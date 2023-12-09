Аталанта - Милан. Анонс и прогноз матча Серии А на 09.12.2023

"Милан" и "Аталанту" лихорадит. Ни о какой стабильности и речи нет, и, если команды кажутся близкими к какой-либо серии, так это к неудачной. Бергамцы как раз и проводят неудачную. Вместе с тем, они недалеки от Топ-4, а миланцы и вовсе прочно сидят на третьем месте. Победа в таком очном матче может даже укрепить их уверенность в себе, в своих силах.

9 декабря. 19:00. Серия А. 15-й тур

Бергамо. "Гевисс Стадиум"

"Аталанта" - "Милан"

Главный арбитр: Федерико Ла Пенна

Состояние команд

1 Ювентус 15 11 3 1 36 2 Інтер 14 11 2 1 35 3 Мілан 14 9 2 3 29 4 Рома 14 7 3 4 24 5 Наполі 15 7 3 5 24 6 Фіорентина 14 7 2 5 23 7 Болонья 14 5 7 2 22 8 Лаціо 14 6 2 6 20 9 Аталанта 14 6 2 6 20

В октябре-ноябре "Милан" выдал серию из четырех матчей лиги без побед. В гостях дважды подряд упустив 2:0 после первого тайма и завершив лишь со счетом 2:2. В клубе бушевали, Стефано Пиоли пребывал под угрозой увольнения. С тех пор команда в гостях не играла. А три матча дома. Провалилась в Лиге Чемпионов против "Боруссии" Дортмунд, но в лиге победила дважды.

Победа над "Фиорентиной" была вымученной. С 1:16 по ударам по воротам после 57-ой минуты, то есть "автобусом". Против "Фрозиноне" уже получилось отыграть солидно, прилично и забить три мяча, но яркой доминирующей игры и там не было. Обоим этим соперникам "россонери" уступили по владению мячом и уверенно уступили по ударам по воротам - 9:21, 10:15.

"Аталанта" прямо сейчас в разгаре серии из четырех матчей лиги без побед. Дома проиграв "Интеру" и "Наполи" со счетом 1:2. Хотя и боролась в обоих матчах и вряд ли выглядела хуже соперников, но пенальти на центральном защитнике и грубая ошибка вратаря помешали ей. А в гостях спаслась от заслуженного поражения в Удине в добавленное время и заслуженно получила 0:3 от "Торино".

Между этими матчами "Богиня" обеспечила себе первое место в группе Лиги Европы ничьей дома против лиссабонского "Спортинга". Но и тогда играла не впечатляюще. Соперник уверенно победил по ударам по воротам и владению мячом, дважды попадал в каркас ворот.

Джан Пьеро Гасперини матч против "Торо" шокировал. Он говорил о худшей игре в сезоне, об отсутствии характера. Заявляет, что не знает, на что может рассчитывать эта команда и желает обсудить все с руководством к январю. Призвал не ставить никакие цели на сезон, а просто играть от матча к матчу. И побыстрее вернуть уважение к себе. Прежде всего играть как команда, а не как отдельные элементы.

Матчи между этими командами всегда очень интересны, очень любопытны. Обе вроде бы любят высокий прессинг, вертикальную быструю игру. Но редко демонстрируют ее в последнее время. Они очень нестабильны, с серьезными перепадами между матчами и в течение одного. Доводят атаки до ума гораздо реже, чем хотелось бы от них. Ожидаем сумбурную игру, которую будет непросто анализировать.

Последние матчи команд

Кадры

Команды роднят потери в обороне, особенно - в её центре. В "Милане" второй матч подряд на позиции центрального защитника будет играть левый Эрнандес. Против "Фрозиноне" получилось неожиданно неплохо. У "Аталанты" опорник Де Роон вновь может выйти в центре обороны. Его в центре поля очень не хватает.

У бергамцев также под вопросом Колашинац, так что в центр может переместиться и крайний защитник - Руджери или Хатебур. Под вопросом и крайний Дзаппакоста, так что молодой Холм в итоге может оказаться в первых 11-ти.

Все вышеуказанные травмы в обеих командах не новые. Не новые и травмы лидера атаки "Милана" Леау и лучшего бомбардира "Аталанты" Скамакки. Первый уже физически здоров, но его решили поберечь.

В "Милане" после двух матчей дисквалификации в лиге возвращается Жиру. На его счету в Серии А в этом сезоне семь голов, еще и пять из них - в гостях. Но ни одного ни в одном турнире - с 11-го ноября. И ни одного против "Аталанты" во всей миланской карьере, хотя всем другим грандам Серии А он забивал. Француз заменит Йовича, которого против "Фрозиноне" наконец-то прорвало с голом и ассистом.

Слева выйдет Пулишич, забивавший в том матче. А вот справа сообщают, что Чуквуэзе может подвинуть юный Ромеро.

В центре поля выбор есть. Муса, Лофтус-Чик и Рейндерс ныне опережают Адли, Побегу и Крунича.

У "Аталанты" вариантов в центре поля и в атаке меньше. Почти нет. Луису Муриэлю Гасперини не доверяет. Потому ожидается выход двух бывших игроков "Милана" - Пашалича и Де Кетеларе, которых "россонери" легко отпустили. Хотя может выйти и Миранчук. На флангах есть, кроме Холма и Руджери, Зортеа и Баккер, но они выглядят слабо.

"Аталанта": Муссо, Скальвини, Де Роон, Колашинац, Хатебур, Коопмейнерс, Эдерсон, Руджери, Де Кетеларе, Пашалич, Лукман

"Милан": Маньян, Калабрия, Томори, Эрнандес, Флоренци, Муса, Рейндерс, Лофтус-Чик, Чуквуэзе, Жиру, Пулишич

Цифры и факты

"Милан" выиграл четыре из пяти последних матчей Серии А против "Аталанты" при одной ничьей, а вот прямо перед этим выиграл лишь два из 14-ти (шесть поражений, шесть ничьих)

Результаты пяти последних очных матчей лиги в Бергамо - три поражения "Аталанты", одна ничья и всего лишь одна победа. Результаты последних семи - та же одна победа, три ничьи и три поражения. Правда, победа резонансная, со счётом 5:0 в 2019-ом году. Тот матч стал единственным очным в Бергамо в лиге в последних 15-ти, в котором "Аталанта" не пропускала

В четырех из шести последних очных матчей в лиге забивала одна команда. "Милан" забивал "Аталанте" в последних пяти

"Аталанта" побеждала лишь однажды в шести последних матчах во всех турнирах (две ничьи и три поражения) и набрала лишь одно очко в четырех последних матчах лиги (ничья и три поражения)

"Аталанта" начала сезон дома в лиге с пяти побед и ничьей, но затем проиграла "Интеру" и "Наполи" со счетом 1:2

Прогноз: Аталанта - Милан 1:1

Пиоли требует прежде всего стабильность результатов, все еще веря в борьбу за Скудетто. Третья победа в лиге подряд будет считаться стабильностью. Гасперини желает реабилитироваться за провалы, ожидает полную готовность от своих подопечных. И особенно подчеркивает фактор дома, ожидая, что принесет максимум энергии, как "Милану" в предыдущих двух матчах.

Так что команды будут настроены. Но вряд ли обе достаточно сильны для победы. Хотя детали, ошибки на ровном месте, какие-то минимальные колебания могут склонить чашу весов в одну из сторон, но ничья выглядит логичнее.