Болонья - Наполи. Анонс и прогноз матча Серии А на 24.09.2023

В Неаполе никогда не хватало спокойствия, терпения, взвешенности. Особенно по отношению к любимой команде. "Наполи" под огнем критики после бледного начала сезона, указывают, что чемпионская игра после ухода Лучано Спаллетти исчезла без следа. Найдет ли ее команда вновь? Очень трудно сказать, а пока что ей нужно любой ценой собирать очки.

24 сентября. 19:00. Серия А. Пятый тур

Болонья. "Ренато Даль'Ара"

"Болонья" - "Наполи"

Главный арбитр: Джованни Айрольди

Состояние команд

Победой в Браге в первом туре группового турнира Лиги Чемпионов удалось несколько снизить давление. Даже игра в первом тайме была хорошей, креатив присутствовал и нужно было забивать более одного мяча. Но болельщикам и экспертам такого мало. Они требуют возвращения к игре предыдущего сезона, считают, что у команды Руди Гарсии даже еще нет своего рисунка игры.

Уж точно такое можно было заявлять по итогам как минимум трех из четырех матчей лиги. В третьем туре в первые полчаса давления неаполитанцы не забили, да и не создали много, а затем целый час абсолютно уступали комбинационной игре "Лацио" и проиграли заслуженно. В четвертом играли отвратительно минут 65, да и далее на два гола в ворота "Дженоа" точно не наиграли.

Из позитива - умение отыгрываться. С 0:1 на 3:1 против "Фрозиноне", с 0:2 на 2:2 против "Дженоа". Также Гарсия удачно проводит замены. Голы в Генуе забили Распадори и Политано, ассист отдал Каюст. Первый еще и вышел вместо опорника. С другой стороны, исчезла лучшая оборона лиги. В Генуе он пропустил с двух касаний головой центральных защитников, а затем с удара из центра штрафной...

La Repubblica заявил, что игроки не в ссоре с тренером и потому Аурелио Де Лаурентис готов предоставлять ему новые шансы. Но между строк такого заявления читается крайнее напряжение. Читается такое и в словах тренера о том, что болельщики поддерживают его.

Гарсия признал слабую игру подопечных в первые 60 минут в Генуе, говорил о недостаточной твёрдости и нацеленности на игру в целом. Призывал играть и демонстрировать характер с первой минуты, а не только после пропущенных. Игрой в Браге же остался доволен, разве что сетовал на неумение добивать соперника. На вопросы же о своем вздохе облегчения после первого гола француз реагировал резко, призывая не говорить о давлении и не выдумывать того, чего нет.

"Болонья" также опоздала к началу сезона. Замены ушедшим игрокам пришли поздновато, а некоторым, например, форварду Арнаутовичу, не пришли вообще. Два пропущенных от "Милана" в первую 21 минуту выглядели логичным следствием. Но затем "россоблу" немало потрепали нервы этому сопернику, а "Ювентусу" в гостях не проиграли и заслужили победить. Комбинируя в центре поля и возле штрафной соперника.

Против закрывающихся команд им всегда тяжело. "Кальяри" забили победный гол на 89-ой минуте, "Вероне" не забили вообще. Но игровой фундамент команды Тьяго Мотты несомненно прочен и особенно опасен для грандов.

Отчетный матч особо пикантен, поскольку Мотта летом был кандидатом на пост главного тренера "Наполи". Правда, сейчас он вопросы на тему отметает, говоря, что имеет значение лишь сегодняшний матч. Не хочет говорить и о новом контракте и о целях на сезон по той же причине.

"Наполи" будет доминировать, владеть мячом. Но и "Болонья" не будет отсиживаться в обороне, будет часто выходить в атаки через короткий пас.

Кадры

Главные центральные защитники "Наполи" Ррахмани и Жезус получили травмы в последние дни. Значит, новичок Натан, о котором долго говорили, что не готов, будет вынужден сыграть. После перехода из Бразилии он лишь однажды вышел на замену на 90-ой минуте. Проблема, поскольку Гарсия отмечает прежде всего неудачную игру в обороне. "Мы пропустили пять мячей с восьми ударов в створ".

Травмирован также опорник Каюст, так что ротация в центре поля вряд ли будет. А вот на правом фланге есть конкуренция. Политано и Распадори вышли на замену и забили в Генуе, Элмас играл там с первых минут, новичок Линдстрем также стучится в дверь.

Много сейчас говорят о Хвиче Кварацхелии. Он не забивал уже более полугода и выглядит лишь бледной тенью лучшего игрока предыдущего сезона. Гарсия говорит, что грузину нужно не искать гол любой ценой, а просто играть как умеет. Виктор Осимхен выглядит живее, но не забивал в трех последних матчах.

"Болонья" все еще вырабатывает иерархию в составе в свете прихода новых игроков. Она теоретически играет по той же схеме 4-3-3, но на самом деле в матчах против грандов на одном из флангов выходит опорник. Обычно Эбишер. Хотя, возможно, на этот раз выйдет вингер - Орсолини или Карлссон. Конкуренция на флангах обороны. Де Сильвестри-Пош, Ликояннис-Кристенсен.

Среди опорников внимание на Фергюсона, забившего "Ювентусу". Единственный центрфорвард Зиркзее забил "Кальяри", но на этом все. Мало.

"Болонья": Скорупски, Пош, Лукуми, Беукема, Кристенсен, Фройлер, Эбишер, Фергюсон, Карлссон, Зиркзее, Ндой

"Наполи": Мерет, Ди Лоренцо, Эстигор, Натан, Руи, Лоботка, Ангисса, Зелински, Политано, Осимхен, Кварацхелия

Цифры и факты

"Наполи" выиграл пять из семи последних очных матчей, два сведя вничью. Причем пять побед были одержаны подряд перед последним, в котором была зафиксирована ничья 2:2. Тогда, в конце мая нынешнего года, "Болонья" вернулась дома с 0:2, в том числе благодаря голу на 84-ой минуте. В первом очном матче предыдущего сезона она открыла счет, но уступила в Неаполе со счетом 2:3

"Наполи" пропускал в семи из девяти последних матчей во всех турнирах, в том числе в четырех из пяти в нынешнем сезоне

"Болонья" проиграла лишь один из девяти предыдущих домашних матчей лиги. "Милану" в первом туре нынешнего сезона

В последних семи домашних матчах предыдущего сезона "Болонья" встречалась с шестью грандами. Победила "Интер", сыграла вничью с "Лацио", "Ювентусом", "Миланом", "Наполи" и "Ромой"

"Болонья" пропускала в шести матчах лиги подряд, а затем сыграла вничью 0:0 в Вероне

Матч в Болонье станет для Руди Гарсии сотым в качестве главного тренера в Серии А

Прогноз: Болонья - Наполи 2:1

"Наполи" должен быть зол. Гарсия говорит, что пятое место, на котором находится команда, неприемлемо. И вместе с тем более уверен в своих силах после победы в Браге. Тем не менее, его игровые проблемы очевидны. Как и кадровые. А "Болонья" в предыдущем сезоне была специалистом по грандам, особенно дома. В нынешнем уже сыграла вничью с "Ювентусом" в гостях. Ее победа в воскресенье даже особо не удивит.