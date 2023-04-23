Ювентус - Наполи: Анонс и прогноз матча Серии А на 23.04.2023

За такую изменчивость мы и обожаем футбол. В середине недели "Наполи" еще был максимально мотивированным и злым на ответный матч четвертьфинала Лиги Чемпионов против "Милана". Но теперь из него будто выпустили весь воздух. "Ювентус" же пребывал в тревоге, но за несколько часов получил 15 очков назад и вышел в полуфинал Лиги Европы и теперь чувствует себя на коне. Перевернет ли ситуацию вновь очный матч?

23 апреля. 21:45. Серия А. 31-й тур

Турин. "Алльянц Стадиум"

"Ювентус" - "Наполи"

Главный арбитр: Михаэль Фаббри

Состояние команд

1 Наполи 30 24 3 3 75 2 Лацио 31 18 7 6 61 3 Ювентус 30 18 5 7 59 4 Рома 30 17 5 8 56 5 Милан 30 15 8 7 53 6 Интер 30 16 3 11 51

Четверг останется в истории как один из наиболее успешных дней для "Юве" за последние в целом неудачные годы. За один вечер он оказался в Топ-4 и Серии А, и Лиги Европы. Оба достижения дались тяжело. После мощного начала и раннего гола в Лиссабоне он просто отбивался от "Спортинга". Запарывая хорошие контратаки. В концовке не пропустил чудом. Но в итоге пропустил лишь один мяч, и этого хватило для выхода.

Сейчас ему тяжело. Одна победа в пяти последних матчах. Отбивался он от "Спортинга" и дома, и тогда вратари Щенсны и Перин спасали. В Кубке против "Интера" дома потерял победу на последних секундах. Отвратительно отыграл в лиге три тайма из четырех, в итоге совершенно заслуженно проиграв и "Лацио", и "Сассуоло". Тем не менее, во всех трех турнирах еще играет и занимает сильные позиции. В лиге может сегодня стать вторым.

"Наполи" остается в одном турнире. Где занимает сильнейшую позицию и теоретически может обеспечить Скудетто еще в этом месяце. Но сейчас в клубе царят разочарование и опустошенность из-за вылета из Лиги Чемпионов. А также злость. И на себя, собственные ошибки, наивность, отсутствие опыта, и на судейство. Лучано Спаллетти отметил все эти аспекты и, скорее всего, из-за них даже отменил пресс-конференцию перед отчетным матчем.

Его команда также страдает в апреле, также одержала лишь одну победу в пяти последних матчах. 0:4 от "Милана", неудачи против него в ЛЧ, хотя в обоих матчах сидела на его воротах и должна была забивать гораздо больше, чем один мяч за 180 минут. В лиге совершенно незаслуженная победа над "Лечче" благодаря автоголу и совершенно заслуженный домашний 0:0 против "Вероны" из зоны вылета, когда даже не пыталась создавать.

Спаллетти предположил, что окончание марта с 4:0 над "Торино" позволило команде подумать, что в лиге все решено. Оттого и такая слабая игра в апреле там.

Исходя из вышеперечисленного, отчетный матч даже может показаться не таким важным. Даже скучным. Но все же это "Ювентус" - "Наполи". Матч с особой важностью всегда, особенно для второго. Что отметил Массимилиано Аллегри. А первый хочет взять реванш за унизительное поражение со счетом 1:5 в первом круге в январе. Хотя тот же Аллегри не хочет говорить о мести, а лишь о желании победить лидера лиги и укрепиться в Топ-4.

Последние матчи команд

Кадры

Бремер получил повреждение в Лиссабоне. Вроде бы он опомнился, но не факт, что готов для стартового состава. Впрочем, молодой Гатти отлично замещает. Еще в четверг вернулся крайний защитник Де Шильо и он может получить место на одном из флангов вместо Костича или Куадрадо. Что станет знаком более оборонительного отношения Аллегри.

В атаке в последнее время разочаровывают все - Влахович, Ди Мария, Милик, Кьеза. В семи последних матчах во всех турнирах никто из них не забивал и не ассистировал. За них старались защитники Куадрадо, Гатти, Сандро, опорник Рабио забил дважды. В обоих матчах против "Спортинга" играли трое из них, что удивило многих. Но в лиге и Кубке в это время играли лишь двое. Что именно будет сегодня?

У "Наполи" не сыграют из-за травм Руи, Политано, Симеоне. Ррахмани под вопросом. Хотя бы вернутся Ким и Ангисса, не игравшие против "Милана" из-за дисквалификации. В центре поля Зелински может уступить место Элмасу. В атаке Осимхен забил во вторник и тем самым возвестил о возвращении после травмы. А вот Хвича Кварацхелия смазал пенальти и вообще без голов и ассистов в пяти матчах. На него наибольшее давление сейчас.

"Ювентус": Щенсны, Де Шильо, Данило, Гатти, Сандро, Костич, Локателли, Фаджоли, Рабио, Милик, Ди Мария

"Наполи": Мерет, Ди Лоренцо, Жезус, Ким, Оливера, Лоботка, Ангисса, Зелински, Лосано, Осимхен, Кварацхелия

Статистика

В последних четырех очных матчах в Турине в лиге трижды побеждал "Ювентус" и однажды была зафиксирована ничья. Во всех четырех забивали обе команды. В последних 11-ти очных в лиге в этом городе "Юве" одержал девять побед при одной ничьей и поражении. Правда, эти потери очков состоялись в пяти последних

Если считать последние шесть матчей лиги на всех полях, "Наполи" как раз впереди - четыре победы, ничья и поражение. Правда, все победы одержаны дома, а ничья и поражение состоялись в гостях

Обе команды в последних пяти матчах во всех турнирах одержали одну победу, два матча свели вничью и потерпели два поражения. Разница мячей "Ювентуса" за это время - 4:5, а "Наполи" - 3:7

"Ювентус" - лучшая домашняя команда Серии А в нынешнем сезоне. 11 побед, три ничьи и одно поражение в 15-ти матчах. В последних четырех таких он побеждал. "Наполи" - лучшая гостевая с 13-ю победами, ничьей и поражением в 15-ти. Он побеждал в последних семи таких, еще и пропустив лишь один мяч

"Ювентус" проиграл два матча лиги подряд, чего не случалось с октября 2021-го года. Трех поражений подряд в этом турнире не было с марта 2011-го

В последних матчах против команд Топ-6 Серии А во всех турнирах "Ювентус" и "Наполи" в целом играют неудачно. Первый проиграл "Роме" и "Лацио", сыграл вничью с "Интером" и однажды выиграл у него же. Второй проиграл "Лацио" и дважды "Милану", также сыграл с последним вничью

Виктору Осимхену не хватает одного гола до лидера среди африканских бомбардиров Серии А всех времен. У Джорджа Веа 46

Прогноз: Ювентус - Наполи 1:1

"Ювентус" чувствует облегчение, "Наполи" - опустошенность. Первый еще и думает о матче Кубка Италии в среду против "Интера". Еще и "Лацио", идущий вторым, проиграл вчера, что снизило давление на первую и третью команды лиги. Возможен унылый матч. Будем надеяться, что команды все же вспомнят о традициях этого острого противостояния, что "Юве" захочет отомстить за 1:5, а "Наполи" злой после Лиги Чемпионов.