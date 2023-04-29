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Рома - Милан: Анонс и прогноз матча Серии А на 29.04.2023
Начало решающей части сезона
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В 31-ом туре Серии А вторая, третья и четвёртая её команды проиграли, а пятая, шестая и седьмая - победили. Как результат - таблица в этой зоне весьма уплотнилась. Теперь можно сказать, что в 32-ом туре начинается концовка, решающая часть сезона, наполненная яростной борьбой за места в Топ-4. Наставник "Милана" Стефано Пиоли называет уже матч против "Ромы" решающим, стоящим шесть очков. Возможно, он стоит даже больше.
29 апреля. 19:00. Серия А. 32-ой тур
Рим. "Стадио Олимпико"
"Рома" - "Милан"
Главный арбитр: Даниэле Орсато
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"Милан"
Состояние обеих команд сложно оценить. Обе играют в Еврокубках, и слабоватая скамейка запасных не позволяет разделять силы на два турнира. Потому наблюдаются нестабильность в игре и результатах, выключения во время матчей, усталость, низкие скорости и недостаточный креатив. Отдых посреди недели был нужен обеим как воздух.
"Милан" в целом может быть доволен своим апрелем. Три победы и три ничьи во всех турнирах, выход в полуфинал Лиги Чемпионов. Но между тяжелейшими матчами против "Наполи" пришлось жертвовать лигой. Ротация там доходила до десяти игроков, и в результате были потеряны очки против "Болоньи" и "Эмполи". А "Лечче" в воскресенье был переиграл дома с большим трудом. По ударам по воротам аутсайдер даже победил, попадал в стойку.
Пиоли заявляет, что его команда в полном порядке, совершенно отличается от кошмаров января и неудач марта, что готова к концовке сезона. А журналисты на предматчевой пресс-конференции особо отмечали, что сейчас умеет собирается на большие матчи. Три против "Наполи", в том числе 4:0 в лиге, два против "Тоттенхэма", 2:0 над "Аталантой". Тем не менее, запас ее прочности невелик и постоянно нужно выкладываться на сто процентов.
Следует напомнить, что кошмарный, антирекордный январь "Милана" начался с потери 2:0 над "Ромой" после 86-ой минуты. В матче, в котором "россонери" полностью доминировали, но упустили победу и затем развалились в лиге, Кубке и Суперкубке. Игроки уже не раз признавали, что та неудача нанесла им сильный психологический удар.
"Рома"
"Джаллоросси" также не знают стабильности в последнее время, выигрывают так же часто, как и проигрывают. Они большей частью неудачно играют в гостях и мощно - дома. Это позволило им пробиться в полуфинал Лиги Европы и в Топ-4 лиги, но последний матч Серии А состоялся в гостях. В понедельник, сразу после 120-ти минут в ЛЕ против "Фейеноорда", "Роме" просто не хватило физических, кадровых и ментальных сил. Даже против бледной "Аталанты" - 1:3.
В том матче бергамцы не создали много, в первые 28 минут вообще ни одна команда не пробивала по воротам. Но "Аталанта" забила первым же ударом, затем с углового и после грубейшей ошибки вратаря. А Жозе Моуриньо заявил, что "Рома" играла очень хорошо, особенно в первом тайме. И, исходя из своих ограничений, сейчас делает максимум. Претензий у него в последнее время к игрокам нет, и он, как заявляет, "супердоволен".
"Роме" также для успеха нужно выкладываться на сто процентов, поскольку её запас прочности невелик.
Обе команды не очень любят доминировать, но "Милан" все же пятый в лиге по владению мячом. "Рома" 11-ая. Пиоли требует доминировать. С другой стороны, римляне играют дома, а там действуют смелее. Ожидаются качели. Возможно, "Милан" выиграет по статистике с большим отрывом, но визуально игра будет выглядеть равной. Очень даже возможно, что победит тот, кто по статистике уступит.
Последние матчи команд
Рома
Торино - Рома 0:1 (лига)
Фейеноорд - Рома 1:0 (Лига Европы)
Рома - Удинезе 3:0 (лига)
Рома - Фейеноорд 4:1 после дополнительного времени (Лига Европы)
Аталанта - Рома 3:1 (лига)
Милан
Милан - Эмполи 0:0 (лига)
Милан - Наполи 1:0 (Лига Чемпионов)
Болонья - Милан 1:1 (лига)
Наполи - Милан 1:1 (Лига Чемпионов)
Милан - Лечче 2:0 (лига)
Кадры
У "Милана" должен вернуться на поле состав, который Пиоли выпускает в больших матчах. Тем более, что пропускавший тренировки Оливье Жиру уже почти в порядке. Он очень важен, поскольку умеет выстрелить в Топ-матчах. Умеет это делать и Браим Диас с позиции правого вингера. Ну и, разумеется, Рафаэль Леау. Он сыграл решающую роль в победах над "Наполи" и самолично дублем (в том числе и ударом головой) победил "Лечче".
