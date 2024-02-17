Лацио - Болонья. Анонс и прогноз матча Серии А на 18.02.2024

Редко случается так, что итальянские команды играют в один день в разных турнирах. "Болонья" и "Лацио" играли в среду. Первая - перенесенный матч лиги против конкурента в борьбе за четвертое место "Фиорентины", второй - матч Лиги Чемпионов против "Баварии". Обе одержали впечатляющие победы и к очному матчу Серии А подходят очень довольными. Правда, и очень усталыми.

10 000 грн Ставка без риска Узнать больше

18 февраля. 13:30. Серия А. 25-й тур

Рим. "Стадио Олимпико"

"Лацио" - "Болонья"

Главный арбитр: Фабио Мареска

Состояние команд

4 Болонья 24 11 9 4 42 5 Аталанта 23 13 3 7 42 6 Рома 24 11 5 8 38 7 Лаціо 23 11 4 8 37 8 Фіорентина 24 11 4 9 37

Обе команды в эйфории. Пресса - также. Она пишет о "мечте" обеих или о "стране мечты". Спрашивает президента "Лацио" Клаудио Лотито, лучшая ли это игра в его почти 20-летней каденции. Он точно не ответил, но согласился, что игра против "Баварии" была идеальной. Уж точно - в обороне, ведь сопернику не позволили ни одного удара в створ ворот Проведеля, сами же часто контратаковали.

Маурицио Сарри и Чиро Иммобиле даже пожалели, что не реализовали больше моментов и слишком ушли в оборону в численном большинстве.

Впрочем, ещё чуть более недели тому Сарри ещё говорил о потере наслаждения от футбола, "внутреннего ребенка", а Иммобиле после непростой победы над "Кальяри", прервавшей серию из трех неудачных матчей во всех турнирах, говорил о свете после недель темноты. Ещё чуть более недели тому команда пребывала в кризисе, и вокруг говорили об увольнении её тренера, а Лотито его защищал.

В "Болонье" все было не так драматично, но два очка в четырех турах лиги плюс вылет из Кубка заставляли нервничать, бояться падения, думать о полночи для Золушки. Но уже вырванная ничья в гостях у "Милана" с пенальти на 90-ой минуте, по мнению Тьяго Мотты, перезагрузила команду. С тех пор она забила "Сассуоло", "Лечче" и "Фиорентине" десять мячей в трех матчах, пропустив лишь два.

Трансляция матча В эфире Телетрансляція матчу Лаціо - Болонья Смотреть трансляцию

Против флорентийцев в среду она играла с позиции силы, впечатляюще. Хотя могла и пропустить, победила заслуженно. И теперь от Мотты вновь все в восхищении, сватают его в Топ-клубы. А болельщикам возвращения в Еврокубки после 23-ех лет без них уже недостаточно. Хотят впервые с 1965-го года в Кубок Чемпионов.

"Лацио" - прагматичная команда, не ищущая владение мячом (девятое место в лиге), хотя благодаря фундаменту Сарризма умеет выходить из обороны через короткий пас. "Болонья" как раз владение ищет, вторая по нему в лиге. Но лучшие моменты создаёт с перехватов на высоком прессинге, контратак. Следует также отметить, что пробивают по воротам обе мало - обе не в Топ-9 в лиге в этом.

Последние матчи команд

Кадры

Усталость команд выражается и в травмах. А насыщенный календарь - в дисквалификациях. Дисквалифицированы лидер центра обороны "Лацио" Алессио Романьоли и его последний опорник Весино. Коллега последнего по амплуа Ровелла травмирован. Коллега первого Хила заболел, а ещё один - Патрик - только после травмы. Травмирован и левый защитник Лука Пеллегрини, и левый вингер Дзакканьи.

Катальди пришлось вытащить с края скамейки ещё в среду и теперь он вновь сыграет в центре поля. В центре обороны ближе к выходу Патрик и Казале, хотя Хила может выздороветь. Слева в обороне под вопросом Хюсай, так что туда может сместиться Марушич, отправив на правый фланг Лаццари. А вместо Дзакканьи вновь скорее выйдет Исаксен, а не Педро.

