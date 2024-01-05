Болонья - Дженоа. Анонс и прогноз матча Серии А на 05.01.2024

"Болонья" и "Дженоа" - главные сюрпризы Серии А на данный момент. И главные добыватели очков у грандов. Первая набрала против традиционной Топ-8 12 очков, вторая - девять. Сегодня первая попытается вернуться на четвертое место, а вторая - приблизиться вплотную к Топ-10, где, как кажется, ей место по уровню.

5 января. 21:45. Серия А. 19-й тур

Болонья. "Ренато Даль'Ара"

"Болонья" - "Дженоа"

Главный арбитр: Андреа Коломбо

Состояние команд

3 "Мілан" 18 11 3 4 36 4 "Фіорентина" 18 10 3 5 33 5 "Болонья" 18 8 7 3 31 6 "Аталанта" 18 9 2 7 29 7 Рома 18 8 4 6 28 8 "Наполі" 18 8 4 6 28 9 "Лаціо" 18 8 3 7 27 10 "Торіно" 18 6 6 6 24 11 Монца 18 5 7 6 22 12 Лечче 18 4 8 6 20 13 "Дженоа" 18 5 5 8 20 14 "Фрозіноне" 18 5 4 9 19

"Болонье" нужно опоминаться от тяжёлого поражения в Удине, которое сбросило её с четвертого места. Всего второго поражения в 17-ти последних турах. В том матче она владела мячом 73 процента времени, но пропустила три мяча. Падение с небес на землю после недели с победами над "Ромой", "Интером" в Кубке и "Аталантой". Тьяго Мотта уже на 55-ой минуте заменил сразу четырех игроков и как следует объяснить провал не смог.

Такой провал и контраст последних матчей наводит на мысли о проблемах подопечных Мотты против скромных соперников, которые закрываются против них. Тем более, что и второй невыигранный матч из шести последних против такого - "Лечче" (1:1). Так что матч против "Дженоа" весьма опасен.

С другой стороны, разница, возможно, между домом и гостями, ведь на фоне потерь в Удине и Лечче, а также поражения во Флоренции 12-го ноября, в Болонье одержаны семь побед подряд во всех турнирах с одним пропущенным. Такую серию хочется продолжить.

Генуэзцы также играют дома гораздо лучше, чем в гостях. Проиграли на "Марасси", который в местной прессе уже называют крепостью, лишь один из девяти последних матчей во всех турнирах. В том числе добыв подряд 1:1 с "Ювентусом" и "Интером". Причем заслуженно. Лидера лиги и вовсе свели к его, пожалуй, худшей игре в тактическом плане в сезоне, еще и напугали серией опасных штрафных и угловых, в чем он обычно силен.

На выезде же "Дженоа" только-только одержала победу после ничьей и семи поражений во всех турнирах. Еще и пришлось отыгрываться с 0:1, и победный гол удалось забить лишь на 87-ой минуте. Но в этом и признаки характера. Да и первый гостевой матч в нынешнем сезоне завершился мощным результатом - 1:0 против "Лацио".

Успехи команды Альберто Джилардино против грандов, против команд традиционной Топ-8, наводят на мысль, что способна остановить и команду, крепко ворвавшуюся в эту Топ-8 в нынешнем сезоне.

"Дженоа" - прагматичная команда, которая владеет мячом и создаёт мало (18-ое место по владению), но чётко реализует, чётко обороняется и при этом способна давить, доминировать. "Болонья" больший акцент делает на давление, доминирование (четвёртая по владению), но также вполне может быть прагматичной, обороняться, либо убаюкивать соперника.

По ударам по воротам обе в аутсайдерах - 17-ое место "Болоньи" и последнее - "Дженоа", но голы обе находят.

Джилардино говорит о требовательном и фундаментальном экзамене, отмечает мобильность соперника, смену мест его игроками. Его провал в Удине считает случайностью. Но и хочет увидеть от своих игроков те же борьбу, интенсивность, "страсть восхищать". Мотта же говорит о тактически гибком компактном сопернике, которому нельзя оставлять простор.

