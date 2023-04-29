Интер - Лацио: Анонс и прогноз матча Серии А на 30.04.2023

После бурной скандальной прямой битвы за место в Лиге Чемпионов в последнем туре сезона 2017/18 "Лацио" так и не нашёл случая по-настоящему отомстить "Интеру" в лиге. В предыдущем сезоне победа над ним математически явно помогла "нерадзурри" лишиться Скудетто, но она состоялась в октябре, не в решающей части сезона. Сейчас что ни на есть решающая, и миланцы и без того не в Топ-4. Поражение завтра отбросит их ещё дальше.

Симоне Индзаги в том матче тренировал "лациале", сейчас он по другую сторону баррикад.

30 апреля. 13:30. Серия А. 32-ой тур

Милан. "Джузеппе Меацца"

"Интер" - "Лацио"

Главный арбитр: Марко Гвида

Состояние команд

1 Наполи 31 25 3 3 78 2 Лацио 31 18 7 6 61 3 Ювентус 31 18 5 8 59 4 Милан 31 16 8 7 56 5 Рома 31 17 5 9 56 6 Интер 31 17 3 11 54 7 Аталанта 31 15 7 9 52

Результат матча в Милане может также официально принести "Наполи" Скудетто. "Лацио" второй, сразу за ним, отстает на 17 очков. Если римляне наберут в 32-ом туре как минимум на два очка меньше неаполитанцев, судьба чемпионского титула станет официально ясной. Впрочем, вряд ли "Лацио" интересует это. Не особо интересует и месть "Интеру". Все, чего он хочет - это удержать место в Лиге Чемпионов. Гандикап над пятым ныне пять очков.

Перед предыдущим туром он составлял восемь. Благодаря впечатляющему спурту "орлов" с семью победами, ничьей и лишь одним пропущенным в восьми матчах. В том числе 1:0 в гостях над "Наполи", в Римском дерби и 2:1 дома над "Ювентусом". Первая из этих Топ-побед была добыта из глухой, но чёткой обороны, другие - благодаря доминированию. Однако неделю тому "Торино" победил на "Олимпико" (1:0) и сразу же вернул нервозность в стан "Лацио".

Маурицио Сарри отреагировал на поражение неправильно. Обвиняя судейство, непривычную солнечную погоду. Капитан Чиро Иммобиле отреагировал гораздо адекватнее, извинившись перед болельщиками за игру, признав, что команде не хватало скорости и жёсткости. Она проигрывала единоборства, не выкладывалась на полную и почти ничего не создала.

"Интер" о сериях лишь мечтает. Точнее, устраивает такие лишь в кубковых турнирах. Финал Коппа Италия, победа в Суперкубке, полуфинал Лиги Чемпионов. В лиге же он лишь шестой, к 31-ому туру подошёл с одной ничьей и четырьмя поражениями в пяти предыдущих. Что, разумеется, вызвало бурю и поставило Индзаги на грань увольнения. Включая экстренные совещания, беседы, многочисленные слухи об именах тренеров.

Возможно, наконец-то прорвало, и после кошмарного первого тайма удалось победить "Эмполи" в гостях со счетом 3:0. После него удалось также победить дома "Ювентус" (1:0) и выйти в финал Кубка. С неяркой, не слишком креативной, но весьма приличной, мощной, солидной игрой, полным тактическим доминированием. Индзаги и пресса единогласно заявили, что "нерадзурри" заслужили победу с большим счётом. Но вновь, это "Эмполи", а то Кубок.

"Интер" умеет играть в прагматичный футбол, что показал матч против "Ювентуса". Но все же предпочитает доминировать. "Лацио" умеет доминировать, но скорее дома, а в гостях предпочитает играть в прагматичный футбол. Нет сомнений, что владение мячом завтра будет за хозяевами, а вот по ударам по воротам, опасным моментам, голам может быть что угодно. Чье угодно преимущество, чья угодно победа, обилие или недостаток шансов забить у обеих.

Последние матчи команд

Кадры

Уставший (в том числе после матча Кубка в среду) "Интер" собирается прибегнуть к ротации. Вряд ли в обороне, хотя там готовы Де Фрай и Гозенс. Скорее в центре поля, где Барелла и Чалханоглу были заранее заменены. Потеря первого, набравшего великолепную форму, будет весьма существенной. Возможно, получит шанс Гальярдини, как и в первом круге. С целью персонально опекать Милинковича-Савича. Мхитарян, Брозович, Асллани также здесь.

В атаке в первые 11 должен вернуться Лукаку. В Эмполи он забил свой первый гол с игры в лиге с августа, и сразу же добавил второй и ассист. В среду в стартовом составе не вышел. Рядом же с ним, скорее всего, выйдет Лаутаро Мартинес. Но и набирающий форму Корреа и кризисный Джеко (не забивал ни в одном турнире более трех месяцев) могут сыграть.

У "Лацио" не должно быть усталости и дилемм. Данило Катальди отбыл дисквалификацию и отправит Весино в запас. В Топ-матчах на флангах обороны играют Марушич и Хюсай, а не Лаццари, в её центре Казале и Романьоли, а не Патрик. Милинкович-Савич набрал форму, Луис Альберто на уровне, вингеры Фелипе Андерсон и Дзакканьи одни из лучших в команде. Андерсон будет вингером, поскольку Иммобиле оправился от травмы. Значит, Педро в запасе.

Вратарь Проведель пропустил от "Торино" по своей вине, лишь коснувшись мяча при не лучшем дальнем ударе Илича. Но Иван всё ещё возглавляет лучшую оборону лиги с 21-им пропущенным в 31-ом матче.

"Интер": Онана, Дармиан, Ачерби, А. Бастони, Думфриз, Брозович, Мхитарян, Гальярдини, Димарко, Лукаку, Лаутаро Мартинес

"Лацио": Проведель, Марушич, Казале, А. Романьоли, Хюсай, Катальди, С. Милинкович-Савич, Луис Альберто, Фелипе Андерсон, Иммобиле, Дзакканьи

Статистика

"Лацио" - лучшая оборона Серии А вместе с "Наполи". 21 пропущенный в 31-ом матче. "Интер" - вторая атака после "Наполи" с 51-им забитым

В последних шести матчах лиги на счету "Лацио" четыре победы, ничья и поражение. На счету "Интера" - победа, ничья и четыре поражения

В 16-ти домашних матчах лиги в этом сезоне "Интер" не играл вничью - 11 побед и пять поражений. Три последних он проиграл со счетом 0:1

Отчётный матч станет девятым для "Интера" и пятым для "Лацио" с начала апреля

В последних семи очных матчах в лиге обе команды одержали по три победы. Все - домашние. В еще одном матче в Риме была зафиксирована ничья. В первом круге нынешнего сезона, также в Риме, "Лацио" победил со счетом 3:1, в последнем очном матче в Милане "Интер" победил со счетом 2:1

В последних шести очных матчах в лиге забивали обе команды

Прогноз: Интер - Лацио 1:0

"Интер" устал гораздо больше. В лиге играет слабо. "Лацио" умеет играть Топ-матчи, в том числе и в гостях, а неделю назад получил от "Торино" полезную пощёчину. Любой результат абсолютно реален. Но все же у последнего есть очковый запас, а первому отступать некуда. И первый воодушевлен после трех матчей без поражений подряд во всех турнирах, пусть и лишь один из них состоялся в лиге.