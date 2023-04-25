Интер - Ювентус: Анонс и прогноз матча Кубка Италии на 26.04.2023

"Интер" - "Ювентус" - это всегда "Интер" - "Ювентус", всегда великий матч. Обе играют за место в финале, потому нас ожидает великий спортивный вечер". Так заявил Массимилиано Аллегри, и от этого вечера действительно многое стоит ожидать. В трех предыдущих кубковых встречах командам пришлось разбираться или на последних секундах основного времени, или в дополнительное. Скорее всего, завтра борьба также затянется.

26 апреля. 22:00. Кубок Италии. Полуфинал. Ответный матч

Милан. "Джузеппе Меацца"

"Интер" - "Ювентус"

Главный арбитр: Даниэле Довери

Результат первого матча - 1:1

Состояние команд

Ожидать стоит многое, но вряд ли красивый футбол, обилие голов. Поскольку это Дерби Италии, поскольку Кубок, поскольку календарь убийственный (для обеих это уже восьмой матч в апреле), и команды очень устали. Поскольку играют они в четвертом месяце года невзрачно. "Ювентус" в последних шести матчах одержал лишь одну победу, "Интер" - две в последних десяти. И все по игре. Все заслуженно.

Для туринцев лучшие новости апреля приходили не с полей. Им временно, но вернули 15 очков в лиге. Что подняло на третье место. Также отменили закрытие фанатской трибуны из-за событий в первом полуфинальном матче (расистских выкриков против Ромелу Лукаку). На поле же они еле протиснулись мимо "Спортинга" в Лиге Европы, а в лиге проиграли три матча подряд. Такого в Серии А с ними не случалось 12 лет.

В последнем из матчей, в воскресенье, "Ювентус" поддерживал сумасшедший темп против "Наполи". Но играл крайне неточно, с 17-ой по 80-ую минуту не пробивал по воротам вообще. Два его гола в концовке отменили, причем первый - по сомнительной причине. А затем он пропустил в добавленное время. Практически вручив неаполитанцам Скудетто.

"Интер" же в лиге прервал серию из пяти матчей без побед, в которых четыре поражения. В том числе и от этого же "Ювентуса" дома. Как и в первом кубковом очном матче, "нерадзурри" в том доминировали. Но и тогда, и тогда создали крайне мало. В лиге пропустили со скандального гола Рабио и могли в контратаках пропустить еще. В Кубке сумели отыграться благодаря пенальти за несколько секунд до финального свистка.

Если вернуться к последнему матчу лиги, то в нем "Интер" в итоге разгромил "Эмполи". Хотя по XG опередил его в итоге лишь на 0.15. В первом тайме играл так же плохо, как в последнее время, но во втором переключился. Благодаря Лукаку, забившему свои первые голы с игры в лиге с августа и наконец-то выглядевшему как Лукаку чемпионского сезона.

Неделю назад в Лиге Чемпионов "Интер" оформил победу над "Бенфикой" по сумме двух матчей и выход в полуфинал. Хотя второй матч не сумел выиграть, упустив в самой концовке 3:1 (в итоге 3:3) и подпортив впечатление. Да и само замечательное достижение разве что спасло Симоне Индзаги от увольнения. В клубе по-прежнему крайне неспокойно. Очень боятся не попасть в Лигу Чемпионов. О Кубке думают меньше.

Завтра ожидается напряженное нервное противостояние, в котором скорее мы не дождемся голов, чем споров и скандалов.

