Наполи - Лацио. Анонс и прогноз матча Серии А на 02.09.2023

Первые очные матчи участников Еврокубков запланированы на третий тур Серии А. Причем сразу три. Чемпион-2022 "Милан" победил вчера "Рому" и вышел на девять очков из девяти возможных. Чемпион-2023 "Наполи" отставать никак не хочет. Его также ожидает римский соперник. Также кризисный. Впрочем, в последней очной встрече в марте "Лацио" победил в Неаполе. Он способен выйти из кризиса именно здесь.

2 сентября. 21:45. Серия А. Третий тур

Неаполь. "Стадио Диего Армандо Марадона"

"Наполи" - "Лацио"

Главный арбитр: Андреа Коломбо

Состояние команд

Опасения "Наполи" перед новым сезоном были ожидаемы. Смена тренера и спортивного директора, уход столпа обороны Ким Мин-Чже, травма Хвичи Кварацхелии. И в первых двух турах команде не хватало скорости, креатива, легкости. Матч в Фрозиноне начался тяжело, пропущенным мячом. А нового алленаторе Руди Гарсию до сих пор спрашивают об изменении стиля и интенсивности игры отдельных игроков и всей команды.

Первые два матча удалось выиграть, и даже с разницей в два мяча (3:1, 2:0), но соперники были слабы. Новичок "Фрозиноне", кризисный "Сассуоло" без Доменико Берарди, игравший вдесятером почти тайм. А Гарсия остался доволен прежде всего сплоченностью команды, организованностью, прикрытием обороны и умением доминировать. Признавая проблемы в креативе, скорости и крайне низкую реализацию.

Он даже признает, что несколько перестраивает игру, а это всегда опасно.

Впрочем, "Лацио" бы проблемы "Наполи". Серебряный призер летом потерял Сергея Милинковича-Савича, но два поражения на старте сезона состоялись отнюдь не только из-за этого и должны считаться полным провалом. Маурицио Сарри был взбешен после потери 1:0 в Лечче из-за голов на 85-ой и 87-ой минутах, говорил о поверхностном отношении игроков, о возвращении их лузерства и продолжении борьбы с "демонами".

В игре против "Дженоа" (0:1) дома тренер уже увидел прогресс, отмечая полное доминирование и желание играть. Но признавал неудачные первые 20 минут (в которые команда и пропустила). Да и он должен признать, что в соотношении к статистике доминирования (70 процентов владения мячом) его подопечные создали очень мало. Даже 16 ударов в такой ситуации - немного, а всего два в створ - полный провал.

Насколько Сарри нервничает? В аэропорту Неаполя бывший тренер "Наполи" показал средний палец болельщику, выкрикнувшему "Forza Napoli". Далее он сообщил, что так отреагировал не на этот выкрик, а на оскорбления в его адрес. Но осадок остался неприятный, поскольку выкрик все слыхали, а оскорбления - нет.

Сезон 2022/23 "Лацио" также начал невразумительно (хотя не так плохо, как сейчас), но уже в третьем туре исправился, в отличном стиле победив "Интер". Сумеет ли повторить? Сумеет ли повторить успех в Неаполе в марте? Тогда он отсидел в глубокой обороне с 35-ю процентами владения мячом и забил одним из всего двух ударов в створ. Возможно, такой стиль игры сейчас ему более подходит, чем 70 процентов владения.

Кадры

Президент "Лацио" Клаудио Лотито заявил, что летними трансферами построил Феррари. Добавив, что в целом потратил сто миллионов евро. Но он, как всегда, преувеличивает. Наиболее интересное приобретение из последних - Маттео Гендузи из "Марселя" - вряд ли уже готов играть. Камада и Весино (автор гола в Неаполе в марте) поборются за "его" место в центре поля рядом с Луисом Альберто и Катальди.

На остальных позициях ожидаются те, кто играл и в предыдущем сезоне. Со старой дилеммой между атакующим крайним защитником Лаццари и более оборонительным Хюсаем.

В последний день трансферного лета "Наполи" все же продал Лосано, а нa его место купил Линдстрема из "Айнтрахта". На правом фланге атаки в любом случае фаворит - Политано. В центре обороны останутся Жезус и Ррахмани, поскольку новичок Натан еще не готов. А в центре атаки выйдет, разумеется, Осимхен, на счету которого три гола в двух первых турах.

Слева в атаке Кварацхелия, скорее всего, впервые выйдет в стартовом составе. Хотя Гарсия отказался, подтверждать это, не желая предоставлять информацию сопернику. Против "Сассуоло" для красивого ассиста вразрез Хвиче хватило трех минут на поле. Если все же он не сможет - форвард Распадори или более оборонительный полузащитник Элмас готовы.

"Наполи": Мерет, Ди Лоренцо, Жезус, Ррахмани, Руи, Лоботка, Ангисса, Зелински, Политано, Осимхен, Кварацхелия

"Лацио": Проведель, Марушич, Казале, А. Романьоли, Лаццари, Весино, Катальди, Луис Альберто, Фелипе Андерсон, Иммобиле, Дзакканьи

Цифры и факты

Первое свое домашнее поражение в сезоне 2022/23 в основное время в каком-либо турнире "Наполи" потерпел от "Лацио". Третьего марта в матче лиги дальний удар Матиаса Весино принес римлянам 1:0. В матче первого круга между командами в Риме "лациале" также открыли счёт, но пропустили два мяча и проиграли - 1:2

В целом из 13-ти последних очных матчей в лиге "Наполи" выиграл десять и проиграл три. Дома до последнего поражения выиграл пять очных матчей лиги подряд

"Лацио" не побеждал "Наполи" в гостях в лиге дважды подряд с 1937-го года

"Лацио" никогда не начинал сезон в Серии А с трех поражений подряд. Сегодня это может произойти

"Наполи" забил как минимум два мяча в каждом из пяти своих последних матчей лиги

Чиро Иммобиле сегодня должен отыграть свой трёхсотый матч за "Лацио". Его показатели в предыдущих 299-ти - 197 голов и 49 ассистов

Прогноз: Наполи - Лацио 2:1

Гарсия признает, что его команда не готова на сто процентов, хотя и не видит ничего странного в этом в начале сезона. Он говорит, что не знает, чего ожидать от "Лацио", но предполагает его более оборонительную игру и острое желание реабилитироваться. Все ещё считает его прямым соперником. "Орлы" и вправду способны победить в отдельно взятом матче. Но все же они явно не фавориты сегодня.