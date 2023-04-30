День Скудетто? Или злости соседей? Наполи - Салернитана: Анонс и прогноз матча Серии А на 30.04.2023

"День Скудетто в Неаполе". Так заявляют все издания. Corriere Dello Sport добавил: "День всех дней". Сегодня "Наполи" может обеспечить свой первый чемпионский титул за 33 года. На стадионе имени того, кто принес им первые два. Для этого нужно набрать в своем матче на два очка больше, чем наберет "Лацио" против "Интера". Впрочем, судя по заявлениям, ни "лациале", ни "Салернитана" жертвой на заклание быть не собираются.

30 апреля. 16:00. Серия А. 32-й тур

Неаполь. "Стадио Диего Армандо Марадона"

"Наполи" - "Салернитана"

Главный арбитр: Маттео Марченаро

Состояние команд

Матч был перенесен с субботы по просьбе/требованию полиции. Чем он безопаснее в воскресенье - неясно. Разве что на сутки позже начнутся празднества, которые, как боятся, рискуют перейти в побоище. Центр города уже перекрыт для транспорта, парковка возле больниц запрещена. Даже выставлена охрана возле памятников и кратера Везувия, где болельщики собираются устроить "извержение" с помощью дымовых шашек, фейерверков и петард.

В этот уик-энд в Неаполе ожидаются 250 тысяч туристов. И некоторые рестораны и другие заведения даже решили не открываться, боясь разгрома. Даже главный тренер "Наполи" Лучано Спаллетти призвал жителей Неаполя думать о детях и не подвергать их опасности.

В "Лацио" и в "Салернитане" смотрят на это с раздражением. Владелец последней Данило Йерволино, хотя и болельщик "Наполи", дал раздраженное интервью. В котором заявил, что, пусть Скудетто и важно для всего Юга Италии, на этот раз интересы, честь его команды, борющейся против вылета, проигнорировали. В частности, не понимая, почему матч, если уж перенесен, не на одно время с "Интер" - "Лацио", а после него.

"Мы не будем статистами, а пожелаем играть в свою игру", - заявил он. Главный тренер Пауло Соуза согласился. Также подтвердив, что решение о переносе, принятое лишь в четверг, повлияло на подготовку. Тем более, что ожидает тур посреди недели. "В этом сезоне итальянский футбол достиг высокого уровня, как видно по Еврокубкам. Ожидается, что те, кто принимает решения, должны быть на таком же уровне, быть более профессионалами".

Способна ли раздраженная "Салернитана", как и "Наполи", базирующаяся в регионе Кампанья, испортить празднества соседям? Да. Она лишь на 14-ом месте, в семи очках над зоной вылета. То есть еще неспокойна, еще есть за что играть. Вместе с этим, в последних восьми матчах не проигрывала. Победа со счетом 3:0, затем шесть ничьих, в том числе с "Интером" и "Миланом" (причем с "россонери" - в гостях), а затем еще одна победа со счетом 3:0.

Следует отметить, что в матчах против обоих миланских грандов "гранатовые" пропускали первыми. Но им удавалось сравнять и завершить матчи со счетом 1:1.

В какой форме подходят к матчу "везувиани"? Они начали апрель 0:4 дома от "Милана", затем вылетели от него из Лиги Чемпионов. Между этими матчами при отвратительной игре переиграли "Лечче" в гостях (2:1), не переиграли "Верону" дома. Зато затем добыли важную и почетную победу в гостях над "Ювентусом", забив победный гол в добавленное время. В том матче они не создали много, но играли на сумасшедшей скорости и с желанием.

В матче первого круга в Салерно "Наполи" владел мячом в гостях 75 процентов времени, в предыдущем очном в Неаполе - 82. Соуза желает значительно улучшить эти проценты. С другой стороны, против "Вероны" 15-го апреля неаполитанцы владели мячом 80 процентов времени, но нанесли всего десять ударов по воротам и не победили. Против "Лечче" владели 69, но нанесли лишь девять (против 11-ти соперника) и победили лишь благодаря автоголу.

Последние матчи команд

Ориентировочные составы

У "Наполи" отсутствуют Руи и Симеоне, проблемы у Политано. Но вместо них есть кому играть. Хвича Кварацхелия в шести апрельских матчах во всех турнирах без голов и ассистов и постарается это исправить. Виктор Осимхен вернулся после травмы в середине месяца, забил с тех пор один гол и очень голоден.

"Наполи": Мерет, Ди Лоренцо, Ррахмани, Ким, Оливера, Лоботка, Ангисса, Зелински, Лосано, Осимхен, Кварацхелия

У "Салернитаны" отсутствуют Чрнигой, Фасио и Валенсия. Им также есть замены. Останется схема с тремя центральными защитниками и тремя игроками атаки. Из атакеров особое внимание на быстрого Диа и опытного Кандреву. Неясно, готов ли латераль, игрок сборной Италии Мадзокки, после своей травмы. В апреле он отыграл лишь 18 минут.

"Салернитана": Очоа, Пирола, Ловато, Дьомбер, Самбия, Вильена, Л. Кулибали, Брадарич, Кандрева, Кастанос, Диа

Котировки букмекеров

Прогноз: Наполи - Салернитана 2:1

В двух гостевых матчах против "Салернитаны" после ее возвращения в Серию А "Наполи" было тяжело, но и тогда он победил. 2:0 и 1:0. Ну а в единственном домашнем победил со счетом 4:1. Соуза признал, что на его команду будет давить весь вопрос Скудетто соперника. Тем более, если "Лацио" перед началом матча в Неаполе потеряет очки. Команда из Салерно будет раздражена, возможно, забьет. Но не помешает Неаполю праздновать.

Можно ставить на гол гостей, можно - на голы Кварацхелии и Осимхена.