Интер - Болонья. Анонс и прогноз матча Кубка Италии на 20.12.2023

Симоне Индзаги не преуспевает в лигах. Лишь четвёртое место с "Лацио", да и то - однажды, без Скудетто с "Интером" и то же четвёртое место по очкам на поле в предыдущем сезоне. Зато он - король Кубков. Семь кубковых итальянских трофеев, в том числе все четыре из четырёх возможных с "Интером". Ныне он первый в лиге. Значит, идёт на Золотой дубль? Или как раз невиданный успех в Серии А ударит по Кубку?

20 декабря. 22:00. Кубок Италии. 1/8 финала

Милан. "Джузеппе Меацца"

"Интер" - "Болонья"

Главный арбитр: Федерико Ла Пенна

Состояние команд

"Нерадзурри" уже принесли в жертву лиге другой турнир. Пусть и частично. В шестом туре группового турнира Лиги Чемпионов Индзаги, думая о сложном матче Серии А на выезде против "Лацио", усадил на скамью запасных Лаутаро Мартинеса, Алессандро Бастони и Николо Бареллу. В пятом же туре ЛЧ в Лиссабоне вообще вышел второй состав и получил 0:3 после первого тайма. Первому составу пришлось тащить.

Результаты - ничьи 3:3 и 0:0 в двух последних турах, второе место в группе и сложная жеребьевка 1/8 финала в лице "Атлетико" Мадрид.

Против "Наполи" и "Лацио" в гостях в лиге эти жертвы помогли. Первый был разгромлен (3:0), второй - побежден (2:0) после ничьей и трех поражений от него в Риме. На "Олимпико" в воскресенье "Интер" не впечатлил в атаке, забил с грубой ошибки соперника при пасе назад и контратаки. Тем не менее, увеличил отрыв от "Ювентуса" до четырех очков. И эксперты уверены, что он будет лишь возрастать.

Индзаги заявил, что такие матчи радуют тренеров, "поскольку мы работали вместе, перекрывали поле хорошо, позволили "Лацио" очень мало и победили на тяжелом для всех стадионе".

Сумеет ли он теперь обратить внимание команды на Кубок? Или же вновь будет думать о лиге? Следующие соперники в Серии А далеко не грозны - "Лечче", "Дженоа" и "Верона", то есть можно завтра бросить лучшие силы на "Болонью".

А лучшие силы следовало бы бросить, поскольку "Интеру" страшно не повезло с жеребьевкой этого раунда. Он получил худшего возможного соперника. "Россоблу" на четвертом месте в лиге, выглядят очень мощно, и главный тренер Тьяго Мотта "не запрещает мечтать о Лиге Чемпионов". В своих последних 16-ти матчах во всех турнирах они проиграли ровно столько же матчей, сколько "нерадзурри" - один.

В последнем матче подопечные Мотты переиграли дома "Рому" (2:0). В вязкой жесткой битве с 16-ю ударами по воротам и 32-мя фолами они выглядели гораздо сильнее и качественнее соперника. Подводило лишь хроническое неумение доводить до конца красивые быстрые комбинации, но таких было много. Как и высокого прессинга. И в итоге два гола с фланговых атак залетели. Впечатляющее выступление.

Мотта доволен командной игрой, тяжелой работой. А еще контролем над эмоциями.

"Болонья" также запомнилась ничьими с "Ювентусом" в гостях, "Наполи" дома, победой над "Лацио" дома. А больше всего - 2:2 с "Интером" в гостях. Тогда она уступала уже на 13-ой минуте со счетом 0:2, но сумела вернуться и не проиграть. Став единственной с 2019-го года в лиге, кто сделал это против миланского гранда. В целом же ее 28 очков в 16-ти турах лиги - клубный рекорд с 1994-го года.

"Интер" и "Болонья" похожи. Обе в Топ-5 владения мячом в Серии А (третье и пятое места в лиге), но наиболее комфортно чувствуют себя в быстрых атаках на просторе. Большое внимание уделяют флангах. В целом играют очень собранно, быстро и жестко. Разница - в качестве атаки. "Болонья" забивает очень мало по сравнению со своей игрой. В лиге забила почти в два раза меньше "Интера" - 20:39.

