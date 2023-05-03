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Монца - Рома: Анонс и прогноз матча Серии А на 03.05.2023

Италия
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Очевидный подводный камень

Монца - Рома: Анонс и прогноз матча Серии А на 03.05.2023

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Леон Вургафт Автор UA-Футбол
Новина українською

Римским и миланским командам приходится дважды в течение недели встретиться друг с другом. А между этими матчами еще и ожидает тур посреди недели. Причем, пожалуй, "Роме" сложнее, чем другим. Из-за эпидемии травм и из-за соперника в среду. "Монца" - новичок Серии А, но рекордный. И уже кусала грандов не раз. В четырех матчах против "Интера" и "Ювентуса" она набрала десять очков. Способна продолжить в том же духе.

3 мая. 22:00. Серия А. 33-й тур

Монца. "U-Power Стадиум"

"Монца" - "Рома"

Главный арбитр: Даниэле Киффи

Состояние команд

2

Лаціо

 32 18 7 7 61
3

Ювентус

 32 18 6 8 60
4

Мілан

 32 16 9 7 57
5

Рома

 32 17 6 9 57
6

Інтер

 32 18 3 11 57
7

Аталанта

 32 16 7 9 55
8

Болонья

 32 12 9 11 45
9

Фіорентина

 32 12 9 11 45
10

Монца

 32 12 8 12 44
11

Сассуоло

 32 12 7 13 43

Во встрече с "Миланом" "Рома" потеряла немало. Тактически она переиграла чемпиона, сковала его, заставила играть в свою игру. Еще и забила на 93-ей минуте. Но пропустила на 97-ой и осталась жутко разочарованной. Жозе Моуриньо был очень доволен игрой и потому заявил, что команда потеряла два очка. Кроме этого, она еще и потеряла игроков. Теряет все последнее время. На вылет в Монцу пришлось брать и игроков Примаверы.

Кстати, Моуриньо взял на вылет и почти всех травмированных, и даже дисквалифицированного Матича. Для поднятия духа в коллективе. Дух и вправду высок. И все же одно очко в двух последних матчах лиги (также 1:3 в гостях против "Аталанты" с ужасной ошибкой вратаря Руя Патрисиу) выбило команду из Топ-4, и для возвращения понадобится больше, чем дух.

Дух "Монцы" также на высоте. В предыдущем туре она официально обеспечила себе второй сезон в истории в Серии А. Что, по мнению главного тренера Раффаэле Палладино, для такой команды как Скудетто. На самом деле он немного лукавит, поскольку состав опытный, даже с действующим чемпионом Европы Маттео Пессиной, во главе клуба такие зубры как Сильвио Берлускони и Адриано Галлиани. Взрослая собранная команда.

В последних трех турах она побеждала. 1:0 над "Интером" в гостях, камбек с 0:2 на 3:2 дома против "Фиорентины", 2:0 в гостях против "Специи" на классе. В целом по набранным очкам после 32-ух туров речь о лучшем новичке с 2004-го года.

"Монца" на четвертом месте в лиге по владению мячом и в первом круге в Риме владела 61 процент времени, "Рома" - на 12-ом. Палладино прямо заявил, что команда Моуриньо заставляет соперников играть плохо. Также, что умеет постоянно менять план на игру и адаптироваться. Что изучить ее было очень непросто. Ожидается агрессивная игра от хозяев и оборона с контратаками и акцентом на стандартные положения от гостей.

Последние матчи команд

Монца - Рома: Анонс и прогноз матча Серии А на 03.05.2023 - изображение 1

Кадры

Итак, у "Ромы" травмированы Кумбулла, Карсдорп, Белотти, Дибала, Льоренте, Смоллинг и Вейналдум. Последние трое полетели с командой, но лишь последний ожидается в заявке. Также дисквалифицирован Матич. Потому возможен переход на игру с двумя центральными защитниками, отход латераля Челика либо опорника Кристанте в центр обороны. Кроме того, возможно, получит отдых капитан Пеллегрини.

Глухой запасной опорник Камара уже выходил против "Милана", сегодня и вовсе может выйти с первых минут.

У "Монцы" отсутствует разве что форвард Петанья, на счету которого лишь два гола в нынешнем сезоне в лиге. Здесь точно останутся три центральных защитника. Особое внимание на латераля Аугусто, атакующего полузащитника Чуррию и вратаря Ди Грегорио. Всеми ими интересуются гранды, последним - сама "Рома".

"Монца": Ди Грегорио, Кальдирола, Мари, Иццо, Кольпани, Мачин, Ровелла, Аугусто, Пессина, Чуррия, Мота

"Рома": Патрисиу, Манчини, Ибаньес, Кристанте, Челик, Бове, Камара, Спинаццола, Сольбаккен, Эль-Шаарави, Абрахам

Статистика

  • "Рома" и "Монца" встречались в Серии А лишь однажды. В первом круге нынешнего сезона римляне дома победили со счетом 3:0. Два гола забил Дибала, еще один - Ибаньес
  • "Монца" проиграла лишь один из восьми последних матчей. Дома римской команде ("Лацио") со счетом 0:2. В трех матчах против "Ромы" и "Лацио" в нынешнем сезоне она проиграла и не забила ни одного мяча
  • В матчах против нынешней Топ-7 на счету "Монцы" две победы над "Ювентусом", победа и ничья с "Интером", но и по два поражения от "Лацио" и "Милана", по одному поражению от "Наполи", "Ромы" и "Аталанты"
  • На счету "Монцы" лишь две серии побед в Серии А. Обе - из трех матчей. Первая состоялась в сентябре-октябре, вторая длится сейчас
  • "Монца" - лучший дебютант Серии А по очкам после 32-ух туров со времени перехода лиги к 20-ти командам - 44
  • В последних шести гостевых матчах Серии А на счету "Ромы" одна победа, одна ничья и четыре поражения. В том числе неудачи против двух других новичков - поражение от "Кремонезе" (1:2) и ничья с "Лечче" (1:1). Во всех турнирах в гостях на ее счету одна победа в девяти последних матчах, также две ничьи и шесть поражений
  • "Рома" забила семь мячей в добавленное время в лиге в нынешнем сезоне - больше, чем-кто либо другой

Прогноз: Монца - Рома 1:1

Палладино заявил, что его команда не завершила сезон, а желает испортить жизнь грандам. Также говорит о реванше над Моуриньо за многочисленные поражения от него во время карьеры игрока. Такой более чем реален, учитывая форму самой "Монцы", кадровые потери и мысли о матчах против грандов у "Ромы", "умение" римлян играть в гостях. Ничья или минимальная победа любой из команд совершенно не удивят.

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В статье: Серия А Рома (Рим) Прогнозы Монца
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