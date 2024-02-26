Фиорентина - Лацио. Анонс и прогноз матча Серии А на 26.02.2024

Когда главный тренер команды, несмотря на частые провалы в последнее время против аутсайдеров, говорит, что команда не в кризисе, стоит беспокоиться. Когда главный тренер обвиняет арбитров, Федерацию, календарь и бойкотирует прессу - также. "Фиорентина" и "Лацио" отстают от борьбы за места в Лиге Чемпионов и в очном матче, скорее всего, определят, кто в эту борьбу уже не вернется.

26 февраля. 21:45. Серия А. 26-ой тур

Флоренция. "Артемио Франки"

"Фиорентина" - "Лацио"

Главный арбитр: Марко Гвида

Состояние команд

4 Аталанта 25 14 4 7 46 5 Болонья 26 12 9 5 45 6 Рома 25 12 5 8 41 7 Лацио 25 12 4 9 40 8 Фиорентина 25 11 5 9 38 9 Наполи 25 10 7 8 37

Форма "Лацио" непонятна. Он влетает "Аталанте", побеждает в Кальяри, где не победили в последнее время "Болонья" и "Наполи", побеждает "Баварию", затем проигрывает дома "Болонье" и переигрывает в гостях "Торино". Прежде всего, ясно, что он нестабилен, и ему не хватает запаса прочности. Особенно в атаке, где голы приходится вымучивать.

Против "Болоньи" он провел первый тайм мощно, выиграв по ударам в створ ворот со счетом 6:1. Но реализовал лишь один, пропустил из-за грубой ошибки своего вратаря, а во втором тайме исчез. Против "Торино" на 49-ой минуте уступал по ударам по воротам со счетом 3:16, но забил на 50-ой, добавил ещё один и выдержал дополнительную осаду. Итоговый счет по ударам - 7:24, но по голам - 2:0.

Маурицио Сарри после "Болоньи" злился и не разговаривал с прессой, но после "Торино" хвалил команду за характер и собранность, признавая страдания в первом тайме и соглашаясь, что он был слаб.

"Фиорентина" посреди недели не играла, что для неё в нынешнем состоянии замечательно. Поскольку она в глубоком кризисе. В 2024-ом году проигрывала "Сассуоло", не реализовав пенальти, "Лечче", пропустив два гола в самой концовке, еле сравняла счет дома против "Удинезе" в концовке. Она играла посреди позапрошлой недели, выглядела слабее "Болоньи" и проиграла ей в гостях - 0:2.

В последнем хронологически матче она отыграла в гостях не слабее "Эмполи", но и не сильнее. Унылая в целом игра завершилась справедливой ничьей 1:1.

Винченцо Итальяно заявляет, что команда не в кризисе, добавляет по сравнению с январем и просто заснула на мгновение в Эмполи. Что она на пути к достижению своих целей. Хотя реальность говорит обратное. Ведь 2024-ый год она начинала четвёртой. А теперь рискует вылететь из борьбы за это место. Как рискует и вице-чемпион "Лацио", который на нем в нынешнем сезон ещё не был.

"Фиорентина" по-прежнему в Топ-3 лиги по владению мячом, по-прежнему стерильна в нем и слишком часто не доводит до ударов (восьмая по ним). "Лацио" девятый по владению, не очень ищет его, любит ловить соперника в контратаках. При этом очень эффективен, ведь по ударам всего 18-ый в лиге, а по забитым мячам - десятый. По пропущенным он шестой. "Фиорентина" по ним и по забитым седьмая.

Матчи между этими командами давно очень интересны в тактическом плане.

Последние матчи команд

Кадры

У "Лацио" по-прежнему немало проблем из-за травм. Ровелла и Весино - не новые. Хотя их прикрыл Катальди, в частности, голом против "Торино". Забил тогда и другой опорник Гендузи, два ассиста отдал Луис Альберто. Так что с этой позицией все в порядке.

Патрик - также не новый, и в центре обороны ситуация осложняется удалением Хилы в Турине. Казале, также травмированный, а затем очень мало игравший, будет прикрывать.

Хюсай под вопросом, потому на флангах обороны нет замены Лаццари и Марушичу. Дзакканьи близок к возвращению после более месяца в лазарете, но в стартовом составе точно не появится. Исаксен и Фелипе Андерсон вновь выйдут на флангах атаки. Иммобиле в центре или же он не может играть так часто, и выйдет Кастельянос?

У "Фиорентины" возвращается после травмы Бонавентура, но вряд ли в стартовый состав. На позиции центрального атакующего полузащитника останется форвард Бельтран, забивший "Эмполи". У него уже три гола с начала года. По бокам у него - двое из трех - Гонсалес, Иконе, Соттил, перед ним - Белотти. Никто из них больше одного гола в году не забил.

В центре поля Артур и Данкан должны отправить Мандрагору в запас, в центре обороны Миленкович и Кварта опережают Раньери. Слева капитан Бираги вернулся после травмы и имеет равные шансы с Паризи.

Иммобиле против Белотти - дуэль ведущих форвардов сборной Италии семи последних лет, впрочем, в сборной всегда разочаровывавших. В последнее время они разочаровывают и в клубах.

"Фиорентина": П. Терраччьяно, Кайоде, Миленкович, Кварта, Бираги, Артур, Данкан, Н. Гонсалес, Бельтран, Соттил, Белотти

"Лацио": Проведель, Лаццари, Казале, А. Романьоли, Марушич, Катальди, Гендузи, Луис Альберто, Исаксен, Кастельянос, Фелипе Андерсон

Цифры и факты

Винченцо Итальяно в своей тренерской карьере побеждал Массимилиано Аллегри, Лучано Спаллетти, Жозе Моуриньо, Джан Пьеро Гасперини, Стефано Пиоли, Симоне Индзаги, но не Маурицио Сарри. Результаты против последнего - ничья и четыре поражения в пяти матчах с общей разницей мячей 1:10. Все матчи были противостоянием "Фиорентины" с "Лацио"

Прямо перед приходом обоих в нынешние команды преимущество в очных матчах в лиге также было на стороне "Лацио" - пять побед, ничья и поражение в семи матчах

Последние два очных матча лиги во Флоренции завершились с результатами 3:0 и 4:0 в пользу "Лацио", но прямо перед этим в пяти таких счет был равным - по две победы у каждой и ничья

"Фиорентина" побеждала лишь однажды в семи последних матчах лиги при двух ничьих и четырех поражениях. При этом пять из семи ее соперников за это время на данный момент занимают места ниже 12-го

В семи последних домашних матчах результаты "фиалок" противоположны - пять побед, ничья и поражение

Результаты семи последних матчей "Лацио" во всех турнирах - три победы, ничья и три поражения. В лиге результаты последних пяти - две победы, ничья и два поражения, а до этого были одержаны четыре победы подряд

Результаты "Лацио" в пяти последних гостевых матчах лиги - четыре победы и поражение. Правда, три из побед одержаны над командами, стоящими ниже 12-го места. Еще одна - над "Торино" с десятого

Прогноз: Фиорентина - Лацио 1:1

"Лацио" играл в четверг, потому устал больше, играет в гостях, страдает от травм и нестабильности. "Фиорентина" играет дома, где очень сильна, должна быть мотивирована на выход из кризиса. С другой стороны, "фиалки" в целом в ужасной форме, и еще и не признают этого. А против этого соперника играют отвратительно.

Эти команды со всеми своими проблемами вполне могут встретиться на ничьей.