Специя - Милан: Анонс и прогноз матча Серии А на 13.05.2023

Встреча аутсайдеров своих уровней. "Милан" лишь на пятом месте в лиге. И непопадание в Лигу Чемпионов по итогам сезона может вызвать тектонические сдвиги в клубе. "Специя" на месте вылета, что, разумеется, также приведет к сдвигам. При этом "россонери" между двумя полуфинальными матчами текущей ЛЧ, а конкретно - после поражения от "Интера", а "орлята" в следующем туре играют против прямого конкурента - "Лечче". Неудобная ситуация.

13 мая. 19:00. Серия А. 35-й тур

Специя. "Альберто Пикко"

"Специя" - "Милан"

Главный арбитр: Даниэле Довери

Состояние команд

2 Ювентус 34 20 6 8 66 3 Лаціо 35 19 8 8 65 4 Інтер 34 20 3 11 63 5 Мілан 34 17 10 7 61 6 Аталанта 34 17 7 10 58

15 Салернітана 34 7 14 13 35 16 Лечче 35 7 11 17 32 17 Еллас Верона 34 7 9 18 30 18 Спеція 34 5 12 17 27 19 Кремонезе 34 4 12 18 24

В лиге динамика последних восьми дней для "Милана" положительна. Он оставил позади спасения от поражений в добавленное время в матчах против "Ромы" и "Кремонезе" и легко переиграв "Лацио". Забив два мяча в первые полчаса игры, а в целом за матч не позволив сопернику ни одного удара в створ ворот. Затем, вчера, этот же "Лацио" потерял очки против "Лечче", и теперь есть возможность приблизиться к нему на расстояние одного очка.

Правда, последним матчем бывшего чемпиона была встреча в Лиге Чемпионов. Когда он уже пропустил два ранних мяча от "Интера", чуть не пропустил еще, затем пытался вернуться, но не сумел. Второй тайм в его исполнении был неплохим, и Стефано Пиоли отметил это. Он говорит, что верит в камбек. Но остроты и тогда не хватало, и вообще атака его команды хромает на обе ноги. Что особенно заметно в лиге, в том числе против аутсайдеров.

Три победы в последних десяти турах. В том числе ничьи с "Салернитаной", "Эмполи" и "Кремонезе". Сложная победа над "Лечче". Хотя все это на "Сан Сиро", где любой соперник закрывается. А в гостях с командой такого калибра "россонери" не играли с 14-го января. Так что их способности в этом плане не очень ясны.

Способности "Специи" на всех полях против всех соперников сейчас как раз ясны. Они ужасны. Ничья и четыре поражения в последних пяти матчах. В том числе 0:3 дома от "Лацио". Настроение в клубе подавленное, страх вылета велик. Победа над "Интером" на "Пикко" чуть более двух месяцев назад забыта. Она была последней на данный момент и, возможно, стала пирровой.

В принципе, все до сих пор в ее руках. Из-за той же ничьей "Лечче" в Риме вчера. Пять очков до него и матч против него в следующем туре. Но чтобы так и осталось в ее руках, обязательно нужно побеждать сегодня.

В первом круге "Милан" дома переиграл "Специю" со счетом 2:1 благодаря голу Оливье Жиру на 89-ой минуте. Трудности "россонери" против команд такого калибра очевидны, и из-за них место в Лиге Чемпионов в такой опасности. Несмотря на домашний матч, "Специя" вряд ли пожелает доминировать, а захочет пойти по пути других аутсайдеров, остановивших этого гранда.

Последние матчи команд

Статистика

В Серии А "Специя" и "Милан" встречались пять раз. Две победы у первой, три - у второго, и ни одной ничьей. Три последних матча завершились со счетом 2:1 (одна победа первой, две - второго), и всякий раз судьба матча решалась в концовке. Браим Диас приносил победу "Милану" на 86-ой минуте, Жиру - на 89-ой. Гьяси принес победу "Специи" в Милане на 96-ой

"Специя" не побеждала в восьми последних матчах Серии А (три ничьи). Матч без победы сегодня установит ее антирекордную серию в Высшем дивизионе

"Милан" набрал лишь 23 очка в 15-ти первых матчах второго круга Серии А. Меньше в последний раз на этой стадии он набирал в сезоне 2016/17

Два последних гостевых матча "Милана" в лиге завершились со счетом 1:1. Три подряд таких в последний раз состоялись в 1988-ом году. Три любые ничьи подряд в гостях в лиге в последний раз состоялись в 2018-ом

С Рафаэлем Леау в стартовом составе в лиге в этом сезоне "Милан" набирает в среднем 2.2 очка за матч, без него - 0.8

Кадры

У "Милана" ещё и кадровые проблемы. Леау берегут к матчу против "Интера", и сегодня он не сыграет. Опорник Беннасер вылетел до конца сезона, защитник Тиав дисквалифицирован. Повреждения у Крунича и Мессиаса, и они вряд ли начнут матч с первых минут на поле, если вообще сыграют. Опытным возрастным Кьеру и Жиру не позволяют играть трижды в неделю.

Так что придётся бросать в бой дублеров. Тех самых, которые постоянно подводят команду в нынешнем сезоне. Побега и/или Вранкс в центре поля, Ребич или Ориги в центре атаки, эти двое, Де Кетеларе или Салемакерс (последний как раз в хорошей форме) слева, Де Кетеларе, Диас или все же третий опорник под нападающим.

У "Специи" отсутствуют Моутиньо, Бек, Зовко, Холм, Мальдини и Сала. Хотя никто из них не игрок стартового состава. Кроме Холма, но тот уже давно травмирован. Агудело дисквалифицирован, повреждение у Бастони, и это даёт шанс Виктору Коваленко появиться у опорной зоне. Хотя скорее все же не с первых минут.

Падение "Специи" не в последнюю очередь связано с травмой и падением формы форварда Нзолы. Он не забивал в последних трех матчах и не во всех даже выходил с первых минут. Именно сегодня придет в себя?

"Специя": Драговски, Амиан, Ампаду, Николау, Висневски, Экдаль, Эспозито, Бурабия, Гьяси, Нзола, Верде

"Милан": Маньян, Калабрия, Калулу, Томори, Эрнандес, Тонали, Вранкс, Побега, Салемакерс, Ребич, Ориги

Прогноз: Специя - Милан 1:2

Без Леау, с запасными, которые разочаровывают, усталый и разочарованный после "Интера", готовящийся к нему, против традиционно неудобного соперника, которому очки нужны как воздух. Потеря очков "Милана" сегодня совершенно никого не удивит. Но всё же "Специя" сейчас слишком слаба и, возможно, слишком будет думать о "Лечче".

Скорее всего, в четвёртый раз подряд судьба матча между этими командами решится в концовке. "Обе забьют", либо более двух мячей в целом - также хорошие ставки.