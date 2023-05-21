Удинезе - Лацио: Анонс и прогноз матча Серии А на 21.05.2023

В субботу "Милан" ожидаемо победил "Сампдорию" и сократил отставание от "Лацио" до одного очка, а от "Интера" - до двух. И в этой борьбе за места в Лиге Чемпионов в следующем сезоне командой, которую ещё можно выбить из Топ-4 результатами на поле, выглядят "орлы". Они побеждали лишь однажды в пяти последних матчах и все это время говорят о кризисе. Продолжится ли кризис в Удине?

21 мая. 21:45. Серия А. 36-й тур

Удине. "Дачия Арена"

"Удинезе" - "Лацио"

Главный арбитр: Лука Пайретто

Состояние команд

Поражения в гостях от "Интера" и "Милана" еще можно понять. Но и тогда против первого "лациале" пропустили три гола за последние 13 минут и упустили победу, а против второго пропустили два к 30-ой минуте и прекратили бороться, сдались. Что признал и Маурицио Сарри. Он начал говорить о кризисе еще после домашнего поражения от "Торино", боялся, что команда выключается, что подумала, что уже вышла в Лигу Чемпионов.

Матч дома против "Лечче" вряд ли принес новости. Игра выглядела равной. "Лацио" открыл счет, но слишком много ошибался. Привез пенальти (который соперник не реализовал), пропустил дважды на рубеже таймов и сравнял лишь в добавленное время. Сарри говорил о постоянных необъяснимых и неприемлемых выключениях, о неумении управлять игрой. "Мы будто ждали, пока они забьют второй гол".

В таком состоянии выезд в Удине весьма опасен. Местная команда доигрывает сезон, победила лишь в двух из восьми последних матчей. Две последние команды лиги. Но ее агрессивный прессинг и скоростные атаки, если включатся, способны принести результат. Особенно дома, где в нынешнем сезоне проиграла два матча (причем неграндам), осенью выносила "Интер" и "Рому", весной вынесла "Милан" и не проиграла "Наполи".

По владению мячом обе команды - середняки. Не очень любят его. Зато "Удинезе" любит высоко прессинговать, перехватывать и контратаковать большими силами. По ударам по воротам за матч он шестой в лиге. А "Лацио" и в этом компоненте слаб - всего 14-ый. Хотя его контратаки из глубины очень опасны, а реализация впечатляет.

Последние матчи команд

Статистика

Последние три очные встречи команд в лиге завершились ничьими. В том числе 0:0 в Риме в первом круге нынешнего сезона. Если считать последние шесть матчей, их результаты - по одной гостевой победе у каждой и четыре ничьи. Также в январе 2022-го года команды встречались в Кубке в Риме, и "Лацио" победил в дополнительное время со счетом 1:0 после 0:0 в основное

"Лацио" не проиграл "Удинезе" в 15-ти из 16-ти последних очных матчей в лиге, одержав за это время десять побед

"Удинезе" проиграл лишь два домашних матча в сезоне в лиге - "Торино" и "Болонье". В последних восьми он не проигрывал никому - три победы и пять ничьих. Против команд Топ-7 его показатели дома - три победы и две ничьи. Последний состоялся четвертого мая против "Наполи" и завершился со счетом 1:1

"Удинезе" побеждал лишь дважды в последних восьми турах лиги - дома ее 19-ую и 20-ую команды. Также за это время состоялись две ничьи и четыре поражения. "Лацио" побеждал лишь однажды в последних пяти - также ничья и три поражения. Единственная победа состоялась дома над "Сассуоло" (2:0)

"Лацио" проиграл два последних гостевых матча лиги - "Интеру" и "Милану", но до этого не проиграл семь таких подряд - пять побед и две ничьи с одним пропущенным во всех семи

Кадры

У "Удинезе" вылетела почти вся атака. Деулофеу, Саксесс. Бету под вопросом. Товен и Несторовски разочаровывают. Последний, скорее всего, выйдет, а под ним - Перейра. Зато играющие позади них мобильные и техничные Самарджич и Ловрич вызывают интерес грандов.

Проблемы также в обороне. Вылетели игроки ротации Эхизибе и Эбосс и, что гораздо важнее, лидер центра защиты Бекао. Последний дисквалифицирован. Мазина должен заменить его, но это очевидно ослабит команду.

У "Лацио" по-прежнему отсутствует последний опорник Катальди. Зато его первый дублер Весино вернулся и готов играть. Возможно, Лаццари или Лука Пеллегрини заменят на флангах обороны Хюсая и Марушича, если Сарри решит атаковать. Педро всегда готов подменить Андерсона или Дзакканьи на фланге.

"Удинезе": Сильвестри, Н. Перес, Бийол, Мазина, Эбоселе, Уолас, Ловрич, Самарджич, Удоджи, Перейра, Несторовски

"Лацио": Проведель, Лаццари, Казале, А. Романьоли, Марушич, Весино, С. Милинкович-Савич, Луис Альберто, Фелипе Андерсон, Иммобиле, Дзакканьи

Прогноз: Удинезе - Лацио 1:1

"Удинезе" матч не особо нужен, но дома он проигрывать никому не собирается. "Лацио" очень нужен, но в последних матчах ему такое не очень помогало. Будет плотная игра с энергичными контратаками, вратарям придется работать. Каждая из команд может победить, и вряд ли с разницей более одного мяча. А ничья - наиболее логичный вариант.