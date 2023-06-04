Рома - Специя: Анонс и прогноз матча Серии А на 04.06.2023

В последний день сезона в Серии А осталось решить два важных вопроса. Распределить три команды между двумя Еврокубками - две в Лиге Европы, одну в Лиге Конференций. И определить третьего вылетевшего. В матче "Рома" - "Специя" релевантны оба. "Волки" идут шестыми в одном очке над "Ювентусом", "орлята" же наравне по очкам с "Вероной", а в таком состоянии понадобится матч плей-офф. Изменится ли ситуация по итогам тура?

4 июня. 22:00. Серия А. 38-й тур

Рим. "Стадио Олимпико"

"Рома" - "Специя"

Главный арбитр: Фабио Мареска

Состояние команд

Сумеет ли "Рома" настроиться на этот матч? Вопрос очень сложный. Во-первых, даже в случае неудачи в нем и падения на седьмое место она в итоге может оказаться в Лиге Европы. Если "Ювентус" исключат из Еврокубков, что реально. И во-вторых, она эмоционально опустошена, развалена и зла после поражения в серии пенальти от "Севильи" в финале Лиги Европы. На тот турнир были брошены все силы за счёт лиги, и неудача в нем сродни провалу.

В среду игра продолжалась 146 минут, включая добавленное время, плюс серию пенальти. Была наполнена яростной борьбой, эмоциями, жалобами на судейство. Жозе Моуриньо после матча в интервью подверг жёсткой критике арбитра матча Энтони Тейлора, назвав его "испанцем". А затем нашёл его на стоянке и кричал "позор".

Судьба самого Моура в клубе неясна. Он недоволен ограниченным бюджетом команды, а также недостатком функционеров клуба, директоров, которые помогали бы ему в работе. Заявляет, что очень устал и думает об отдыхе. Сегодня же он дисквалифицирован. Так что, возможно, мы уже больше не увидим его на скамье запасных "Ромы".

Эмоции "Специи" также были отрицательными. И их пришлось переваривать дольше. Лигурийцы играли в последний раз восемь дней назад и развалились дома против "Торино" - 0:4. Тем самым позволив "Вероне" сравниться с ними по очкам. Такое выступление в таком важном матче непростительно и необъяснимо. Тем более - сразу после победы над "Миланом" и стратегически важной ничьей в Лечче. Пусть и три мяча пропущены после 71-ой минуты.

Ещё и повезло, что "Эллас" упустил свою победу в предыдущем туре на последних секундах. Иначе ситуация и вовсе была бы неприятной.

Главный тренер "Специи" Леонардо Семпличи надеется, что 0:4 причинил сильную боль игрокам, и они выйдут искать реванш. При этом считает, что в первый час игры того матча команда играла хорошо.

"Специя" умеет доставлять проблемы грандам. В январе она не проиграла "Аталанте", в марте переиграла "Интер", в мае - "Милан". Правда, все эти матчи состоялись дома. Хотя и в гостях в мае она поборолась с "Аталантой", уступив ей со счетом 2:3. Осенью в гостях проиграла "Наполи" и "Милану" с разницей в один мяч. А сейчас просто нет выбора. В нынешнем состоянии неясно, какой результат её устроит. На данный момент ожидается плей-офф против вылета.

Последние матчи команд

Кадры

Из-за акцента на Лигу Европы в последние недели в лиге "Рома" выставляла запасных. Сегодня также многие устали. Но все же Моуриньо попытается выставить сильный состав. Ибаньес, побитый в среду в многочисленных стыках на поле, вряд ли начнёт матч с первых минут, Спинаццола отдал много сил, Матич и Пеллегрини были заменены из-за травм, Дибала только-только вернулся из-за травмы. Но остальные должны выйти.

Даже можно выбирать между Абрахамом и Белотти в атаке, Вейналдум может выйти как в центре поля, так и под нападающим. Эль-Шаарави точно должен выйти, ведь забил в трех последних матчах лиги, а в Лиге Европы выходил лишь на замену. Забил он и в Специи в первом круге.

У "Специи" защитник Кальдара и полузащитник Бастони вылетели далеко не впервые. Мальдини под большим вопросом. Ампаду провел лишь одну тренировку. Впрочем, центр поля стабилен по составу. Экдаль, Бурабия и Эспозито должны выйти. Виктор Коваленко будет ожидать шанса на скамье запасных. В двух предыдущих матчах он там и остался, перед этим вышел лишь в добавленное время.

Первый вратарь Драговски получил травму головы на тренировке и даже был отвезён на скорой в больницу для проверок. Он в заявке, но Йерун Зут готовится.

"Рома": Патрисиу, Льоренте, Манчини, Смоллинг, Челик, Кристанте, Бове, Залевски, Вейналдум, Эль-Шаарави, Белотти

"Специя": Драговски, Феррер, Амиан, Николау, Висневски, Реца, Экдаль, Бурабия, Эспозито, Нзола, Гьяси

Статистика

В Серии А "Рома" никогда не проигрывала "Специи". Четыре победы и ничья в пяти матчах. В последних трех она не пропускала. В том числе 2:0 в первом круге нынешнего сезона

"Рома" побеждала в последнем туре в шести из семи последних сезонов.

"Рома" не побеждала в последних семи турах лиги - четыре ничьи и три поражения. Правда, в пяти из них забивала. "Специя" побеждала однажды в последних 11-ти. Забив в пяти из них

В нынешнем сезоне в гостях в лиге "Специя" одержала две победы, пять матчей свела вничью и потерпела 11 поражений. В том числе пять ничьих и четыре поражения в последних девяти матчах

В первых 37-ми турах "Рома" забила 48 мячей. Впервые с сезона 1950/51 она может завершить сезон из 38-ми туров менее чем с 50-ю голами

Без 13-ти голов Мбалы Нзолы в лиге "Специя" недосчиталась бы 16-ти очков. Никто в нынешнем сезоне не приносил такую пользу своей команде. На втором месте Лаутаро Мартинес из "Интера" - 15 очков. Правда, он забил 21 мяч

Прогноз: Рома - Специя 1:1

Семпличи заявляет, что его команде нечего терять, потому она будет атаковать. Отмечая, что "Рома" любит играть от обороны. Вопрос в том, хочет ли вообще сейчас "Рома" играть, и насколько структура "Специи" пошатнулась после 0:4. В последних турах ничего нельзя предсказать. От ножа все же гости не будут играть, поскольку ныне равны с "Вероной", а та также играет на сложном выезде - против "Милана".