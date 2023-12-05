Лацио - Дженоа. Анонс и прогноз матча Кубка Италии на 05.12.2023

Посреди нынешней недели пять из семи представителей Италии в Еврокубках получат долгожданный отдых. Играть кубковые матчи придётся лишь "Лацио" и "Фиорентине". Хотя первый уж точно лучше бы отдохнул. С другой стороны, как раз дома он выдерживает мощную серию. Так почему не продолжить против единственной команды, которой дома проиграл, и не взять реванш?

5 декабря. 22:00. Кубок Италии. 1/8 финала

Рим. "Стадио Олимпико"

"Лацио" - "Дженоа"

Главный арбитр: Хуан Лука Сакки

Состояние команд

Ещё неделю назад, после поражения от последней команды Серии А, "лациале" бушевали. Маурицио Сарри заявлял, что готов подать в отставку, если проблема в нем, Клаудио Лотито призывал немедленно прийти в себя, иначе полетят головы. Такие слова, похоже, подействовали. Поскольку далее удалось победить "Селтик" в Лиге Чемпионов и обеспечить выход из группы, а также "Кальяри" в лиге и вернуться в ее Топ-10.

Праздновать, правда, рано, поскольку оба матча состоялись дома. Поскольку соперником в первом была худшая команда группы, да и её дожать удалось лишь после 80-ой минуты. Поскольку соперником во втором был новичок Серии А, которому удалось забить лишь один мяч, причём ни одного - в численном большинстве с 27-ой минуты. "Кальяри" даже чуть не сравнял в концовке, и местные болельщики свистели.

Сегодня вновь играть дома, и выход из игрового кризиса кажется неблизким. Но "лациале" согласны, опираясь на "Олимпико", добыть результат при какой угодно игре, и продолжить серию побед на этом стадионе до трех. Если получится - то и серию матчей без пропущенных на нем до шести. Серию матчей без поражений - до десяти.

Последняя началась после поражения от "Дженоа" в первом домашнем матче сезона. Тогда "лациале" неудачно отыграли первую четверть матча, пропустили, затем висели на воротах соперника, но создали не так много. Даже по ударам в створ матч проиграли. А то, что создали - запороли. Тогда Сарри считал, что просто не повезло. Хватит ли везения сейчас?

С тех пор генуэзцы, также новичок Серии А, очень страдают в гостях. Набрали лишь одно очко в шести матчах. Хотя в пяти из них пропустили после 80-ой минуты. Четыре из этих пяти голов стали решающими и отобрали очки, то есть большую часть тех матчей они играли вполне прилично. Играют они вполне прилично в целом, на всех стадионах. Потому в пяти очках над зоной вылета и могут немного отвлечься на Кубок.

В предыдущем гостевом матче они как раз и пропустили на 94-ой минуте, из-за чего уступили в Фрозиноне со счетом 1:2, но играли в целом даже лучше соперника. После этого играли в целом и лучше "Эмполи" дома в матче за шесть очков между аутсайдерами, открыли счет, но не удержали победу.

Владение мячом они не ищут, но и "Лацио" не способен извлечь из него много и предпочитает контратаки либо высокий прессинг и перехваты. Так что ожидаем осторожную вязкую игру. Тем более, что в Риме ожидается "жёлтый уровень" штормового предупреждения. Это на целых два уровня ниже максимального и нередко оказывается просто дождём с немного сильным ветром. Но желания играть в футбол точно не добавляет.

Последние матчи команд

Кадры

Защитники "Лацио" Казале и Романьоли далеко не впервые вылетели из-за травмы. Ротация возможна хотя бы на флангах - Хюсай и Лука Пеллегрини вместо постоянно играющих Марушича и Лаццари. Говорят и об отдыхе для первого вратаря Проведеля в пользу опытного Сепе или молодого Мандаса. Оба за первую команду ещё не играли.

В центре поля вылетели Луис Альберто из-за травмы и Весино из-за дисциплинарных причин (намекают, что это первая "голова" от Лотито). А Гендузи играет слишком много. Потому даже возможен выход глухого запасного Башича. Либо Ровелла и Катальди выйдут вместе, хотя игроки одного плана. Николо, воспитанник "Дженоа", уже заявил, что этот матч для него особенный.

