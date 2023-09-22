Милан - Эллас Верона. Анонс и прогноз матча Серии А на 23.09.2023

Традиционную сентябрьскую серию из семи матчей за три недели "Милан" начал, как заявил Gazzetta Dello Sport, "двумя разными типами боли". Вначале - позорным результатом в Дерби Делла Мадоннина - 1:5, затем - огромным преимуществом по игре, но неспособностью забить дома "Ньюкаслу" в Лиге Чемпионов. Таким образом, против "Вероны" в субботу нужна лишь победа. Иначе давление станет уж совсем невыносимым.

23 сентября. 16:00. Серия А. Пятый тур

Милан. "Джузеппе Меацца"

"Милан" - "Эллас Верона"

Главный арбитр: Фабио Мареска

Состояние команд

В очередной раз мы убедились, насколько изменчив футбол. После трех побед в трех первых турах лиги с общей разницей мячей 8:2 "Милан" пребывал в эйфории, чувствовал уверенность в себе и успех летней кадровой революции. Не переставал считать комплименты. Но хватило одного провала и одного 0:0 для изменения настроения на 180 градусов. Теперь в клубе чувствуют себя неуверенно и отбиваются от критики.

После дерби особенно критиковали главного тренера Стефано Пиоли, не извлекшего уроков из четырех поражений от того же соперника в 2023-ем году и в пятый раз попавшего в его ловушку. После матча против "Ньюкасла" - главную звезду Рафаэля Леау, в одном из эпизодов вышедшего на ворота, но решившего развернуться и пробить пяткой. Его даже начали сравнивать с Марио Балотелли, говоря, что он никогда не повзрослеет.

Сам Леау не хотел получать приз лучшему игроку матча от УЕФА, осознавая, что не заслужил его. А Пиоли уже задают вопросы о критической важности матча против "Вероны".

Впрочем, следует заметить, что в плане качества игры матч против "Ньюкасла" был однозначным плюсом, однозначным прогрессом. "Милан" полностью доминировал над английским соперником, нанес 25 ударов по воротам, девять в створ против одного. Пиоли заявил, что его команда делала на поле, что хотела. Кроме главного...

"Верона" также начала сезон отлично, но затем отступила. Хотя, разумеется, далеко не так шумно и драматично. Команда, удержавшаяся в Серии А лишь благодаря победе в матче плей-офф, стартовала с двух побед. В том числе над "Ромой". Затем, правда, уступила "Сассуоло", а против "Болоньи" большей частью пришлось обороняться лишь с 39-ю процентами владения мячом и благодарить вратаря Лоренцо Монтипо за три сейва.

Впрочем, можно заявить, что даже в двух неудачных матчах она вовсе не выглядела разобранной. Сохраняла структуру, боролась. Она делает заявку на возвращение в крепкие кусачие середняки, как во времена Ивана Юрича-Игора Тудора.

Пиоли говорит о "Вероне" как об интенсивной, агрессивной команде. Не знает, будет ли она играть от обороны. Требует от подопечных играть осторожно. А наставник гостей Марко Барони не желает отсиживаться в обороне, а думает об атаке. Говорит о скромности, но и о смелости. Желает стремиться к равной игре. Хотя ясно, что простое владение мячом он искать не будет совершенно. А вот постоянные контратаки - вполне.

Следует отметить, что главный арбитр этого матча сменен по неизвестным причинам. Неопытного Маттео Маркетти заменил один из лучших арбитров лиги Фабио Мареска. Неделю тому он судил матч "Ювентус" - "Лацио".

Матчи команд в нынешнем сезоне

Кадры

Сейчас как раз время ротации. Частично вынужденной. Первый вратарь "Милана" Майк Маньян выбыл, как и опорник Лофтус-Чик. Опытный голкипер Спортьелло уже отыграл несколько минут против "Ньюкасла". А в центр поля должен выйти Юнус Муса. Также возможна замена очень уставшего последнего опорника Крунича. Номинально на Побегу, но на самом деле на позиции попробуют Рейндерса. Эксперимент.

На правом фланге атаки за место борются Чуквуэзе и Пулишич, в центре Окафор может предоставить Жиру долгожданный отдых. В обороне Тиав также не отдыхал, хотя единственный вариант ему на смену Кьер провалил дерби. Калулу травмирован. Слева в обороне Эрнандес может получить отдых в пользу универсала Флоренци.

В последние часы циркулируют слухи о сенсационном переходе "Милана" на тактическую схему 3-4-3, причём Муса будет играть правого латераля. Очень странно и очень интересно.

Лучший левый латераль "Вероны" (она играет по схеме 3-4-2-1) Дойг вылетел. Под вопросом игроки стартового состава центральные защитники Маньяни и Давидович. Как и атакер Фолоруншо. Форварда Анри нет давно. Хотя может вернуться универсал Лазович. Он и заменил Дойга неделю тому по ходу матча против "Болоньи".

Неделю тому также говорили о 21-летнем словацком атакующем полузащитнике украинского происхождения (его отец переехал в Словакию еще в 1991-ом году) Томаше Суслове. Хотя вряд ли новичок получит дебют в стартовом составе в таком матче.

"Милан": Спортьелло, Калабрия, Кьер, Томори, Флоренци, Рейндерс, Муса, Побега, Пулишич, Окафор, Леау

"Эллас Верона": Монтипо, Ф. Терраччьяно, Хиен, Амионе, Фараони, Хонгла, Дуда, Лазович, Нгонг, Сапонара, Бонаццоли

Цифры и факты

"Милан" выиграл пять своих последних матчей против "Вероны" во всех турнирах. А также семь из последних девяти. Другие два завершились вничью. Общая разница в тех девяти - 21:9

"Милан" забивал как минимум два мяча в шести последних матчах против "Вероны" во всех турнирах

"Милан" никогда не проигрывал "Вероне" дома в лиге - 18 побед и 13 ничьих

Хронология последних очных матчей: две ничьи, в том числе камбек "Милана" с 0:2, когда второй гол он забил на 93-ей минуте, спокойная победа "россонери" со счетом 2:0, два их камбека к победе, победа благодаря голу на 81-ой минуте, победа благодаря голам на 85-ой и 92-ой минутах

В нынешнем сезоне в лиге "Верона" в четырех турах пропустила четыре мяча. Лишь два лидера - "Интер" и "Ювентус" - пропустили меньше

"Милан" не проигрывал дома в лиге в десяти последних матчах - семь побед и три ничьи

Прогноз: Милан - Эллас Верона 2:1

У "Милана" всегда зуб на "Верону", отобравшую у него в последнем туре два Скудетто. Правда, в последние годы "дьяволы" против неё не оступаются. Победили её в важных матчах в концовке двух последних сезонов. Да и веронцы на этот раз потеряли важных игроков в обороне. Легко точно не будет, на "обе забьют" стоит ставить прежде всего. Ожидаем драму до последних минут. Но и победу фаворита.