Последние матчи команд

Статистика

В предыдущем сезоне в Дерби Италии доминировал "Интер". Победы над "Ювентусом" в финале Кубка и в Суперкубке, хотя и лишь по итогам дополнительного времени, а также 1:0 в лиге в гостях и 1:1 дома (тогда "Ювентус" спасся на 89-ой минуте). А вот в этом сезоне в лиге оба матча выиграл "Юве" - 2:0 дома и 1:0 в гостях, в Кубке же в первом матче "Интер" спасся от поражения на 95-ой минуте

В 21-ом веке в различных кубковых турнирах команды противостояли друг другу семь раз. Пять раз далее проходил (или брал трофей) "Интер", дважды - "Ювентус"

В последних десяти матчах во всех турнирах "Интер" одержал две победы. Также четырежды сыграл вничью и четырежды проиграл. Обе победы состоялись в последних четырех матчах и обе - в гостях. В восьми первых из этих десяти он забил всего пять мячей, в двух последних - шесть

"Ювентус" одержал одну победу в шести последних матчах во всех турнирах. Забив в этих шести четыре мяча. Больше одного мяча за матч он не забивал в последних восьми во всех турнирах

Лишь один тренер выиграл больше итальянских кубковых турниров в своей карьере, чем Симоне Индзаги - Массимилиано Аллегри. Счет между ними - 6:7. Правда, в последние четыре года счет в пользу Индзаги в одни ворота - 5:0





Кадры

Первым заданием для обеих команд является выход в Лигу Чемпионов в следующем сезоне. Прежде всего - из-за их финансовых проблем. Это можно оформить через Еврокубки либо лигу. Через Кубок невозможно. Потому теоретически завтра обе команды должны прибегнуть к ротации. Но на самом деле к ротации они прибегали в воскресенье. А в среду должны вернуться все сильнейшие.

В "Интере" в стартовый состав должны вернуться Онана, Дармиан, Бастони, Димарко, Мхитарян, Барелла и Лаутаро Мартинес. Дилемма в центре поля между игравшими в Эмполи Брозовичем и Чалханоглу. А также в атаке.

Как раз Лукаку, несмотря на свой успех в Эмполи, может усесться на скамью запасных. Он вообще поначалу был дисквалифицирован за жест тишины в адрес ультрас "Ювентуса" после забитого пенальти в первом полуфинале. Но затем его помиловали, учтя, что жест был ответом на расистские выкрики. Выйти может Джеко, хотя он не забивал за клуб более трех месяцев. Или Корреа, наконец-то забивший после 5.5 месяцев.

Вратарь Самир Ханданович дисквалифицирован за стычку с Куадрадо во все том же первом матче. Потеря Хуана существенна для "Ювентуса". Гораздо более защитный и просто слабый Де Шильо заменит его. Зато в центре обороны должен вернуться Бремер, заняв место Гатти. Отличная новость? Не факт, ведь именно бразилец привез пенальти на последних секундах в первом матче.

Все атакеры команды сейчас слабы. Влахович, Ди Мария, Милик и Кьеза не забивали и не ассистировали в последних восьми матчах во всех турнирах. Первый еще и сейчас травмирован. Как и еще один форвард Кен. Против "Наполи" и вовсе матч начал молодой воспитанник клуба Суле. В центре поля играл еще один такой - Миретти. Его заменит Фаджоли, такой же, но уже крепкий игрок стартового состава.

Кубковый вратарь Перин, безоговорочно лучший второй вратарь в клубах Серии А в нынешнем сезоне, заменит Щенсны.

"Интер": Онана, Дармиан, Ачерби, А. Бастони, Думфриз, Брозович, Барелла, Мхитарян, Димарко, Джеко, Лаутаро Мартинес

"Ювентус": Перин, Данило, Бремер, Сандро, Де Шильо, Локателли, Фаджоли, Рабио, Костич, Милик, Ди Мария

Прогноз: Интер - Ювентус 1:1, победа Интера в дополнительное время

Обе играют слабовато в последнее время. Обе в последних кубковых очных матчах (да и не только кубковых) играли бледно, но постоянно боролись до последнего. Обе больше думают о попадании в Лигу Чемпионов, чем о трофеях. Потому может выйти унылая жесткая игра. Скандалы, ссоры точно будут. Будем надеяться, что не такие бурные, как в первом матче. А победитель? В последние годы Индзаги - король кубков.