Последние матчи команд

Цифры и факты

"Интер" начинает выступления в Кубке в нынешнем сезоне с 1/8 финала. "Болонья" начала на два раунда ранее, выбив "Чезену" из Серии С и "Верону" с 19-го места в Серии А домашними победами со счетом 2:0

"Болонья" проиграла четыре из пяти последних гостевых кубковых матчей. Причем дважды - "Интеру" в дополнительное время со счетом 2:3. Эти матчи состоялись в 2013-ом и 2017-ом годах

На всех полях во всех турнирах показатели очных матчей в последнее время - пять побед "Интера", ничья и четыре победы "Болоньи". В Милане во всех турнирах последние показатели - три победы "Интера" и ничья, но прямо перед этим "Болонья" побеждала дважды

В пяти последних очных матчах в Милане во всех турнирах забивали обе команды. В последних четырех таких забивалось более трех мячей

"Интер" выиграл шесть последних кубковых домашних матчей. Правда, два из них - лишь в дополнительное время. Оба состоялись в 1/8 финала двух последних сезонов. В целом на всех полях серия его побед в дополнительное время в 1/8 финала Кубка составляет три матча

Победа над "Ромой" стала для "Болоньи" лишь второй с разницей более одного мяча в девяти последних матчах лиги. Победа над "Лацио" стала для "Интера" третьей такой подряд и четвертой в пяти последних матчах

"Интер" и "Болонья" проиграли по одному из 16-ти своих последних матчей во всех турнирах. На счету второй за это время также восемь побед и семь ничьих, на счету первого - 12 побед и четыре ничьи

В нынешнем сезоне во всех турнирах "Интер" потерял больше очков дома (семь), чем в гостях (шесть). "Болонья" потеряла больше в гостях (15), чем дома (пять). Победа над "Салернитаной", последней командой Серии А, стала для "россоблу" единственной на выезде в сезоне во всех турнирах. После нее они на выезде не играли

Кадры

Возможную ротацию "Интера" ограничивают травмы. Особенно - в обороне. Павар вернулся, но не готов к стартовому составу, Думфриз, Де Фрай и Куадрадо не вернулись. Дармиана, Биссека, Ачерби и Бастони некем заменить. Разве что Димарко может заменить Аугусто. В атаке нет Алексиса Санчеса. Марко Арнаутович как раз готов играть против предыдущей команды. Но кого из двух форвардов он заменит?

Есть сообщения, что Индзаги настолько хочет предоставить отдых и Тюраму, и Лаутаро Мартинесу, что выпустит вместе с Арнаутовичем атакующего полузащитника. Мхитарян, Клаассен, Сенси, Фраттези? Вопрос также в том, кто из опорников отдохнет. Клаассен, Сенси, Фраттези и Асллани способны заменить Чалханоглу, Бареллу и Мхитаряна.

У "Болоньи" были проблемы в обороне. Не случайно крайний защитник Калафиори уже давно играет в центре. Сумаро травмирован. Хотя вернулись Лукуми и Де Сильвестри, первый уже даже играл против "Ромы". Возможно, оба заменят Беукему/Калафиори и Поша. Слева Ликояннис может заменить Кристиансена.

В центре поля Эбишер и арендованный у "Интера" Фаббиан могут предоставить отдых Фройлеру и автору гола против "Ромы" Моро. Капитана в том матче Фергюсона заменить труднее. Как и линию атаки Зиркзее (восемь голов в сезоне)-Ндой-Салермакерс. Тем более, что вингеры Орсолини и Карлссон по-прежнему травмированы. Шанс для запасного форварда Сиднея ван Хоойдонка, сына Пьера?

Сумеет ли сыграть первый вратарь Скорупски? Он был травмирован в воскресенье и отлично заменен Равальей.

"Интер": Зоммер, Биссек, Ачерби, А. Бастони, Дармиан, Асллани, Фраттези, Клаассен, Аугусто, Арнаутович, Сенси

"Болонья": Скорупски, Де Сильвестри, Беукема, Лукуми, Ликояннис, Фаббиан, Эбишер, Фергюсон, Ндой, ван Хоойдонк, Салемакерс

Прогноз: Интер - Болонья 2:2, 3:2 в дополнительное время

"Болонья" уже останавливала "Интер" в гостях в нынешнем сезоне и вообще в последние годы играет против него на равных. Поражение от нее отобрало Скудетто-2022. Отберет и Кубок-2024? Она вообще сейчас очень сильна. А ротация Индзаги уже аукнулась дважды в Лиге Чемпионов. Еще и следует вспомнить, как тяжело было "Интеру" в последние три года именно в 1/8 финала Коппа.

"Обе забьют", ничья в основное время и четвертый овертайм "Интера" в 1/8 финала турнира подряд - логичное развитие событий. А в овертайме вмешаются Лаутаро и Тюрам.