Отсутствуют Ибрагимович, Побега и Флоренци. Запасные.
Потери "Ромы" гораздо более существенные. Столп обороны Крис Смоллинг не играл и в Бергамо, и без него команда на ровном месте пропустила три мяча. Моуриньо уже не раз заявлял, насколько он важен для команды, напоминал о провалах без него. А теперь ещё и его дублер Льоренте травмирован. Придется выпускать сырого и разочаровывающего Кумбуллу. Также не сыграет Вейналдум, а Дибала балансирует между скамьей запасных и лазаретом.
При этом присутствует и конкуренция за место в составе. Вместо Дибалы - Сольбаккен или экс-игрок "Милана" Эль-Шаарави. В центре атаки - Абрахам или ярый болельщик "Милана" Белотти. На флангах - Челик или Спинаццола.
Внимание на вратаря Руя Патрисиу. И так ясно, что летом ему будут искать замену, а грубейшая ошибка в Бергамо, когда выпустил мяч из рук перед соперником, лишь усилила поиски.
"Рома": Патрисиу, Манчини, Кумбулла, Ибаньес, Залевски, Кристанте, Матич, Спинаццола, Лоренцо Пеллегрини, Эль-Шаарави, Белотти
"Милан": Маньян, Калабрия, Кьер, Томори, Эрнандес, Тонали, Беннасер, Крунич, Диас, Жиру, Леау
Статистика
- В последних шести очных матчах "Милан" выиграл четырежды и дважды сыграл вничью. Седьмой подряд без поражения станет его лучшей серией против "Ромы" с 1996-го года. В гостях "россонери" выиграли два последних очных матча (со счетом 2:1). Три подряд они не выигрывали с 1990-го года
- В пяти из последних шести очных матчей "Милан" забивал как минимум два мяча, "Рома" забивала как минимум один в последних пяти
- В восьми последних домашних матчах лиги "Рома" одержала семь побед, не пропустив в этих семи. Столько "сухих" домашних матчей нет ни у одной команды лиг Топ-5 в 2023-ем году. Восьмой матч завершился поражением со счетом 3:4 от "Сассуоло"
- В последних семи гостевых матчах в лиге "Милан" потерпел четыре поражения, однажды сыграл вничью и победил лишь дважды. Правда, одна из побед - 4:0 над "Наполи" в начале апреля
- В последних восьми матчах лиги на счету "Ромы" четыре победы и четыре поражения, в последних семи "Милана" результаты - две победы, три ничьи и два поражения. Ничьей в матче Серии А с участием "Ромы" не было уже более двух месяцев
- Если считать лишь матчи против команд из Топ-7 Серии А, "Рома" в семи последних проиграла пять, один свела вничью и один выиграла. Причем ничью выцарапала у "Милана" с 0:2 после 86-ой минуте, а победу над "Ювентусом" одержала также благодаря трем попаданиям в каркас ее ворот
- "Милан" в девяти матчах лиги против нынешней Топ-7 одержал четыре победы, дважды сыграл вничью и трижды проиграл. В двух последних он побеждал с результатами 2:0 и 4:0. Можно также упомянуть об 1:0 и 1:1 над "Наполи" в Лиге Чемпионов
- Никто в лиге не пропустил больше голов ударами головой, чем "Милан" - десять. "Рома" пропустила три. В первом круге "Рома" один из своих голов забила головой, второй - добиванием после удара головой. "Милан" тогда открыл счет ударом головой
- "Рома" - первая в лигах Топ-5 в нынешнем сезоне по попаданиям в каркас ворот во всех турнирах - 30
Прогноз: Рома - Милан 1:1
В последние годы "Милан" во главе с Пиоли в очных матчах играет гораздо лучше "Ромы". Четыре победы и две ничьи, вытащенные "джаллоросси" после 83-ей минуты. Завтра "россонери" также будут фаворитами. Тем более, что в Топ-матчах выглядят гораздо лучше, чем соперник в 32-ом туре. Но все же "Рома" играет дома, а ее домашняя форма, как и гостевая форма "Милана", ясны. Да и важность матча ясна обеим. Нервная боевая ничья?
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