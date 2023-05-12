Руки на руле, но скользят. Лацио - Лечче: Анонс и прогноз матча Серии А на 12.05.2023

"Лацио" и "Лечче" в весьма схожей ситуации. Обе в борьбе за свои цели в турнирном плане держат руки на руле. При этом эти руки в последние недели скользят и рискуют сорваться. Из-за чего обе сильно тревожатся. Президенты обоих клубов вынуждены призывать прежде всего к спокойствию. Значит, ожидается нервная игра. Не случайно судить её назначен, пожалуй, лучший арбитр в нынешнем сезоне - Фабио Мареска.

12 мая. 21:45. Серия А. 35-й тур

Рим. "Стадио Олимпико"

"Лацио" - "Лечче"

Главный арбитр: Фабио Мареска

Состояние команд

2 Ювентус 34 20 6 8 66 3 Лацио 34 19 7 8 64 4 Интер 34 20 3 11 63 5 Милан 34 17 10 7 61 6 Аталанта 34 17 7 10 58

14 Эмполи 34 9 11 14 38 15 Салернитана 34 7 14 13 35 16 Лечче 34 7 10 17 31 17 Эллас Верона 34 7 9 18 30 18 Специя 34 5 12 17 27

Президенты обоих клубов на неделе специально обращались к своим клубам и болельщикам. Клаудио Лотито призывал к спокойствию, говорил о потребности в атмосфере позитива и единства. Вместе с тем, говоря о четырёх финалах до окончания сезона и о поворотном моменте для клуба. Саверио Стиччи Дамиани заявлял, что сейчас время не деструктивного мышления, а его ясности. Призывал защищать место в таблице зубами, со страстью.

Последний даже сидел на скамье запасных в двух последних домашних матчах.

Причины таких заявлений - последняя форма. Семь побед и ничья "Лацио" в восьми матчах со всего одним пропущенным остались позади. Последняя серия - три поражения в четырёх. В том числе дома от "Торино". Уже после того матча Маурицио Сарри почувствовал начало кризиса, начал беспокоиться о ментальном состоянии игроков. А после 0:2 от "Милана" заявил, что его команда пропустила два мяча, даже не начав играть, а после них сдалась.

Она все ещё в Топ-4. На третьем месте, в трех очках над пятым. Тем же "Миланом". С преимуществом по личным встречам. Вылетит из зоны Лиги Чемпионов лишь в случае потери очков в двух из четырёх оставшихся матчей. И ей остались три матча против аутсайдеров, с которыми в последние месяцы справляется очень чётко. Тем не менее, давление возрастает.

Сарри даже отменил предматчевую пресс-конференцию. Что в последний раз делал перед Римским дерби (!). А до этого признавал проблемную ментальную ситуацию. Предполагал, что команда в последнее время уже даже поверила, что обеспечила себе место в Топ-4, потому и заснула.

У "Лечче" остался позади период с ноября по середину февраля с 19-ю очками и всего двумя поражениями в 11-ти турах. В том числе двумя победами над "Аталантой", ничьими с "Миланом" и "Ромой". Победой над этим же "Лацио" в начале января, ещё и с камбеком (2:1). В последовавших 11-ти турах салентини потерпели девять поражений и набрали лишь четыре очка. В том числе проиграв "Интеру", "Наполи", "Милану" и "Ювентусу".

В предыдущем туре они, как и "Лацио", играли против прямого конкурента и могли практически обеспечить себе желаемое место. Но уступили дома "Вероне", причём играли разобранно, перепуганно и должны были пропускать более одного мяча. А болельщики протестовали против команды. Местные СМИ и говорят сейчас чаще всего о страхе. Теперь до зоны вылета всего четыре очка, и в следующем туре ожидает прямая битва со "Специей" с 18-го места.

Возможно ли, что "Лечче" подсознательно сдаст матч в Риме, готовясь к "Специи"? Лучше этого не делать, поскольку дома у аутсайдеров он в нынешнем сезоне ещё не выигрывал. В пяти матчах. То есть нужно искать очки и против других команд. Главный тренер Марко Барони заявил: "Мы живы, и в Риме вы это увидите". А в предыдущем гостевом матче девять дней назад команда Барони очень смело поборолась с "Ювентусом" (1:2) и даже доминировала.

Последние матчи команд

Кадры

У "Лацио" продолжается проблема с позицией последнего опорника. Весино травмирован, Катальди ближе к возвращению, но все ещё не готов. Маркос Антонио, в последних матчах отлично себя проявлявший, также не совсем здоров. Да и с ним опорная зона менее сильна в отборе. Возможно даже смещение Луиса Альберто назад с выходом на позицию испанца Башича, автора гола в единственном победном из четырёх последних матчей команды.

На остальных позициях все ясно. Хотя Чиро Иммобиле и в ужасной форме, Сарри ждёт его и постоянно ставит в состав. Педро остаётся в запасе.

У "Лечче" отсутствует лишь центральный защитник Дермаку. Который скорее игрок запаса. Дилемма в центре атаки, где Сисей очень устал, а значит, может выйти арендованный у "Милана" Коломбо. Команде, которой он принадлежит, очень нужна его помощь против "Лацио". За опорниками Хьюлмандом, Бленом и Гонсалесом следят гранды. Как и за центральным защитником Умтити. Очень опасен быстрый вингер Банда. Хотя он слишком неточен.

Обе команды неизменно играют по тактической схеме 4-3-3. Хотя "Лечче" способен поставить игрока центра поля на фланг для лучшего прикрытия.

Между Алессио и Симоне Романьоли нет родственных связей.

"Лацио": Проведель, Марушич, Казале, А. Романьоли, Хюсай, Башич, С. Милинкович-Савич, Луис Альберто, Фелипе Андерсон, Иммобиле, Дзакканьи

"Лечче": Фальконе, Баширотто, Умтити, С. Романьоли, Галло, Блен, Хьюлманд, Мале, Банда, Коломбо, Стрефецца

Статистика

В последних 13-ти очных матчах показатели почти равны. Четыре победы "Лечче", четыре ничьи и пять побед "Лацио". Последние два матча выиграл "Лечче" со счетом 2:1. Правда, оба дома. В последних четырёх на всех полях счёт по победам - 2:1 в пользу "Лечче" при одной ничьей, в последних четырёх в Риме - 1:1 при двух ничьих. Правда, следует отметить, что все очные матчи, кроме трёх, состоялись 11 и более лет назад

В последних семи очных матчах забивали обе команды

В последних пяти гостевых матчах против всех "Лечче" потерпел пять поражений и забил лишь один мяч

"Лечче" - единственная команда в лиге, ни разу в сезоне не пропускавшая более двух мячей в одном матче

В четырёх из пяти последних матчах лиги с участием "Лацио" забивала лишь одна команда, как и в трех из четырёх последних с участием "Лечче"

Прогноз: Лацио - Лечче 2:1

Обе команды нервничают. Обеим нужны очки, но обе могут себе позволить потерять их один раз. Так что ментальное состояние обеих очень неудобное. Мы должны увидеть энергичную игру, хотя не факт, что свои интересные атаки команды будут доводить до ума. Можно подумать, что между "Вероной" и "Специей" "Лечче" решит "пропустить" этот матч, но, скорее всего, он поборется. Хотя он уже прекратил брать очки у грандов.

"Обе забьют" - реальная ставка, исходя из статистики очных матчей, но не из статистики последних туров каждой из команд. Лучше ставить на более двух голов в матче.