Чиро Иммобиле неделю тому забил свой 200-ый гол в карьере в Серии А и второй в турнире в сезоне с игры. А в среду реализовал очень важный пенальти.

В "Болонье" проблем гораздо меньше, но все же есть. Важный опорник Фройлер дисквалифицирован. Фаббиан или Моро заменит его. Центральный защитник Калафиори в среду сел в запас из-за травмы и сейчас под вопросом. Если не он - вновь выйдут Беукема и Лукуми.

Дилемм здесь больше. На флангах обороны Ндой стучится в стартовый состав на фланге, но вряд ли сдвинет Орсолини, забившего пять мячей за последние 34 дня, или очень важного в тактическом плане Салемакерса. Лидер атаки Зиркзее не забивал в трех последних матчах, а его дублер зимний новичок Одгар забил в двух последних. На флангах обороны Пош или Де Сильвестри, Кристиансен или Ликояннис.

В ворота в среду прорвался Равалья. Останется ли второй вратарь, либо же вернётся Скорупски?

"Лацио": Проведель, Лаццари, Хила, Патрик, Марушич, Катальди, Гендузи, Луис Альберто, Исаксен, Иммобиле, Фелипе Андерсон

"Болонья": Скорупски, Пош, Беукема, Калафиори, В. Кристиансен, Эбишер, Фаббиан, Фергюсон, Орсолини, Зиркзее, Салемакерс

Цифры и факты

Результаты последних двух очных матчей в лиге - 0:0 и 1:0 в пользу "Болоньи". Правда, в двух до этого побеждал "Лацио". В двух до них - вновь "Болонья", в двух до них - вновь "Лацио". Таким образом, в последних восьми матчах в лиге состоялась лишь одна ничья

В Риме в четырех последних очных матчах лиги побеждал "Лацио". До этого три подряд завершились вничью

"Лацио" забивал "Болонье" в 12-ти последних очных матчах в Риме

Наибольшее число домашних побед и голов в истории Серии А "Лацио" добыл против "Болоньи" - 39 и 129 соответственно.

"Лацио" - команда, которой "Болонья" забила больше всего голов в Серии А (188), в то время как "бьянкочелести" забили в турнире "россоблу" 196 голов, и только "Фиорентине" забили больше (208)

Результаты "Болоньи" в гостях в лиге в нынешнем сезоне - одна победа, семь ничьих и три поражения. Среди ничьих - с "Ювентусом", "Интером" и "Миланом". Последняя, вырванная в предыдущем гостевом матче в турнире на 90-ой минуте с пенальти, прервала серию из двух поражений.

Результаты десяти последних домашних матчей лиги "Лацио" - шесть побед, три ничьи и одно поражение. В пяти из семи последних таких матчей он не пропускал. Во всех турнирах дома результаты его 14-ти последних матчей - 11 побед, две ничьи и одно поражение, в 11-ти из них он не пропускал

"Болонья" побеждала в трех последних матчах лиги. В четырех подряд она не побеждала с 1967-го года

42 очка "Болоньи" после 24-ех туров - её рекорд на такой стадии с 1994-го года

Прогноз: Лацио - Болонья 1:1

"Лацио" в целом бледен в нынешнем сезоне, но дома силен, стабилен, организован. Что мы видели и против "Баварии". "Болонья" выглядит гораздо симпатичнее его по игре, но она также опирается на дом, где бьёт рекорды клуба последних 70-ти лет, а в гостях даже близко не набирает столько очков.

Правда, она сыграла вничью в гостях с тремя главными грандами, также в гостях выбила "Интер" из Кубка. А кадровые проблемы и усталость (все же против "Баварии" тяжелее играть, чем против "Фиорентины") должны снизить мощь "Лацио".

Логично, что команды сойдутся на ничьей. И много голов вряд ли будет. Возможен даже счёт 0:0. Хотя 1:1 более вероятен.