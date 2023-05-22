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Рома - Салернитана: Анонс и прогноз матча Серии А на 22.05.2023
Окно из лиги может открыться
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Впервые в истории "Рома" вышла в финал Еврокубков дважды подряд. Во второй раз в истории и впервые после 1991-го года она в финале Кубка УЕФА/Лиги Европы. В желто-красной части города влюблены в команду и в Жозе Моуриньо. А сам финал недалек, состоится 31-го мая. Интересует ли ее в такой ситуации рядовой матч лиги против "Салернитаны"? Интересует ли саму "Салернитану", уже обеспечившую себе место в Серии А?
22 мая. 19:30. Серия А. 36-ой тур
Рим. "Стадио Олимпико"
"Рома" - "Салернитана"
Главный арбитр: Андреа Коломбо
Состояние команд
|2
|Juventus
|35
|21
|6
|8
|54
|28
|+26
|69
|WWWDL
|3
|Lazio
|36
|20
|8
|8
|55
|28
|+27
|68
|WDLWL
|4
|Inter Milan
|36
|21
|3
|12
|67
|40
|+27
|66
|LWWWW
|5
|AC Milan
|36
|18
|10
|8
|60
|42
|+18
|64
|WLWDD
|6
|Atalanta
|36
|18
|7
|11
|59
|43
|+16
|61
|WLLWW
|7
|Roma
|35
|17
|8
|10
|45
|33
|+12
|59
|DLDDL
|8
|Monza
|36
|14
|10
|12
|46
|46
|+0
|52
|WWDDW
|9
|Bologna
|36
|13
|11
|12
|48
|45
|+3
|50
|WDDLD
|10
|Torino
|36
|13
|11
|12
|38
|40
|-2
|50
|DWDWL
|11
|Fiorentina
|36
|13
|11
|12
|48
|41
|+7
|50
|DWLDW
|12
|Udinese
|36
|11
|13
|12
|45
|44
|+1
|46
|LLWDL
|13
|Sassuolo
|36
|12
|8
|16
|44
|56
|-12
|44
|LLDLW
|14
|Empoli
|35
|9
|12
|14
|32
|45
|-13
|39
|DWWLL
|15
|Salernitana
|35
|8
|14
|13
|43
|56
|-13
|38
|WLDDW
|16
|Lecce
|36
|7
|12
|17
|30
|43
|-13
|33
|DDLLW
|17
|Spezia
|36
|6
|13
|17
|30
|56
|-26
|31
|DWLLL
|18
|Verona
|36
|7
|9
|20
|29
|55
|-26
|30
|LLWLD
Все же кое-какие факторы могут подогреть интерес к этому матчу. Выходя на него, "Рома", возможно, будет знать, сколько очков сняли "Ювентусу" за его финансовые махинации. Если достаточно - победа над соперником из Салерно выведет на расстояние двух очков от места в зоне Лиги Чемпионов при дополнительных показателях, по которым еще реально превзойти "Милан" в оставшихся двух турах.
Ясно, что все внимание на финал ЛЕ, но там ожидает королева турнира "Севилья", а запасной аэродром для выхода в Лигу Чемпионов через Серию А не помешает, если он уж появится.
Также этот матч - последний домашний перед отъездом в Будапешт, и попрощаться с большинством болельщиков (десятки тысяч, разумеется, поедут в Венгрию, но не большинство) хочется победой.
"Салернитана" благодаря результатам в нынешнем туре официально обеспечила себе место в Серии А в следующем сезоне. Но и сама она для этого поработала отлично. Не проиграла в 11-ти из 12-ти последних матчей. В том числе сыграла вничью с "Интером", "Миланом" и "Наполи". Еще и с последними двумя - в гостях. А в предыдущем туре переиграла "Аталанту". Выдержав непростой первый тайм и додавив в концовке второго.
В каком игровом состоянии "Рома"? Два последних ее матча завершились со счетом 0:0. Но если в Болонье была равная игра с шансами забить у обеих команд, в Леверкузене счет по ударам по воротам был 1:23, по владению мячом - 28:72. Слово "автобус" после такого выступления звучало постоянно. Впрочем, Моуриньо все равно, и он восхищается работой, умом и характером подопечных. "У меня замечательная команда".
