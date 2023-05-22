Эмполи - Ювентус: Анонс и прогноз матча Серии А на 22.05.2023

Что хуже? Снятие очков в январе и 1:5 от "Наполи" или снятие в мае и вылет из Лиги Европы? Вопрос риторический, да и бесполезный. Ясно то, что "Ювентус" в крайне неприятной ситуации. Сегодня он получит новый вердикт суда с количеством очков, которые снимут на этот раз. Получится ли после этого настроиться на матч лиги?

22 мая. 21:45. Серия А. 36-ой тур

Эмполи. "Карло Кастеллани"

"Эмполи" - "Ювентус"

Главный арбитр: Джованни Айрольди

Состояние команд

В клубе отлично понимали, что снятие очков в лиге более чем вероятно, и потому настраивали игроков на победу в Лиге Европы. Вылет оттуда в полуфинале от "Севильи" в четверг по итогам дополнительного времени нанес серьёзный удар. Тем более, что "Юве" играл в непривычный для себя активный футбол. Не владел мячом, пропускал немало опасных атак, но и много создавал в контратаках, поддерживал высокий темп.

По итогам того матча даже возникла ссора между вратарём Войцехом Щенсны и главным тренером Массимилиано Аллегри. Первый заявил, что его сейвы не имеют никакого значения, раз команда проиграла и вообще обилие сейвов вратаря - плохой признак в плане игры команды. А второй раздраженно заявил, что команда играла отлично, и Войцеха не так поняли, потому что он плохо знает итальянский.

В целом команда в хорошей форме. В лиге выиграла три матча подряд - у "Лечче", "Аталанты" и "Кремонезе". Забив в каждом по два мяча. Играла от обороны в Бергамо, но очень чётко перекрыла соперника, переиграла тактически. А против "Кремонезе" из зоны вылета давила, полностью владела инициативой. Создала немного, но во втором тайме нашла два гола. Впрочем, вылет из Лиги Европы и суды выбрасывают эту форму в мусорное ведро.

"Эмполи" ближе к "Кремонезе". Хотя ещё ближе к "Лечче", которого "Ювентус" весьма неуверенно переиграл дома (2:1), даже позволяя ему доминировать. Разница в том, что в предыдущем туре спасенной ничьей против "Сампдории" в добавленное время тосканцы обеспечили себе место в Серии А, то есть играть уже не за что. Хотя до этого они ещё и победили дважды подряд. То есть в хорошей форме. Могут и сыграть в свое удовольствие.

Победа сегодня математически обеспечит "Ювентусу" место в Лиге Чемпионов в следующем сезоне. Если ему не снимут очки и если УЕФА напрямую не исключит его из Еврокубков. Если...

Последние матчи команд

Статистика

"Ювентус" выиграл у "Эмполи" десять из 11-ти последних матчей. Последний - в первом круге нынешнего сезона осенью со счетом 4:0. Правда, прямо перед этим победил в последнем матче команд на "Кастеллани" на этот момент со счетом всего лишь 3:2, а прямо перед этим проиграл ему дома

"Ювентус" забил в ворота "Эмполи" как минимум два мяча в восьми из десяти последних очных матчей на "Кастеллани"

"Эмполи" не проиграл в пяти последних своих матчах, состоявшихся в понедельник - четыре победы и ничья

"Ювентус" одержал 14 побед над командами из нынешней второй половины турнирной таблицы Серии А. Никто в нынешнем сезоне не одержал больше

Федерико Кьеза должен провести свой двухсотый матч в Серии А

Игрок "Эмполи" Тайронн Эбуэхи ассистировал в трех матчах лиги подряд. Последним, кто ассистировал в лиге в четырёх подряд за ту же команду, был Руслан Малиновский за "Аталанту" в апреле 2021-го года

Кадры

У "Ювентуса" травмированы правый защитник Де Шильо и опорник Фаджоли. Первого должен заменить Миретти, а вот на правом фланге обороны выйдет юный Барбьери, поскольку ветеран Куадрадо дисквалифицирован. Также в центре поля Локателли может уступить место Паредесу. В атаке Ди Мария, скорее всего, уйдёт в запас, Кьеза, Кен, Влахович (забивший в Севилье) и Милик - претенденты на два места в стартовом составе.

В центре обороны Бонуччи травмирован, а Данило дисквалифицирован, так что Ругани может получить редкий шанс. Хотя Алекс Сандро, Гатти и Бремер выше уровнем.

Ничью в Генуе "Эмполи" принес выход на замену Пикколи. Возможно, сегодня он сдвинет Камбиаги либо ветерана Капуто. Сдвинут и другого итальянского таланта Бальданци, уехавшего на молодёжный Чемпионат Мира. Защитник Де Винтер, арендованный у "Ювентуса", точно не сыграет. Его коллега по амплуа Валюкевич и опорник Марин - скорее всего.

"Эмполи": Викарио, Эбуэхи, Исмаили, Луперто, Паризи, Акпа-Акпро, Хаас, Бандинелли, Хендерсон, Камбиаги, Пикколи

"Ювентус": Щенсны, Гатти, Бремер, Ругани, Барбьери, Паредес, Миретти, Рабио, Костич, Влахович, Кьеза

Прогноз: Эмполи - Ювентус 1:2

Главный тренер "Эмполи" Паоло Дзанетти говорит об ощущениях счастья и признает, что команда на последней неделе тренировалась слишком расслабленно. "Ювентус" же, скорее всего, будет пребывать в шоке и/или злиться после сегодняшнего вердикта. Кто переборет себя лучше? Скорее - более опытный "Юве", которому ещё и понадобится каждое очко для компенсации снятых.