Битва кубковых титанов. Фиорентина - Интер: Анонс и прогноз финала Кубка Италии на 24.05.2023

В 2001-ом году Роберто Манчини выиграл свой первый трофей в тренерской карьере и последний на данный момент для "Фиорентины" - Кубок Италии. Уже через год клуб вылетел из Серии А, обанкротился и прекратил существование. А Манчини наоборот, пошел вверх. В "Интере", например, он выиграл четыре итальянских кубковых трофея (два Кубка и два Суперкубка), выйдя в целом в тренерской карьере на шесть. Сегодня Симоне Индзаги во главе "Интера" может обойти его. За счет "Фиорентины".

24 мая. 22:00. Кубок Италии. Финал

Рим. "Стадио Олимпико"

"Фиорентина" - "Интер"

Главный арбитр: Массимилиано Иррати

Состояние команд

Индзаги - кубковый гений. За неполные семь лет взрослой тренерской карьеры он уже выиграл шесть итальянских кубковых трофеев. Два Кубка и четыре Суперкубка. Из них Кубок и два Суперкубка во главе "Интера". Свою кубковую гениальность он подтвердил и на европейском уровне, выведя "нерадзурри" в финал Лиги Чемпионов. В сущности, из 13-ти кубковых противостояний как в Италии, так и в Европе во главе этой команды он проиграл лишь одно - "Ливерпулю" в предыдущем сезоне в 1/8 финала Лиги Чемпионов.

Впрочем, против него выступит не менее кубковая команда. Во главе с Винченцо Итальяно за два года работы в "Фиорентине" она проиграла лишь одно из 12-ти кубковых противостояний в Италии и Европе - "Ювентусу" в полуфинале предыдущего розыгрыша Коппа Италия. В начале июня также сыграет в финале Еврокубка - Лиги Конференций. Для нее хотя бы один из этих трофеев станет громким заявлением о возвращении после тяжелых лет. Еще и подтверждением амбиций американского владельца Рокко Коммиссо.

Серию А команды во многом принесли в жертву кубкам. "Интер" проиграл 12 матчей из 36-ти - ровно треть. В том числе и последний - в воскресенье в Неаполе (1:3). Тогда Индзаги произвел восемь замен в стартовом составе по сравнению с матчем Лиги Чемпионов против "Милана", играл сугубо от обороны с 31-им процентом владения мячом, в том числе в численном меньшинстве с 41-ой минуты. В таком состоянии сравнял счет (и потому в итоге остался доволен выступлением), но в концовке пропустил дважды.

Итальяно по сравнению с полуфинальным матчем Лиги Конференций против "Базеля" произвел десять в матче против "Торино". Еще и не проиграл (1:1) и также остался доволен игрой. Даже удивлен, поскольку не ожидал, что состав, "не игравший вместе никогда даже на тренировках", выступит так стабильно и организованно. Впрочем, из Топ-10 "Фиорентина" вылетела. До восьмого места лишь два очка, а оно выведет в Еврокубки в случае исключения "Ювентуса". Но "фиалки" сейчас думают только о трофеях.

"Интер" и "Фиорентина" пребывают в Топ-3 Серии А и по владению мячом, и по ударам по воротам за матч (вместе с "Наполи"). В Топ-4 по ударам в створ. Обе прежде всего любят доминировать. Впрочем, "Интер" умеет играть и в прагматичный футбол, от обороны. Что было заметно хотя бы в Неаполе. Его контратаки с участием латералей в схеме 3-5-2 очень опасны. "Фиорентина" в прагматичной игре слабее. Ее "испанская" схема 4-3-3 заточена на короткий пас и владение мячом.

Также следует отметить, что в очных матчах в нынешнем сезоне команды обменялись победами по владению мячом со счетом 59:41. При этом оба раза тот, кто владел больше, проиграл. В первом круге во Флоренции "Интер" забил два мяча уже к 15-ой минуте, позволил сопернику сравнять, вышел вперед, пропустил на 90-ой, но забил победный на 94-ой - 4:3. А дома запорол несколько убойных моментов и уступил со счетом 0:1. Кстати, по ударам по воротам оба раза побеждала "Фиорентина".

Последние матчи команд

Кадры

Ротации закончились. Хотя одна позиция в "Интере" по сравнению с матчем против "Милана" точно изменится. Мхитарян травмирован и уступит место Брозовичу. Также ожидается выход в воротах не Онаны, а Хандановича. Самир отыграл в Кубке один матч - в апреле против "Ювентуса", также после 22-го апреля отыграл три матча лиги, то есть не без игровой практики. Ему хотят предоставить место в стартовом составе в знак уважения к многолетней карьере в клубе.

Дилемма в центре атаки - Лукаку или Джеко? Первый в отличной форме, забил и в Неаполе. Второй забивает гораздо меньше, хотя три гола в мае добыл, и Индзаги очень нравится его работа в обороне. Эдин в последнее время и играет в наиболее важных матчах. Других дилемм нет, но скамейка у команды мощная - Корреа, Де Фрай, Гозенс, Д"Амброзио, Асллани, Гальярдини.

