Рома - Салернитана: Анонс и прогноз матча Серии А на 22.05.2023

Впервые в истории "Рома" вышла в финал Еврокубков дважды подряд. Во второй раз в истории и впервые после 1991-го года она в финале Кубка УЕФА/Лиги Европы. В желто-красной части города влюблены в команду и в Жозе Моуриньо. А сам финал недалек, состоится 31-го мая. Интересует ли ее в такой ситуации рядовой матч лиги против "Салернитаны"? Интересует ли саму "Салернитану", уже обеспечившую себе место в Серии А?

22 мая. 19:30. Серия А. 36-ой тур

Рим. "Стадио Олимпико"

"Рома" - "Салернитана"

Главный арбитр: Андреа Коломбо

Состояние команд

Все же кое-какие факторы могут подогреть интерес к этому матчу. Выходя на него, "Рома", возможно, будет знать, сколько очков сняли "Ювентусу" за его финансовые махинации. Если достаточно - победа над соперником из Салерно выведет на расстояние двух очков от места в зоне Лиги Чемпионов при дополнительных показателях, по которым еще реально превзойти "Милан" в оставшихся двух турах.

Ясно, что все внимание на финал ЛЕ, но там ожидает королева турнира "Севилья", а запасной аэродром для выхода в Лигу Чемпионов через Серию А не помешает, если он уж появится.

Также этот матч - последний домашний перед отъездом в Будапешт, и попрощаться с большинством болельщиков (десятки тысяч, разумеется, поедут в Венгрию, но не большинство) хочется победой.

"Салернитана" благодаря результатам в нынешнем туре официально обеспечила себе место в Серии А в следующем сезоне. Но и сама она для этого поработала отлично. Не проиграла в 11-ти из 12-ти последних матчей. В том числе сыграла вничью с "Интером", "Миланом" и "Наполи". Еще и с последними двумя - в гостях. А в предыдущем туре переиграла "Аталанту". Выдержав непростой первый тайм и додавив в концовке второго.

В каком игровом состоянии "Рома"? Два последних ее матча завершились со счетом 0:0. Но если в Болонье была равная игра с шансами забить у обеих команд, в Леверкузене счет по ударам по воротам был 1:23, по владению мячом - 28:72. Слово "автобус" после такого выступления звучало постоянно. Впрочем, Моуриньо все равно, и он восхищается работой, умом и характером подопечных. "У меня замечательная команда".

Ну а наставник "Салернитаны" Паулу Соуза восхищается Моуриньо. Называет его примером для всех португальских тренеров, уникальным в мире. Отмечает его страсть к победам, суперготовность, построение "Ромы" по своему плану и желанию. Также говорит, что она не только защищается, а в прессинге при своих болельщиках опасна для всех. Отмечает ее скорость, особенно на флангах. Силу в "кроссах" и стандартных положениях.

Он надеется воспользоваться свободным пространством, как сама "Рома" воспользовалась в первом круге в Салерно. Она часто отдавала мяч, но часто и опасно контратаковала. Хотя и забила лишь однажды силами опорника Кристанте. Но тогда тренер соперника был другой. Теперь, при Соузе, команда собранна, сбалансированна, умеет работать с мячом и организованно обороняться, умеет бороться.

Последние матчи команд

Кадры

Разумеется, ожидается ротация в "Роме". Как и в Болонье. Правый латераль Миссори может выйти в "старте" во втором матче подряд и в карьере вообще, опорник Тахирович - в третьем. Бове, автор гола "Байеру" дома, по сравнению с ними уже ветеран, но играет не так много, так что свеж. Отдохнут латерали Челик и Спинаццола, которые не совсем здоровы, Матич и/или Кристанте, Абрахам, капитан Лоренцо Пеллегрини.

Также нужно задействовать и довести до кондиции к финалу Лиги Европы игроков, вернувшихся после травм. Речь прежде всего о Пауло Дибале, Стефане Эль-Шаарави и Крисе Смоллинге. Хотя лишь последний выглядит готовым выйти с первых минут. Да и его лучше поберечь.

У "Салернитаны" проблемы в центре обороны. Бронн дисквалифицирован, Фасио давно травмирован. Хотя их есть кем заменить. В целом скамья запасных у Соузы велика. Особое внимание на форварда Диа (15 голов в сезоне), на которого много претендентов. На вечно молодого Кандреву, забившего победный гол "Аталанте". На недавнего игрока сборной Италии латераля Мадзокки.

Дилемма в атаке. Выйдет ли Диа под нападающим (Бохиненом или Пьонтеком) или сам станет им? Тогда позади него выйдет полузащитник. Скорее всего - Кастанос.

"Рома": Патрисиу, Манчини, Кристанте, Ибаньес, Миссори, Тахирович, Бове, Вейналдум, Залевски, Сольбаккен, Белотти

"Салернитана": Очоа, Ловато, Дьомбер, Пирола, Мадзокки, Л. Кулибали, Вильена, Брадарич, Кандрева, Диа, Ботхейм

Статистика

После возвращения "Салернитаны" в Серию А она отыграла с "Ромой" три матча. Все проиграла, правда, два последних - с разницей в один мяч (1:2 и 0:1). В предыдущем очном матче в Риме "Роме" пришлось совершать камбек после 80-ой минуты

"Салернитана" не проигрывала в 11-ти из последних 12-ти матчей в Серии А. Правда, то единственное поражение состоялось в предыдущем гостевом - 1:2 от "Эмполи"

В последних четырех матчах "Салернитаны" против команд Топ-7 она не проигрывала. 1:1 с "Миланом", "Наполи" и "Интером" и 1:0 над "Аталантой". Также третьего мая она сыграла вничью 3:3 с "Фиорентиной"

В последних четырех матчах с участием "Ромы" во всех турнирах были забиты всего три мяча. Один из трех забила она. В последних шести было забито семь мячей, в том числе три ее

"Салернитана" уже играла в Риме в лиге в нынешнем сезоне и победила "Лацио" со счетом 3:1

"Рома" не забивала в двух предыдущих матчах лиги. Трех таких подряд она не выдавала с 1994-го года

В гостях в лиге "Салернитана" не побеждала в последних семи матчах - поражение, затем пять ничьих и затем поражение

Прогноз: Рома - Салернитана 1:1, обе забьют

"Салернитана" играет в свое удовольствие, и играет хорошо. "Рома" же скорее хочет отдохнуть, но заполненный стадион не позволит ей играть уж слишком спустя рукава. Тем более, что ротация состоится, и запасные как минимум будут играть со скоростью и желанием. Можно предположить, что обе команды забьют.