень много, и претензии у него к игрокам лишь к реализации. Но факт остаётся фактом.

Второй матч против "Бенфики" также оставил скорее отрицательные эмоции. Потеря раннего 1:0, затем потеря 3:1 на последних минутах и ничья подтвердили все те же проблемы команды. Да и в целом выход в полуфинал Лиги Чемпионов всего лишь спас Индзаги от немедленного увольнения. Атмосфера в клубе до сих пор весьма напряжённая, и, например, возвращение "Ювентусу" 15-ти очков ещё больше накалило её.

С того матча против "Интера" начался и нынешний "Эмполи". Одержавший одну победу в последних 11-ти матчах. Правда, даже тренеры соперников, в том числе грандов, говорят ему комплименты, считают, что заслуживает гораздо большего. Но факт остаётся фактом. После той победы он будто посчитал задание на сезон выполненным. А зря, поскольку после вчерашней победы "Вероны" расстояние до зоны вылета сократилось до шести очков.

Какой выйдет игра? "Интер" на самом деле постоянно доминирует с высокими процентами и часто бьёт по воротам. А вот опасность этих ударов выходит разная. В некоторых матчах по этому компоненту он и не наигрывал на победу. Как против того же "Эмполи".

Последние матчи команд

Кадры

В "Интере" ожидается ротация. Довольно глухой запасной Д'Амброзио получит место в центре либо на правом фланге обороны. Слева Гозенс заменит Димарко. Мхитарян выбыл из-за личных причин, но как раз впервые с марта должен сыграть Чалханоглу. А в атаке тандем Джеко-Лаутаро, начинавший матч против "Бенфики", должен уступить место Лукаку и Корреа.

В "Эмполи" по-прежнему отсутствуют первый вратарь Викарио и опорник Акпа-Акпро. Наибольшая проблема - в центре обороны, где и Исмаили, и Де Винтер под вопросом. В атаке Паоло Дзанетти не откажется от двух форвардов и атакующего полузащитника под ними. Хотя, возможно, выставит хавбека в качестве одного из нападающих. Камбиаги и Пьяца конкурируют с Пикколи и Капуто.

"Эмполи": Перизан, Эбуэхи, Луперто, Исмаили, Паризи, Марин, Бандинелли, Фаццини, Бальданци, Капуто, Пикколи

"Интер": Онана, Дармиан, Ачерби, А. Бастони, Д'Амброзио, Барелла, Брозович, Чалханоглу, Гозенс, Лукаку, Корреа

Статистика

В последних пяти матчах лиги на всех полях "Интер" набрал одно очко и забил два мяча. В последних четырех гостевых набрал два очка и забил два мяча

"Эмполи" набрал четыре очка в последних семи матчах в лиге на всех полях, забив три мяча

В пяти последних матчах лиги с участием "Эмполи" всего были забиты шесть мячей

Перед поражением в январе от "Эмполи" "Интер" выиграл у него девять матчей подряд в лиге. На "Кастеллани" "нерадзурри" выиграли шесть из последних семи матчей лиги (одна ничья), не пропустив ни в одном из семи

Эдин Джеко не забивал в последних 14-ти матчах лиги, Хоакин Корреа - в последних 12-ти. Ромелу Лукаку забил лишь один мяч с игры в лиге в нынешнем сезоне - в августе. Лаутаро Мартинес не забивал в последних пяти

Прогноз: Эмполи - Интер 1:2

В нынешнем сезоне "Эмполи" уже отбирал очки у обеих миланских команд. Причём с "Миланом" сыграл вничью 0:0 (в гостях) седьмого апреля. А "Интер" сейчас в лиге способен потерять очки против кого угодно. В предыдущем гостевом матче потерял против "Салернитаны", которая ниже "Эмполи" в турнирной таблице. Но все же не может терять вечно. Когда-то должно начать залетать. У Лаутаро и Корреа залетело в среду.