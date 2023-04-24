Аталанта - Рома: Анонс и прогноз матча Серии А на 24.04.2023

"Наполи" убежал, турнирная таблица Серии А со второго по седьмое место уже также вроде бы начала расползаться. Но теперь вновь уплотняется и обещает сумасшедшую концовку сезона. "Лацио" и "Ювентус" проиграли, "Интер" и "Милан" выиграли. Остается "Аталанте" немного приблизиться, поскольку она отстает. Победа сегодня уменьшит отставание от четвертого места "Ромы" до четырех очков. Но готовы ли бергамцы побеждать?

24 апреля. 21:45. Серия А. 31-й тур

Бергамо. "Гевисс Стадиум"

"Аталанта" - "Рома"

Главный арбитр: Массимилиано Иррати

Состояние команд

"Аталанта" вряд ли в настроении бороться за Топ-4. Джан Пьеро Гасперини постоянно повторяет, что не готова к ней, что нет качества состава, что другие сильнее, что нужно смотреть вниз, на "Болонью" и "Удинезе". По качеству игры в последнее время и вправду не готова. Лишь две победы в последних восьми матчах, да и те сложные, с развитием событий на последних минутах. В предыдущем домашнем она уступила "Болонье" в одни ворота.

Правда, вернула чувство собственного достоинства 1:1 во Флоренции. Гасперини остался доволен солидным выступлением. Но играла там как андердог, почти без мяча, почти без ударов по воротам. С 37-ю процентами владения, с 6:18 по ударам.

У "Ромы" с чувством собственного достоинства проблем никаких. Она в Топ-4. После трех побед в лиге подряд, чего не было с октября 2022-го. Еще и без пропущенных и с семью забитыми в них. Также за это время прошла "Фейеноорд" в четвертьфинале Лиги Европы. Отыгравшись с гостевого 0:1 благодаря 2:1 на 89-ой минуте и затем добив соперника в овертайме. Правда, и у нее до серии в лиге были там три поражения в четырех матчах.

Жозе Моуриньо был доволен в четверг. Заявлял, что еще до матча сказал игрокам, что все будет решаться в концовке. Шутил с журналистами. Бросался за не пожавшим ему руку тренером "Фейеноорда", крича ему: "Иди смотри "Наполи". Реакция на слова Арне Слота о некрасивом футболе Жозе и о том, что предпочитает смотреть игру "Наполи". Моур заявил, что ему очень понравились и игра, и борьба команды, хотя из-за таких матчей он и поседел.

Сейчас "Роме" нужно скорее переключить мысли и усилия на лигу. Где в четырех турах за 13 дней ожидают три прямых соперника в борьбе за Топ-4. "Милан" и "Интер" - точно прямые. А "Аталанта" может стать прямым в случае победы сегодня. Серия "волков" из трех побед добыта в матчах против "Торино", "Удинезе" и "Сампдории". Не тот калибр. Сейчас будет гораздо сложнее.

Обе команды не любят атаковать, доминировать. По ударам по воротам занимают 7-8 места, по владению мячом "Аталанта" девятая, а "Рома" - 12-ая. Зато эффективны. Бергамцы по забитым мячам пятые, а римляне - седьмые. Причем последние плохо реализуют. Должны были забить гораздо больше, попадать в каркас ворот гораздо меньше. В том числе и в очном матче первого круга, когда проиграли (0:1), несмотря на 21:4 по ударам по воротам.

Последние матчи команд

Статистика

После прихода Джан Пьеро Гасперини в "Аталанту" она сыграла с "Ромой" 13 раз. В первых шести матчах наиболее популярным результатом была ничья - две победы и поражение бергамцев и три равных результата. Затем команда Гасперини выиграла три матча подряд. А в последних четырех у нее одна победа, одна ничья и два поражения. Итого шесть побед, четыре ничьих и три поражения

Последний очный матч в Бергамо завершился со счетом 4:1 в пользу "Ромы", до этого там же - 4:1 в пользу "Аталанты". Последний на каком либо поле состоялся в этом сезоне осенью 2022-го года в Риме и завершился победой "Аталанты" со счетом 1:0

Моуриньо переигрывал "Аталанту" четырежды в карьере, однажды сыграл вничью и дважды проиграл. Гасперини португалец переиграл пять раз, дважды сыграл вничью и лишь однажды проиграл

"Аталанта" выиграла лишь два из последних восьми матчей, проиграв четыре и сведя вничью два. Хотя прямо перед началом этого периода уверенно переиграла "Лацио" со счетом 2:0

"Рома" на четвертом месте в лиге в таблице гостевых матчей. Хотя в последних пяти набрала лишь четыре очка. В последних восьми гостевых матчах во всех турнирах она одержала одну победу, дважды сыграла вничью и пять раз проиграла, забив четыре мяча. "Аталанта" лишь на 12-ом в таблице домашних и в последних четырех матчах в Бергамо набрала четыре очка

"Рома" лидирует среди команд лиг Топ-5 по попаданиям в каркас ворот во всех турнирах - 29

Нынешний матч станет для Моуриньо сотым во главе "Ромы" во всех турнирах





Кадры

В четверг Моуриньо поберег Пауло Дибалу и выпустил его лишь на 70-ой минуте. На 89-ой аргентинец голом перевел игру в овертайм. Абрахам тогда также вышел на замену и сделал ассист. Сегодня оба должны выйти с первых минут. Как и капитан Лоренцо Пеллегрини, травма которого все дальше. Травмированы Вейналдум, Карсдорп и с четверга - Смоллинг. Последний - огромная потеря. Диего Льоренте попробует заменить его.

Конкуренция на флангах в схеме 3-4-2-1. Челик, Залевски и Спинаццола борются за два места.

"Аталанта" играет по той же схеме либо по 3-4-1-2. У нее травмирован лучший бомбардир Лукман, еще один игрок атаки Пашалич под вопросом. Зато важнейший игрок в центре поля Коопмейнерс возвращается. Он в итоге даже может занять место под нападающим/и. А компанию Хойлунду, о котором говорит вся Европа, может составить как один из форвардов-ветеранов - Муриэль или Сапата, так и атакующий полузащитник Бога.

Все говорят и о защитнике Скальвини. В очном матче первого круга он играл в опорной зоне и забил единственный гол ударом издали.

Во Флоренции место в воротах занял Спортьелло, и Гасперини назвал это техническим решением. Сегодня все же должен вернуться Муссо.

"Аталанта": Муссо, Толой, Джимсити, Скальвини, Дзаппакоста, Де Роон, Эдерсон, Меле, Коопмейнерс, Сапата, Хойлунд

"Рома": Патрисиу, Манчини, Льоренте, Ибаньес, Челик, Матич, Кристанте, Залевски, Лоренцо Пеллегрини, Дибала, Абрахам

Прогноз: Аталанта - Рома 1:1

Насколько "Рома" устала физически и ментально после 120-ти минут в четверг? Насколько научилась играть в гостях? Хочет ли и может ли "Аталанта" противостоять гранду? Особенно дома, где ее результаты слабы? Не победит ли сегодня тот, кто будет сидеть в обороне, как в очном матче в первом круге и как в множестве матчей команд в этом сезоне? Может быть все, что угодно. Разве что обилие голов вряд ли будет.