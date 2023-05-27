Интер - Аталанта: Анонс и прогноз матча Серии А на 27.05.2023

"Интер" Симоне Индзаги великолепно выступает в кубковых турнирах. Выиграл все четыре внутренних с ним - два Кубка и два Суперкубка в Италии. Также сыграет в финале Лиги Чемпионов. А вот в лиге ему гораздо сложнее. Если бы не очередное снятие очков с "Ювентуса" - опережал бы пятое место лишь на два очка. Теперь пятая "Аталанта", отстающая на пять. Сумеет ли она вернуть интригу в борьбу за Топ-4?

27 мая. 21:45. Серия А. 37-й тур

Милан. "Джузеппе Меацца"

"Интер" - "Аталанта"

Главный арбитр: Даниэле Орсато

Состояние команд

2 Лацио 36 20 8 8 68 3 Интер 36 21 3 12 66 4 Милан 36 18 10 8 64 5 Аталанта 36 18 7 11 61 6 Рома 36 17 9 10 60

Предыдущий финал "змей" состоялся совсем недавно. В среду они пропустили от "Фиорентины" уже на третьей минуте, большую часть матча страдали, оборонялись, но благодаря двум голам Лаутаро Мартинеса на 29-ой и 37-ой минутах вырвали победу в Кубке Италии. До этого в воскресенье в рамках Серии А они вторым составом долго держались в Неаполе, даже вдесятером с 41-ой минуты, сравняли в таком положении, но в итоге проиграли.

Эти два тяжелых матча, возможно, и не связаны друг с другом. Разные турниры, разная степень напряжения, разные составы. Но, возможно, связаны. Они состоялись после восьми побед подряд во всех турнирах с общим счетом 22:3, после пять побед в лиге подряд. Концовка в Неаполе с двумя пропущенными и дебют в Риме, плохой и с неправильным отношением к делу, как сказал Индзаги, настораживают.

Возможно, ударный период завершился и начался тяжёлый. Возможно, календарь начинает влиять, ведь с "Наполи" команда играла в воскресенье, с "Фиорентиной" - в среду, а уже сегодня вновь играет, и вновь с серьёзным соперником. Раздраженный Генеральный директор Джузеппе Маротта подверг критике руководство лиги за подвергание здоровья игроков опасности в угоду телекомпаниям.

Против "Аталанты" также может быть тяжело, также придётся терпеть. Ведь она не устала, поскольку рано вылетела из Кубка и не играет в Еврокубках. "Богиня" всё ещё в игре за Лигу Чемпионов. Не только против "Интера", до которого пять очков, а и против "Милана", который сейчас четвёртый. До "россонери" три очка, а их ожидает выезд к "Ювентусу". Так что можно затащить оба миланских клуба в борьбу в последнем туре.

По игре бергамцы вовсе не впечатляют. Даже в победных матчах играют натужно. В 36-ом туре пришлось устраивать камбек дома против "Вероны" из зоны вылета, забив дважды ударами издали и однажды - из-за подарка вратаря соперников. Веронцы дважды попадали в каркас ворот. А до этого два матча подряд были проиграны, и Джан Пьеро Гасперини объявил о неудаче борьбы за Топ-4 и о неготовности команды к такой вообще.

Дерби "нерадзурри" всегда непредсказуемо. В первом круге "Интер" выиграл его со счетом 3:2. Хотя пропустил первым. Сегодня также должно быть весело. Особенно, если учитывать обстоятельства.

Последние матчи команд

Интер

10.05. Милан - Интер 0:2 (Лига Чемпионов)

13.05. Интер - Сассуоло 4:2 (лига)

16.05. Интер - Милан 1:0 (Лига Чемпионов)

21.05. Наполи - Интер 3:1 (лига)

24.05. Фиорентина - Интер 1:2 (Кубок Италии)

Аталанта

29.04. Торино - Аталанта 1:2 (лига)

03.05. Аталанта - Специя 3:2 (лига)

07.05. Аталанта - Ювентус 0:2 (лига)

13.05. Салернитана - Аталанта 1:0 (лига)

20.05. Аталанта - Эллас Верона 3:1 (лига)

Кадры

К кое-какой ротации Индзаги прибегнет. Хотя явно не к такой обширной, как в Неаполе. Герой Кубка Лаутаро Мартинес должен получить отдых. Его подменит не Корреа, который получил травму, а Лукаку, автор гола в Неаполе. Тандем Лукаку-Джеко крайне редко играет вместе, и на это будет интересно посмотреть. Также возможна ротация в обороне - Д'Амброзио и Де Фрай вместо Дармиана и Ачерби в центре, Гозенс вместо Димарко слева.

Генрих Мхитарян по-прежнему травмирован, новая травма у Гальярдини. Так что центр поля вряд ли изменится. А в ворота вернётся Онана.

В "Аталанте" отсутствуют Сапата, Бога, Паломино, Хатебур, Руджери и Соппи. Так что выбор невелик. Дилемма на позиции вратаря, где Спортьелло в последнее время отодвигает Муссо. В центре обороны между Джимсити и Демиралем. И в атаке. Лучший бомбардир команды Лукман наконец-то выздоровел и, похоже, готов играть с первых минут впервые с восьмого апреля. Сдвинет Эдерсона? Или Пашалича, забившего неделю тому?

Хойлунд неделю тому вышел на замену и забил, сегодня выйдет с первых минут.

"Интер": Онана, Д'Амброзио, Де Фрай, А. Бастони, Думфриз, Брозович, Чалханоглу, Барелла, Гозенс, Джеко, Лукаку

"Аталанта": Спортьелло, Толой, Джимсити, Скальвини, Меле, Де Роон, Коопмейнерс, Дзаппакоста, Пашалич, Лукман, Хойлунд

Статистика

"Интер" не побеждал "Аталанту" дважды в сезоне в лиге с сезона 2014/15

"Аталанта" не забивала в шести из девяти последних гостевых матчах против "Интера" во всех турнирах

Лишь в двух из девяти последних очных матчах во всех турнирах забивалось более двух мячей

В восьми последних очных матчах лиги наиболее популярный результат - ничья. Таких набралось пять. Остальные три матча выиграл "Интер"

В последних двух домашних матчах лиги против всех "Интер" забил семь мячей. Столько же, сколько в предыдущих восьми

"Аталанта" пропускала в гостях в лиге в шести матчах подряд, "Интер" пропускал дома в лиге в пяти подряд

В финале Кубка Лаутаро Мартинес сделал дубль и вышел на 101 гол за "Интер" во всех турнирах

"Аталанта" - любимый соперник Эдина Джеко в Серии А - девять голов, в том числе дубль в первом круге

Прогноз: Интер - Аталанта 1:1

Сохранил ли "Интер" силы после финала Кубка? Настроится ли "Аталанта" побороться за попадание в Топ-4 по-настоящему, после того, как признала поражение в такой борьбе? Все же для неё наказание "Ювентуса" многое изменило, и это будет её первая игра после него. Может быть что угодно, но ярко в своих последних трёх матчах команды не играли. Скорее натужно. А ничьи в матчах между ними весьма популярны.