Последние матчи команд

Кадры

"Болонья" осталась без лидера центра поля Фергюсона и очень важного в тактическом плане своей стремительностью правого вингера Ндоя. Работа последнего позволила победить "Рому" (ассист) и "Интер" (победный гол), первый забил победный мяч "Аталанте". Но заменить их реально, ведь опорник Моро забил "Роме", а правый вингер Орсолини вернулся после травмы и ассистировал против "Аталанты".

Наибольшее внимание - на главного форварда Джошуа Зиркзее, за которым следят гранды.

Защитник Сумаро и вингер Карлссон давно отсутствуют. Эль Аззузи на Кубке Африки.

У "Дженоа" все в сборе. Хотя форма первого форварда Ретеги не лучшая после серии травм, потому вновь может выйти Экубан, наконец-то забивший, ещё и тот самый гол против "Сассуоло" на 87-ой минуте. На левом фланге схемы 3-5-2 дилемма между Васкесом и Мартином. В центре обороны останется Драгушин, несмотря на сильные слухи о ближайшем уходе.

Кое-какие физические проблемы у опорников Строотмана и Френдрупа. Каждого из них может заменить Руслан Малиновский. Украинец потерял место в стартовом составе против "Интера" в пользу более оборонительного Строотмана, и кажется, что Джилардино против сильных команд предпочитает настоящих опорников. Но сегодня травмы могут вмешаться.

"Болонья": Скорупски, Пош, Беукема, Калафиори, Кристиансен, Фройлер, Моро, Эбишер, Орсолини, Зиркзее, Салемакерс

"Дженоа": Х. Мартинес, Бани, Драгушин, Де Винтер, Сабелли, Бадель, Френдруп, Малиновский, Васкес, Гудмундссон, Экубан

Цифры и факты

"Болонья" выиграла семь последних домашних матчей во всех турнирах, пропустив в них лишь один мяч. Во всех она забивала первой. Не проигрывала она в последних девяти домашних, выиграв восемь из них

Перед победой над "Сассуоло" "Дженоа" проиграла в гостях во всех турнирах пять матчей подряд, в восьми таких проиграла семь и однажды сыграла вничью

"Дженоа" пропускала первой в пяти последних матчах, но в трех последних не проиграла. Она пропускала первой в шести последних гостевых и проиграла пять из них, выиграв последний

В пяти последних домашних матчах "Болоньи" забивалось менее трех мячей

"Болонья" набрала в матчах против нынешней Топ-10 лиги в нынешнем сезоне 15 очков, против остальных - 16. "Дженоа" набрала в матчах против Топ-10 девять очков, против остальных - 11. Эти команды занимают первое и второе места в лиге по очкам, набранным против команд традиционной Топ-8 - 12 и девять соответственно

В двух последних очных матчах "Дженоа" не побеждала - ничья и поражение. Но прямо перед этим выиграла три подряд. Последнее поражение прервала её серию из семи матчей без них против "Болоньи". В Болонье "Дженоа" не проиграла в четырех последних матчах - две победы и две ничьи, и проиграла лишь однажды в шести последних - также три победы и две ничьи

Лишь в двух из 18-ти последних очных матчей забивалось более двух мячей. Правда, эти два состоялись в последних пяти

Три последних очных матча в Болонье не обошлись без пенальти

Тьяго Мотта начинал взрослую тренерскую карьеру в "Дженоа", но был уволен уже после девяти матчей. Он также играл за "Дженоа". А Альберто Джилардино играл за "Болонью"

Прогноз: Болонья - Дженоа 1:0

Должен выйти интересный матч между командами молодых тренеров, о которых (командах и тренерах) много говорят сейчас. "Болонья" нервничает больше, поскольку болезненно проиграла в предыдущем туре и боится начать терять высоту. Но все же дома она очень сильна, а "Дженоа" в гостях, несмотря на положительные знаки, все еще не уверена в себе.

Победа хозяев с разницей в один мяч выглядит логичной. Голов не должно быть много.