Легенда "Интера" Джузеппе Бергоми считает, что скамейка мощна у обеих команд, благодаря чему они и преуспели в кубках. В центре обороны "Фиорентины" должны выйти Игор и Миленкович, но есть и Кварта и Раньери, на флангах Венути и Терзич готовы подменить Додо и Бираги. В опорной зоне Амрабат, Бонавентура и Мандрагора ближе к стартовому составу, но есть и Кастровилли, Данкан и Барак. На флангах атаки - Гонсалес и Иконе, но есть и Соттил, Брекало, Сапонара, Куаме. В ее центре Йович за Кабралом.

Десять последних голов команды (кстати, все они состоялись в мае) забили восемь разных игроков. Семь - по одному и Гонсалес - трижды. На Нико наибольшее внимание.

"Фиорентина": Терраччьяно, Додо, Игор, Миленкович, Бираги, Мандрагора, Амрабат, Бонавентура, Гонсалес, Кабрал, Иконе

"Интер": Ханданович, Дармиан, Ачерби, А. Бастони, Думфриз, Барелла, Брозович, Чалханоглу, Димарко, Джеко, Лаутаро Мартинес

Статистика

В последних трех очных матчах во всех турнирах наблюдается равенство. 1:1, 4:3 в пользу "Интера", 1:0 в пользу "Фиорентины". Но вот прямо перед этим миланцы выиграли четыре матча подряд. Хотя и в Кубке в январе 2021-го года - лишь в дополнительное время

В последних 11-ти очных матчах во всех турнирах дважды был зафиксирован счет 4:3 и еще однажды - 3:3, но также были зафиксированы такие результаты как 1:0, 0:0 и дважды 1:1

"Интер" вышел в финал благодаря победам над "Пармой" из Серии Б (2:1 в дополнительное время), "Аталантой" (1:0), и "Ювентусом" (1:1, 1:0). Все победы были одержаны в Милане, ничья состоялась в Турине. "Фиорентина" переиграла дома "Сампдорию" (1:0) и "Торино" (2:1), а затем в гостях "Кремонезе" (2:0), удержав это преимущество домашней нулевой ничьей

Поражение от "Наполи" прервало серию "Интера" из восьми побед подряд во всех турнирах с общим счетом 22:3. "Фиорентина" не проиграла в последних трех матчах (две победы и ничья) с общей разницей мячей 6:2

Результаты "Интера" в нынешнем сезоне во всех турнирах против команд Топ-8 Серии А предыдущего - 11 побед, одна ничья и семь поражений. Результаты "Фиорентины" - две победы, четыре ничьи и семь поражений. Правда, следует отметить, что в последнее время обе команды добавили в этом плане. "Интер" в последних шести таких матчах одержал пять побед и потерпел одно поражение, "Фиорентина" в последних четырех победила дважды, однажды сыграла вничью и однажды проиграла

"Фиорентина" не выигрывала никакого трофея с 2001-го года, а два в одном сезоне не брала с 1961-го. Всего у нее шесть Кубков Италии, последний был выигран в 2001-ом году. "Интер" взял два трофея в предыдущем сезоне - Кубок и Суперкубок, взял Суперкубок и в нынешнем. Всего у него восемь Кубков Италии

"Интер" проиграл лишь одно из 13-ти своих кубковых противостояний в Италии и Европе с Симоне Индзаги (включая плей-офф, но не групповой турнир Лиги Чемпионов), "Фиорентина" с Винченцо Итальяно проиграла лишь одно из 12-ти (включая плей-офф, но не групповой турнир Лиги Конференций)

Если Индзаги выиграет сегодня - станет семикратным победителем итальянских кубковых турниров с тремя кубками и четырьмя суперкубками. Тем самым догнав Массимилиано Аллегри. Больше семи нет ни у кого. Итальяно еще никаких трофеев в тренерской карьере не выигрывал. При том, что, как и Индзаги, начал ее на взрослом уровне в 2016-ом году. Правда, Симоне все сезоны провел в Серии А, а Винченцо - лишь последние четыре

Прогноз: Фиорентина - Интер 0:1

Если кто-то и способен остановить кубкового гения - то это "Фиорентина", кубковое резюме которой с Итальяно также великолепно. Она еще и голоднее, поскольку долго не видела трофеев. Также ее почти не интересует лига, а "Интеру" еще нужно защищать место в зоне Лиги Чемпионов. Уже в субботу играть в Серии А с "Аталантой", которая на пятом месте. И все же гений Индзаги, качество игроков и команды в целом, скамья запасных, скорее всего, сыграют свою роль.

Сколько голов будет? Предсказать невозможно. В нынешнем сезоне в очных матчах было и 4:3, и 1:0. Все же поставим на более кубковый вариант.