Ну а наставник "Салернитаны" Паулу Соуза восхищается Моуриньо. Называет его примером для всех португальских тренеров, уникальным в мире. Отмечает его страсть к победам, суперготовность, построение "Ромы" по своему плану и желанию. Также говорит, что она не только защищается, а в прессинге при своих болельщиках опасна для всех. Отмечает ее скорость, особенно на флангах. Силу в "кроссах" и стандартных положениях.
Он надеется воспользоваться свободным пространством, как сама "Рома" воспользовалась в первом круге в Салерно. Она часто отдавала мяч, но часто и опасно контратаковала. Хотя и забила лишь однажды силами опорника Кристанте. Но тогда тренер соперника был другой. Теперь, при Соузе, команда собранна, сбалансированна, умеет работать с мячом и организованно обороняться, умеет бороться.
Последние матчи команд
Кадры
Разумеется, ожидается ротация в "Роме". Как и в Болонье. Правый латераль Миссори может выйти в "старте" во втором матче подряд и в карьере вообще, опорник Тахирович - в третьем. Бове, автор гола "Байеру" дома, по сравнению с ними уже ветеран, но играет не так много, так что свеж. Отдохнут латерали Челик и Спинаццола, которые не совсем здоровы, Матич и/или Кристанте, Абрахам, капитан Лоренцо Пеллегрини.
Также нужно задействовать и довести до кондиции к финалу Лиги Европы игроков, вернувшихся после травм. Речь прежде всего о Пауло Дибале, Стефане Эль-Шаарави и Крисе Смоллинге. Хотя лишь последний выглядит готовым выйти с первых минут. Да и его лучше поберечь.
У "Салернитаны" проблемы в центре обороны. Бронн дисквалифицирован, Фасио давно травмирован. Хотя их есть кем заменить. В целом скамья запасных у Соузы велика. Особое внимание на форварда Диа (15 голов в сезоне), на которого много претендентов. На вечно молодого Кандреву, забившего победный гол "Аталанте". На недавнего игрока сборной Италии латераля Мадзокки.
Дилемма в атаке. Выйдет ли Диа под нападающим (Бохиненом или Пьонтеком) или сам станет им? Тогда позади него выйдет полузащитник. Скорее всего - Кастанос.
"Рома": Патрисиу, Манчини, Кристанте, Ибаньес, Миссори, Тахирович, Бове, Вейналдум, Залевски, Сольбаккен, Белотти
"Салернитана": Очоа, Ловато, Дьомбер, Пирола, Мадзокки, Л. Кулибали, Вильена, Брадарич, Кандрева, Диа, Ботхейм
Статистика
- После возвращения "Салернитаны" в Серию А она отыграла с "Ромой" три матча. Все проиграла, правда, два последних - с разницей в один мяч (1:2 и 0:1). В предыдущем очном матче в Риме "Роме" пришлось совершать камбек после 80-ой минуты
- "Салернитана" не проигрывала в 11-ти из последних 12-ти матчей в Серии А. Правда, то единственное поражение состоялось в предыдущем гостевом - 1:2 от "Эмполи"
- В последних четырех матчах "Салернитаны" против команд Топ-7 она не проигрывала. 1:1 с "Миланом", "Наполи" и "Интером" и 1:0 над "Аталантой". Также третьего мая она сыграла вничью 3:3 с "Фиорентиной"
- В последних четырех матчах с участием "Ромы" во всех турнирах были забиты всего три мяча. Один из трех забила она. В последних шести было забито семь мячей, в том числе три ее
- "Салернитана" уже играла в Риме в лиге в нынешнем сезоне и победила "Лацио" со счетом 3:1
- "Рома" не забивала в двух предыдущих матчах лиги. Трех таких подряд она не выдавала с 1994-го года
- В гостях в лиге "Салернитана" не побеждала в последних семи матчах - поражение, затем пять ничьих и затем поражение
Прогноз: Рома - Салернитана 1:1, обе забьют
"Салернитана" играет в свое удовольствие, и играет хорошо. "Рома" же скорее хочет отдохнуть, но заполненный стадион не позволит ей играть уж слишком спустя рукава. Тем более, что ротация состоится, и запасные как минимум будут играть со скоростью и желанием. Можно предположить, что обе команды забьют.
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