Ювентус - Милан: Анонс и прогноз матча Серии А на 28.05.2023

"Рома" и "Аталанта" проиграли вчера и лишились каких-либо шансов попасть в Лигу Чемпионов в следующем сезоне через лигу. "Ювентус" шёл вторым, и ему не хватало совсем немного для обеспечивания выхода ЛЧ, но затем потерял 13 очков за один вечер. Все складывается в пользу "Милана". Чемпиону-2022 нужно не проиграть сегодня для окончательного закрытия Топ-4 с собой в её составе. Однако чемпион-2020 зол и невероятно мотивирован.

28 мая. 21:45. Серия А. 37-й тур

Турин. "Алльянц Стадиум"

"Ювентус" - "Милан"

Главный арбитр: Маурицио Мариани

Состояние команд

Даже после снятия десяти очков "Юве" держал судьбу места в Лиге Чемпионов в своих руках. Победа в Эмполи, затем над "Миланом" и затем в Удине выводили бы его туда. Но снятие, о котором игроки узнали всего за несколько минут до стартового свистка, развалило команду. Она начала матч в Эмполи яростно, давлением, но неосторожно. Привезла пенальти и посыпалась. В итоге в третий раз с 2011-го года пропустив четыре мяча в матче лиги.

Вообще-то, май начинался для неё неплохо. Три победы подряд в лиге, спасение от поражения от "Севильи" в первом полуфинале Лиги Европы. Во втором в Испании "бьянконери" играли хорошо, часто атаковали, много создавали. Что непривычно для них, особенно в выездном матче. Открыли счёт. Но в итоге в дополнительное время проиграли и вылетели. А затем наступил чёрный понедельник. Понедельник, 13-ое.

После того матча Массимилиано Аллегри признал, что устал. Говорил о тяжёлом сезоне, в котором положение команды постоянно менялось, и не по её воле.

Динамика "Милана" в последние недели противоположна. Два поражения от "Интера" в полуфинале Лиги Чемпионов вызвали крайнее разочарование, даже депрессию, тревогу о будущем клуба и его лидеров, о реальном уровне команды. Между ними ещё и состоялось позорное поражение от "Специи" в лиге, и Топ-4 убежала, казалось, безвозвратно. Но затем удалось оторваться дома на худшей команде лиги - "Сампдории" - 5:1. Хотя и там поначалу было непросто.

Стефано Пиоли ещё перед тем матчем заявил, что команда вытерла слезы и собирается мощно завершить сезон.

Обе команды доминировать, владеть мячом не любят. Хотя "Милан" четвёртый в лиге в этом компоненте, но как раз доминирование ему и мешает. "Ювентус" - десятый. По ударам они на четвертом и пятом местах, так что можно ожидать как яркий, так и унылый матч. В начале матча "Юве" при поддержке злости и своих болельщиков будет атаковать, в концовке у него также должно быть преимущество благодаря более сильной скамье запасных.

Решающим фактором в этом матче почти наверняка станет реализация моментов. Или детали, как любят говорить тренеры.

Последние матчи команд

Ювентус

Аталанта - Ювентус 0:2 (лига)

Ювентус - Севилья 1:1 (Лига Европы)

Ювентус - Кремонезе 2:0 (лига)

Севилья - Ювентус 2:1 ОТ (Лига Европы)

Эмполи - Ювентус 4:1 (лига)

Милан

Милан - Лацио 2:0 (лига)

Милан - Интер 0:2 (Лига Чемпионов)

Специя - Милан 2:0 (лига)

Интер - Милан 1:0 (Лига Чемпионов)

Милан - Сампдория 5:1 (лига)

Статистика

"Ювентус" выиграл 13 из 14-ти матчей против "Милана" в лиге (одно поражение). Но сразу же после этого выиграл лишь один матч из шести (две ничьи и три поражения). В последних четырех он не побеждал - две ничьи и два поражения. Общий счёт в этих четырёх - 1:6. Во всех турнирах "Ювентус" одержал лишь одну победу над "Миланом" в последних восьми матчах - также четыре ничьи и три поражения

Пятый матч подряд без поражения от "Ювентуса" в лиге установит серию, не добывавшуюся "Миланом" с 1992-го года

"Ювентус" не проигрывал "Милану" в 12-ти из 13-ти последних домашних матчей во всех турнирах. Хотя в трех последних не побеждал. То самое поражение (0:3) и две ничьи

"Милан" выигрывал оба матча у "Ювентуса" в лиге в одном сезоне за последние 50 лет лишь дважды - в сезонах 1990/91 и 2009/10. Сегодня это может произойти вновь. Также, если не пропустит, во второй раз в истории и впервые с 1989-го года оформит три матча лиги подряд против "Юве" без пропущенных

"Ювентус" - лучшая домашняя команда Серии А наравне с "Наполи" - 42 очка в 18-ти турах. При лишь двух поражениях. "Милан" - лишь девятая гостевая - по шесть побед, ничьих и поражений и 24 очка

Во всех турнирах в гостях "Милан" выиграл лишь один матч из последних девяти - четыре ничьи и четыре поражения. Показатели "Ювентуса" в последних 13-ти домашних - девять побед, три ничьи и одно поражение. Правда, если считать шесть последних домашних, выходит равенство по победам и матчам без них - три победы, две ничьи и поражение

"Ювентус" проиграл девять матчей в сезоне в лиге впервые с сезона 2010/11

Хет-трик против "Сампдории" вывел Оливье Жиру на 16 голов в сезоне во всех турнирах. Больше он не забивал с сезона 2015/16

Кадры

Отсутствие Погба, Де Шильо, Бонуччи, Жорже не особо повлияет на "Ювентус". Потери Фаджоли и Влаховича гораздо более существенные, но их есть кем заменить. Миретти или Паредес в центре поля, Милик или Кен - в атаке. Также за место второго форварда в схеме 3-5-2 всегда борются Ди Мария и Кьеза. Данило и Куадрадо, игроки стартового состава, отбыли дисквалификацию.

Травмы Златана и Беннасера - отнюдь не новость для "Милана". Дилемма в центре обороны, как всегда - Калулу, Кьер или Тиав рядом с Томори. И на правом фланге атаки - Салемакерс или Мессиас. Диас выйдет перед двумя опорниками. "Милану" лучше не с ним, а с третьим опорником, но после травмы Беннасера особого выбора нет. Побега и Вранкс не того уровня. Леау и Жиру отличились против "Сампдории". Их всегда ожидают в Топ-матчах.

"Ювентус": Щенсны, Гатти, Бремер, Данило, Куадрадо, Локателли, Миретти, Рабио, Костич, Милик, Ди Мария

"Милан": Маньян, Калабрия, Тиав, Томори, Эрнандес, Тонали, Крунич, Салемакерс, Диас, Леау, Жиру

Котировки букмекеров

Прогноз: Ювентус - Милан 2:1

Насколько "Ювентус" верит, что способен сбросить "Милан" с четвертого места? Аллегри перед матчем больше говорил не о нем, а о других вещах. Насколько способен прекратить думать о "Севилье", "Эмполи", снятии очков? Насколько понимает, что чрезмерная злость скорее помешает ему? Он в лучшей форме, чем "россонери", даже в Севилье играл хорошо. Дома играет в разы лучше, чем "Милан" - в гостях. "Юве" способен победить.

Пиоли заявил, что хочет контролировать игру и не откладывать решение вопроса до последнего тура. Его статистика против "Ювентуса" во главе "Милана" очень хороша. Но его команда сегодня не выглядит фаворитом.