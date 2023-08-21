Болонья - Милан. Анонс и прогноз матча Серии А на 21.08.2023

"Милан" несомненно был главным ньюсмейкером лета в Серии А. Кадровая революция в команде и во всем клубе вызывала огромный интерес. Его трансферное лето не закончено, и завтра контракт должен подписать новый игрок. Но пора уже переходить к главному - непосредственно к футболу. А здесь ожидает вид соперника, с которым у "россонери" всегда проблемы.

21 августа. 21:45. Серия А. Первый тур

Болонья. "Ренато Даль'Ара"

"Болонья" - "Милан"

Главный арбитр: Лука Пайретто

Состояние команд

Лето "Милана" началось уходом Златана Ибрагимовича на пенсию, увольнением Паоло Мальдини и Фредерика Массары, продажей души команды Сандро Тонали. Таким образом, болельщики были доведены чуть ли не до отчаяния, и призывы к уходу владельца клуба Герри Кардинале чувствовались все сильнее. Однако деньги, вырученные за Тонали, были пущены в ход, и за первые пять недель Меркато были подписаны восемь игроков.

То есть работать сейчас у Стефано Пиоли есть с кем. Есть и направление работы. Он хочет построить команду европейского типа - быструю, жёсткую, агрессивную, высоко прессингующую. Но для этого нужно время.

"Болонья" свой стиль игры выработала ещё в предыдущем сезоне. Она играла смело против любых соперников, доминировала, искала владение мячом, короткий пас. Дома сумела переиграть "Интер" и сыграть вничью с этим же "Миланом", "Ювентусом", "Наполи" и "Ромой". А летом главный тренер Тьяго Мотта не ушёл, так что ожидается сохранение уровня.

Команда потеряла лидера атаки Марко Арнаутовича и важного игрока в центре поля Схутена, также отпустила возрастных Сориано и Сансоне. А новичкам ещё предстоит доказывать себя. Но крепким соперником "россоблу" должны остаться.

"Болонья" уже начала сезон, переиграв дома в Кубке "Чезену" из Серии С - 2:0.

Перехваты и скоростные атаки "Милана", смелые комбинации "Болоньи" - игра должна получиться очень интересной. Если команды как следует готовы к сезону.

Кадры

Из новичков "Милана" место в стартовом составе, скорее всего, получат лишь трое. Правый вингер - скорее всего Кристиан Пулишич, и два опорника из трех. Муса дисквалифицирован, поэтому почти наверняка рядом с ветераном Круничем выйдут Рейндерс и Лофтус-Чик. Проблемы у капитана Калабрии, так что на правом фланге обороны может выйти Калулу.

У "Болоньи" выйдет в центре обороны голландский новичок Беукема. Слева от него - юный Корацца, забивший "Чезене", или опытный Ликояннис. Нужно переформатировать атаку. Лишь форвард Зиркзее выглядит сильным кандидатом. Возможно, придётся ставить на фланг игрока центральной зоны Эбишера. Вообще-то, не впервые. Также новичок Ндойе может быть готов.

"Болонья": Скорупски, Пош, Беукема, Лукуми, Ликояннис, Домингес, Фергюсон, Моро, Эбишер, Зиркзее, Орсолини

"Милан": Маньян, Калулу, Тиав, Томори, Эрнандес, Крунич, Лофтус-Чик, Рейндерс, Пулишич, Жиру, Леау

Цифры и факты

Девятое место "Болоньи" в предыдущем сезоне - её наивысшее с 2012-го года

"Милан" не проиграл 26 из 27-ми последних матчей против "Болоньи" - 19 побед, семь ничьих. Не проиграл и 17 последних в гостях - 12 побед, пять ничьих

В последних своих 11-ти матчах первого тура "Милан" не играл вничью - шесть побед, пять поражений. Последние три он выиграл

"Болонья" проиграла лишь один из своих последних 11-ти матчей первого тура - пять побед и пять ничьих

"Болонья" - лучшая команда лиги в предыдущем сезоне по пропущенным дома - 14, как и у "Интера"

"Болонья" - третья команда лиги по забитым в первые 15 минут матчей в предыдущем сезоне, "Милан" - первая по забитым в первые 30

Прогноз: Болонья - Милан 1:1

Именно против таких команд, особенно в гостях, "Милан" потерял очень много очков в предыдущем сезоне. В Болонье тогда пропустил на первой минуте и сумел выкарабкаться лишь до ничьей. А сейчас Пиоли признает, что после летних изменений команда еще полностью не готова. По контрольным матчам было заметно, что особенно она не готова в обороне и центре поля.

Ничья и "обе забьют" - хорошие ставки.