Иммобиле отдохнёт в пользу Кастельяноса, а среди трех вингеров - Фелипе Андерсон, Педро, Исаксен - выберут двоих. Второй забил "Кальяри", третий отдавал решающие пасы Иммобиле против "Селтика" (засчитали один ассист). Дзакканьи дисквалифицирован.

В "Дженоа" по-прежнему травмированы Бани, Строотман, Гудмундссон. Лидеры в каждой линии в центральной оси. Ретеги только-только вернулся, не в форме, и в Кубке получит отдых. Мессиас в форме, но также только-только вернулся. Отдохнут и другие ведущие игроки - Бадель, Сабелли. Первый вратарь Мартинес. Френдруп дисквалифицирован.

Не следует удивляться, если стартовый состав будет на 10/11 отличаться от состава против "Эмполи".

Почему только на 10/11? Потому что Руслан Малиновский почти наверняка останется. Дело в том, что он дисквалифицирован на следующий матч лиги. Так что попытается продолжить свою удачную серию сегодня. В двух предыдущих матчах он забил свои первые мячи за новую команду блестящими ударами издали. Сегодня ветреная и дождевая погода будет способствовать ещё одному такому.

"Лацио": Сепе, Хюсай, Хила, Патрик, Лука Пеллегрини, Ровелла, Башич, Камада, Исаксен, Кастельянос, Фелипе Андерсон

"Дженоа": Леали, Хефти, Де Винтер, Маттурро, Вольякко, Мартин, Кутлу, Торсби, Гальдамес, Малиновский, Пушкаш

Цифры и факты

"Дженоа" переиграла "Лацио" в августе после шести матчей против него во всех турнирах на всех полях с одной ничьей и пятью поражениями. Также тот 1:0 прервал серию очных матчей, в которых забивали обе команды, на пяти. В целом обе команды забивали в 12-ти из 14-ти последних очных матчей во всех турнирах на всех полях

"Лацио" не пропускал в пяти последних домашних матчах во всех турнирах, добыл шесть побед и ничью в последних семи таких и не проигрывал в последних девяти. Последней и единственной в сезоне во всех турнирах, кто побеждал его на "Олимпико", была "Дженоа" - 1:0 в августе в лиге благодаря голу Ретеги

В последних пяти домашних матчах "Лацио" во всех турнирах были забиты всего пять мячей. Более двух в матче на "Олимпико" в нынешнем сезоне забивалось лишь в одном из десяти

В пяти из семи последних матчей "Дженоа" на всех полях во всех турнирах забивалось менее трех мячей

После победы над "Лацио" "Дженоа" играла в гостях шесть матчей. Их результаты - ничья и пять поражений с общей разницей мячей 4:10. Правда, пять из этих результатов и шесть очков в лиге потеряны из-за пропущенных после 80-ой минуты

"Лацио" выиграл четыре своих последних домашних матча в Кубке. Правда, последние два - лишь со счетом 1:0. В дополнительное время против "Удинезе" и в основное - против "Болоньи"

"Дженоа" уже играла в Кубке в нынешнем сезоне. Выбила "Модену" и "Реджану" из Серии Б домашними победами с результатами 4:3 и 2:1 соответственно. Причем второй был оформлен в дополнительное время

"Дженоа" проиграла семь из восьми последних гостевых матчей в Кубке, победив за это время лишь "Сампдорию", как и она, играющую в Генуе. Правда, три из четырёх последних поражений состоялись в дополнительное время или серии пенальти, а последнее - в Риме от "Ромы" в январе этого года - в основное, но с минимальным счетом 0:1

Прогноз: Лацио - Дженоа 1:0

Запас прочности "Лацио" ныне невелик, ему приходится сильно напрягаться для побед. Еще и погода соответствует скорее очередному голу дальним ударом Малиновского, чем комбинациям Исаксена и Фелипе Андерсона с Иммобиле и Педро. Что в пользу римлян, так это домашний стадион и откровенная слабость скамьи запасных генуэзцев.

Не удивит ни скромная победа гостей, ни переход матча в дополнительное время. Что удивит, так это обилие голов.