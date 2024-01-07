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Рома - Аталанта. Анонс и прогноз матча Серии А на 07.01.2024
Обе хотят вернуться на четвертое место
Getty Images/Global Images Ukraine
"Фиорентина" уже проиграла в 19-ом туре, "Болонья" не победила. "Аталанта" и "Рома" идут сразу за ними и надеются воспользоваться шансом максимально приблизиться к четвертому, лигочемпионскому, месту. Обе уже побывали на нем, но были сброшены. Обе нестабильны. Обеих ждет тяжелый матч Кубка посреди недели - выезд к "Милану", Римское дерби. Сколько сил они бросят на поле сегодня?
7 января. 21:45. Серия А. 19-й тур
Рим. "Стадио Олимпико"
"Рома" - "Аталанта"
Главный арбитр: Джанлука Аурельяно
Состояние команд
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"Аталанта" как раз вроде бы нашла стабильность. После удара 0:3 от "Торино" пришла в себя и одержала пять побед в шести матчах. Проиграв лишь в гостях "Болонье", да и там создав больше, чем соперник. Хотя игра окончательно не наладилась. "Милан" был побеждён лишь в добавленное время, скромный "Лечче" дома - со счетом 1:0, еще более скромную "Салернитану" дожали в концовке.
Выступление против "Сассуоло" в Кубке посреди недели было впечатляющим, с множеством красивых комбинаций, в том числе и голевыми. Но в целом уверенность в результате бергамцев в каждом конкретном матче под вопросом.
Уверенность в результате "Ромы" в каждом конкретном матче зависит исключительно от места его проведения. Дома почти наверняка состоится победа, в гостях почти наверняка победы не будет, а, скорее всего, поражение. В игровом же плане стабильности от нее не дождаться нигде, как и умения создавать с игры, строить комбинации. Чего нужно ожидать - так это голов на последних минутах.
Камбек против "Сассуоло" начался лишь после удаления у него и голами после 75-ой минуты, против "Фиорентины" у самой "Ромы" удалили двух игроков (1:1 и единственная её потеря очков дома в последних 11-ти матчах во всех турнирах). "Болонье" в гостях она проиграла со счетом 0:2, "Наполи" дома победила с таким же с голами после 75-ой минуты, и у соперника тогда удалили двух игроков.
В последних же двух матчах состоялись традиционное поражение в гостях от "Ювентуса" (0:1) и камбек дома в Кубке против "Кремонезе" с помощью арбитров и двух голов после 75-ой минуты.
"Аталанта" в последние годы и "Рома" Жозе Моуриньо не ищут доминирование, владение мячом. В этом они середняки. По ударам по воротам римляне также середняки, а вот бергамцы третьи. В целом же последние матчи между ними получались разными. И равными, и с висением одной из команд на воротах другой. Можно сказать, что в предыдущих четырёх матчах кто висел на воротах соперника, тот проиграл.
Цифры и факты
- В 11-ти последних домашних матчах во всех турнирах "Рома" побеждала десять раз при одной ничьей, пропустив четыре мяча. В семи последних домашних в лиге побеждала шесть раз при одной ничьей, пропустив три мяча. Правда, эти три пропущены в четырех последних матчах. В гостях во всех турнирах на счету "волков" одна победа, две ничьи и четыре поражения в последних семи матчах
- "Аталанта" одержала пять побед в последних шести матчах во всех турнирах (одно поражение) сразу после нуля побед в четырех, одержала три победы в четырех последних матчах лиги (одно поражение) сразу после одного очка в четырех
- "Аталанта" побеждала лишь дважды в последних семи гостевых матчах во всех турнирах - также две ничьи и три поражения, лишь однажды в четырех последних таких - ничья и два поражения. В лиге в гостях она побеждала дважды в последних восьми - ничья и пять поражений, однажды в последних пяти - ничья и три поражения
- В предыдущем сезоне оба очных матча выиграла "Аталанта", в позапрошлом оба - "Рома". Если считать последние 17 очных матчей, в них "Аталанта" победила восемь раз, "Рома" - три, шесть раз была зафиксирована ничья
- В последних девяти очных матчах в Риме "Рома" побеждала лишь однажды, также четыре ничьи и четыре поражения. Последние три завершились с результатами 1:1, 1:0 и 0:1
- В восьми последних очных матчах была зафиксирована лишь одна ничья. "Аталанта" выиграла пять из них, "Рома" - два
- "Рома" не побеждала в двух матчах подряд во всех турнирах с 26-го октября
- "Рома" лидирует в лиге по голам после 75-ой минуты - 15 таких. У "Интера", второго в этом компоненте - 12. У "Аталанты" восемь таких, и она уступает в этом лишь двум вышеуказанным командам
Последние матчи команд
Кадры
Потери "Аталанты" - капитан Толой давно травмирован, лучший бомбардир Лукман уехал на Кубок Африки. В обороне ситуация налаживается, даже есть новичок - Хиен из "Вероны". Так что Де Роону уже не нужно отходить туда. В атаке в Кубке отличились Де Кетеларе (два гола плюс ассист) и Миранчук, Скамакка рвётся в стартовый состав.
Карнезекки и Муссо борются за место в воротах. Второй играл в Кубке.
У "Ромы" на Кубок Африки уехал защитник Ндика и ситуация в центре обороны ухудшилась. Придётся играть там в который раз опорнику Кристанте либо во второй раз - правому защитнику Кристенсену. Также есть новичок - Хюйсен, но ему лишь 18 лет. Манчини травмирован в последние недели и играет на уколах. Проблемы также у опорника Паредеса. Хотя он тренируется с командой.
Ромелу Лукаку и Пауло Дибала, как всегда, будут тащить. Оба забили "Кремонезе" в среду. Первый и вовсе забивал в шести из семи своих последних домашних матчей во всех турнирах. Капитан Лоренцо Пеллегрини вышел на замену и забил очень важный гол в ворота "Наполи". Он проводит слабый сезон, но, возможно, начал прорываться.
Следует отметить серьёзное усиление команд в атаке со скамьи запасных. Эль-Шаарави, Белотти, Азмун, Муриэль, Миранчук, Пашалич.
"Рома": Патрисиу, Льоренте, Манчини, Кристанте, Кристенсен, Бове, Паредес, Лоренцо Пеллегрини, Залевски, Лукаку, Дибала
"Аталанта": Карнезекки, Джимсити, Скальвини, Колашинац, Дзаппакоста, Де Роон, Эдерсон, Руджери, Коопмейнерс, Де Кетеларе, Скамакка
Прогноз: Рома - Аталанта 1:1
Команды очень близки друг к другу. 28:29 по очкам, 30:29 по забитым, 20:20 по пропущенным. Хотя "Рома" очень сильна дома, а "Аталанта" слаба в гостях. Но у римлян не хватает игроков в обороне. Плюс бергамцы в целом в лучшей форме. Ожидаем драматичную, бурную, нервную борьбу с высокими шансами на голы после 75-ой минуты, пенальти и красные карточки.
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