Торино - Наполи. Анонс и прогноз матча Серии А на 07.01.2024

Встреча середняков. А как ещё её назвать? "Наполи" ныне восьмой и по очкам ближе к 11-му месту, чем к лигочемпионскому четвёртому. "Торино" как раз 11-й, отстаёт от восьмого и еврокубкового седьмого на четыре очка. Обе в очном матче попытаются совершить прыжок вверх. При этом по его итогам попасть на места, которые хотят, нет даже теоретических шансов.

7 января. 16:00. Серия А. 19-й тур

Турин. "Олимпико Гранде Торино"

"Торино" - "Наполи"

Главный арбитр: Маурицио Мариани

Состояние команд

7 Рома 18 8 4 6 28 8 Наполі 18 8 4 6 28 9 Лаціо 18 8 3 7 27 10 Монца 19 6 7 6 25 11 Торіно 18 6 6 6 24 12 Дженоа 19 5 6 8 21

"Наполи" сейчас тянут в разные стороны две головы. Аурелио Де Лаурентис признал, что неудачи в нынешнем сезоне - его вина, обещал активное январское Меркато и начал его и вправду активно. Уже подписан крайний защитник Мадзокки, постоянно говорят о ещё трёх подписаниях и 60-ти миллионах евро на них. Вся эта трансферная вакханалия отвлекает клуб и команду и мешает сосредоточиться на игре.

Вторая же голова - главного тренера Вальтера Мадзарри. Он бесится, спорит с арбитрами и журналистами, заявляет, что его команда играет очень хорошо, много создаёт и вскоре должна начать забивать, причём много. Такое он повторил и перед нынешним матчем, выходя из себя даже при вопросах о тактике, о переходе на игру с тремя центральными защитниками. И его поведение также мешает команде.

Мадзарри заявил, что "Монце" "Наполи" должен был забивать пять-шесть мячей. Хотя на самом деле он провел лишь мощный отрезок из 25-30 минут, а в остальное время выглядел шаблонно и апатично. Ещё и повезло, ведь соперник не реализовал пенальти. Против "Интера" и "Ювентуса" также моменты были, но также отрезками, а оборона также проваливалась. Ну а 0:4 в Кубке дома от "Фрозиноне" - позор.

В "Торино" все спокойнее. Всегда. Здесь уже смирились с сущностью середняка команды, с неспособностью выдать мощные серии. Надеются, что все же удастся немного добавить и прорваться в Еврокубковую зону, тем более, что она недалеко. Но сами болельщики "Торо" скорее удивятся, если он туда попадет в итоге. Типичное ощущение болота.

Первая победа над грандом в сезоне, еще и со счетом 3:0 над "Аталантой", казалось, способна начать серию. Но после нее состоялась лишь одна победа в четырех турах, да и та - дома над командой из зоны вылета. Лишь два забитых в этих четырёх. В сущности, сегодня "Монца" уже выбила "быков" из Топ-10. Им пора просыпаться.

"Наполи" даже сейчас остаётся первым по владению мячом и ударам по воротам, причём с существенным отрывом. "Торино" же 11-ый по владению и предпоследний по ударам, и, как всегда, полагается на жёсткость, разбивание игры на единоборства, прессинг.

Последние матчи команд

Кадры

Осимхен и Ангисса на Кубке Африки, Натан, Оливера и первый вратарь Мерет травмированы, Элмас продан, Жезус под вопросом. Насчёт Политано слишком много разговоров о трансфере. Так что состав "Наполи" ослаблен. Центр обороны точно вызовет беспокойство, опорник Каюст до сих пор не оправдывает ожидания, как и вингер Линдстрем.

Дилемма, как всегда в отсутствие Осимхена, вокруг Симеоне и Распадори. Кто их них выйдет в центре атаки? Если первый, выйдет ли второй на правом фланге или же сядет в запас? Но наибольшее внимание к Хвиче Кварацхелии. Он должен тащить эту команду, но все больше и больше слышит, что, возможно, был чудом одного сезона. Предыдущего.

"Торино" давно потерял центральных защитников Схуурса и Зиму и переместил в центр обороны опорника Тамеза. Хотя сейчас Джиджи выздоровел. Фланговыми игроками тренер Иван Юрич не очень доволен, потому тасует их. Лазаро, Войвода, Белланова, даже Родригес смещался из центра.

В центра поля Илич, Риччи и Линетти борются за две позиции. А в атаке Влашич расположится под форвардами Сапатой и Санабрией. Колумбиец и парагваец забивают мало (шесть голов на двоих в лиге), но в целом после перехода на игру с двумя чистыми "девятками" "Торино" выглядит стройнее и интереснее.

"Торино": Милинкович-Савич, Тамез, Буонджорно, Родригес, Белланова, Линетти, Илич, Войвода, Влашич, Сапата, Санабрия

"Наполи": Голлини, Ди Лоренцо, Ррахмани, Эстигор, Руи, Лоботка, Каюст, Зелински, Политано, Распадори, Кварацхелия

Цифры и факты

"Наполи" выиграл пять последних очных матчей во всех турнирах, но до этого выиграл лишь один из четырех (три ничьи). В целом он не проигрывал "Торино" в 16-ти последних матчах

"Торино" проиграл два матча лиги из последних девяти, в том числе последний - "Фиорентине" в гостях со счетом 0:1. Дома в лиге он проиграл один из девяти в нынешнем сезоне - ее лидеру "Интеру"

"Наполи" проиграл три последних гостевых матча во всех турнирах, но до того выиграл пять таких подряд. В лиге он проиграл два последних гостевых, но до них выиграл четыре таких подряд

Результаты Вальтера Мадзарри во всех турнирах - три победы, ничья и пять поражений. В том числе два поражения и ничья в последних трех матчах. Во всех трех его команда не забивала

Лишь одна команда в лиге забивала меньше, чем 15 голов "Торино", но и лишь три пропускали меньше, чем его 18

"Наполи" набрал в лиге больше очков в гостях, чем дома - 17 в девяти матчах против 11-ти в тех же девяти

28 очков после 18-ти туров - второй худший результат "Наполи" с сезона 2008/09. В сезоне 2019/20 было 24, и тогда он в итоге стал седьмым

Последним тренером, выводившим "Торино" в Еврокубки, был Вальтер Мадзарри - в сезоне 2018/19 благодаря седьмому месту в лиге. Последним тренером, лишившим "Наполи" права играть в Лиге Чемпионов, был Иван Юрич, во главе "Вероны" в сезоне 2020/21 сыгравший с ним вничью в последнем туре сезона

Прогноз: Торино - Наполи 1:1

Мадзарри считает, что "Торино" похож по стилю на "Монцу". По уровню точно похож. А вообще "Наполи" ныне очень тяжело против всех. Даже "Кальяри" из зоны вылета дома он еле переиграл. Еще и нет Осимхена, Ангиссы, Мерета... А "Торо" ещё и силён в Турине. Хотя неаполитанцы довольно сильны в гостях и сильны в матчах конкретно против этого соперника, но завтра могут оступиться.