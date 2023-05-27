Фиорентина - Рома: Анонс и прогноз матча Серии А на 27.05.2023

"Фиорентина" - "Рома" должен был стать одним из решающих матчей в концовке сезона в борьбе первой за еврокубковую зону, а второй - за зону Лиги Чемпионов. Теоретически обе за это и борются. Но в гораздо менее острой форме и гораздо менее удобном положении. Причина - выход обеих в финалы Еврокубков. Все внимание, все сильнейшие составы туда. Римлян финал Лиги Европы против "Севильи" ожидает уже в среду. Здесь не до Серии А.

27 мая. 19:00. Серия А. 37-й тур

Флоренция. "Артемио Франки"

"Фиорентина" - "Рома"

Главный арбитр: Джованни Айрольди

Состояние команд



"Роме" уже давно не до Серии А. Шесть матчей в этом турнире подряд без побед. Она активно задействует запасных, дублеров, даже игроков Примаверы. А Жозе Моуриньо раздраженно заявляет, что у него нет состава для игры на два фронта, что его команда и не была кандидатом на попадание в Топ-4 и он гордится тем, что его игроки выдают. Также говорит, что, если бы точно знал о снятии очков "Ювентусу", отнесся бы к лиге иначе.

В последнем матче лиги "Рома" выставила практически второй состав, дважды уступала дома "Салернитане". Дважды отыгралась, в том числе на 83-ей минуте. В целом нанесла 22 удара по воротам. То есть очень старалась. Но сил и качества не хватило. Голы она создала лишь со стандартных положений, как и другие лучшие опасные моменты. Из-за этой ничьей не сократила отставание от четвертого места до двух очков.

У "Фиорентины" просто нет опыта и качества для игры на два фронта. Даже на три, ведь, кроме финала Лиги Конференций, пробилась и в финал Кубка Италии. Серия А была принесена в жертву. До восьмого места сейчас всего два очка, а оно может стать еврокубковым, если "Ювентус" исключат. Но главное внимание - на Кубки. Превалирует острое желание взять первый трофей за 22 года.

В среду она как раз и играла в финале Кубка Италии. Играла очень хорошо, большей частью доминировала. Забила уже на третьей минуте. Нанесла почти 20 ударов по воротам "Интера". Но в итоге проиграла ему. Потому сейчас зла, разочарована и очень устала.

"Фиорентина" - одна из лидеров лиги по владению мячом, ударам по воротам, ударам в створ. Она всегда ищет доминирование, короткий пас, комбинационный футбол. "Рома" же - ее полная противоположность. Да еще и матч на поле первой. Потому его течение очень легко предсказать. Проблема "фиалок" - в реализации, что мы видели в среду. И в провалах в центре своей штрафной площадки. И стандартные положения "волков" - грозное оружие.

Последние матчи команд

Статистика

В семи последних очных матчах шесть раз побеждала "Рома". Впрочем, последний очный во Флоренции завершился победой "Фиорентины" со счетом 2:0. Последний очный на каком-либо поле состоялся в Риме. Его выиграла "Рома" с таким же счетом

В последний раз "Фиорентина" побеждала "Рому" в двух домашних матчах лиги подряд в 1992-94 годах

В пяти из тех семи последних очных матчей "Рома" также вела в счете в перерыве

В семи из восьми последних очных матчей "Рома" забивала как минимум два мяча

Три последних очных матча в Риме не обошлись без удалений. Всего три у "Фиорентины" и одно - у "Ромы"

В последних шести матчах лиги "Рома" не побеждала - четыре ничьи и два поражения. В последних восьми в гостях побеждала лишь один раз при трех ничьих и четырех поражениях. "Фиорентина" в последних восьми матчах лиги на всех полях побеждала лишь дважды - четыре ничьи и два поражения, но дома не проигрывала в последних семи - четыре победы и три ничьи

"Рома" - лучшая команда лиги по голам, забитым в добавленное время - семь. Пропустила она в этот период лишь один

Кадры

Никто не удивится, если "Фиорентина" по сравнению с матчем против "Интера" сменит всех игроков стартового состава. Тем более, что скамейка у неё широкая и по уровню не слишком уступает. Скорее все же вратарь Терраччьяно останется.

Никто не удивится, если в запасе матч начнут Кристанте, Лоренцо Пеллегрини, Абрахам, Спинаццола, Матич, Манчини и даже первый вратарь "Ромы" Руй Патрисиу. Смоллинг и Льоренте недавно оправились от травм и нуждаются в игровом времени, Белотти попробует забить свой первый гол в сезоне в лиге, а Эль-Шаарави - третий с начала мая. Дибала, автор дубля в очном матче в первом круге, всё ещё травмирован.

"Фиорентина": Терраччьяно, Венути, Кварта, Раньери, Терзич, Данкан, Мандрагора, Барак, Брекало, Йович, Соттил

"Рома": Свилар, Ибаньес, Смоллинг, Льоренте, Миссори, Бове, Камара, Залевски, Эль-Шаарави, Сольбаккен, Белотти

Прогноз: Фиорентина - Рома 2:1

Две последние победы над "Фиорентиной" "Роме" явно помогли одержать удаления в составе "фиалок" на 17-ой и 24-ой минутах. А последнюю победу "фиалок" над "волками" помогли одержать два гола уже к 11-ой минуте. Так что начало будет очень важным и задаст тон матчу. Тем более, что особого желания играть матч у команд нет. Кто проспит дебют - вряд ли захочет вернуться.

Ставим на победу команды, играющей дома, злой и ещё не думающей о своём еврокубковом финале.