Интер - Аталанта. Анонс и прогноз матча Серии А на 28.02.2024

Сегодня наконец-то все перенесенные из-за Суперкубка матчи Серии А будет доиграны, и турнирная таблица примет привычный вид. На сколько очков "Интер" будет опережать "Ювентус"? Вернется ли "Аталанта" на четвертое место и начнет ли угрожать "Милану" на третьем? Дерби "нерадзурри" даст ответ на эти вопросы.

28 февраля. 21:45. Серия А. Перенесенный матч 21-го тура

Милан. "Джузеппе Меацца"

"Интер" - "Аталанта"

Главный арбитр: Андреа Коломбо

Состояние команд

Точное число преимущества над "Ювентус" ныне кажется не особенно важным. Поскольку кажется, что "Интер" в любом случае мчит на всех парах к Скудетто и назад не оглядывается. Никто сейчас не готов не то что ставить, даже сказать слово против него. Все находят лишь комплименты, слова восхищения.

После тяжелой победы над "Атлетико" в Лиге Чемпионов Симоне Индзаги сменил в стартовом составе целых семерых игроков. Зоммер, Бастони, Павар, Барелла, Дармиан, Тюрам, Чалханоглу. Последних двух - из-за травм. Еще и Ачерби травмирован несколько недель. Тем не менее, в Лечче была добыта победа со счетом 4:0.

Начало того матча легким не было, ротационный состав не был собран, был растянут в центре поля и пропускал атаки. Но в сложные минуты забил в контратаке, а в начале второго тайма устроил еще две и гол с углового. Причем на счету дублеров Асллани, Фраттези, Алексиса Санчеса и Де Фрая два гола и три ассиста.

Таким образом, была одержана вторая победа в лиге со счетом 4:0 подряд, десятая с любым счетом в десяти матчах во всех турнирах в 2024-ом году, 11-ая в лиге в 12-ти последних турах при одной ничьей. Еще и 16-ый матч лиги без пропущенных из 24-ех.

Кто способен разбить эту идиллию? Как раз "Аталанта". Она в 2024-ом году в девяти матчах во всех турнирах добыла семь побед и две ничьи. За это время дважды побывав на "Сан Сиро". Где выбила "Милан" из Кубка победой в основное время и сыграла с ним вничью в лиге. Причем в обоих матчах пропускала первой.

1:1 на "Сан Сиро" она добыла в воскресенье. Не стушевавшись из-за очень раннего пропущенного, сравняв счет в раздевалку, а во втором тайме выдержав шквал атак с 1:11 по ударам по воротам. Джан Пьеро Гасперини говорил о тяжелой неприятной игре и остался очень доволен боевитостью, характером, собранностью команды.



А до этого бергамцы разгромили "Сассуоло", "Дженоа" и 5:0 - "Фрозиноне", в одни ворота переиграли "Лацио", добыв "всего" 3:1. Они в отличной форме. Правда, в гостях есть проблемы, что мы и видели в воскресенье. Удастся ли их решить в матче против команды, которая никакие проблемы никаким соперникам не прощает?

Жаль, что такой матч втиснут посреди недели, а не играется в уик-энд. "Аталанта" еще и начала сумасшедшую серию - "Милан", "Интер", "Болонья", "Спортинг" Лиссабон, "Ювентус", вновь "Спортинг", "Фиорентина", "Наполи", вновь "Фиорентина". А "Интер" ждут крепкая "Дженоа", затем "Болонья", "Атлетико" и "Наполи".

Надеемся, что сегодня у команд хватит сил и смелости показать свой максимум. Ведь уже в воскресенье казалось, что они играют в эконом-режиме. Хотя, возможно, экономили силы как раз для этого матча.

По ударам по воротам за матч и голам команды в тройке лиги, по ударам в створ возглавляют ее. Но по владению мячом "Аталанта" вообще 11-ая, а "Интер" - четвертый. Обе ищут быстрые вертикальные атаки, также очень собранны и жестки в единоборствах.

Последние матчи команд

Кадры

Индзаги должен вернуть в состав сильнейших. Хотя сумеет не всех. Ачерби, Тюрам и Чалханоглу до сих пор травмированы. Отсутствие последнего против прессингующего и динамичного соперника может стать критическим. Молодому Асллани придется очень тяжело поработать.

Вернутся Зоммер, Павар, Бастони, Барелла. Дармиан и Думфриз конкурируют за место правого латераля. За место в паре с Лаутаро Мартинесом, в Лечче забившим свой сотый гол в Серии А и сразу же добавившим 101-ый, конкурируют автор гола против "Атлетико" Марко Арнаутович и автор ассиста в Лечче Алексис Санчес.

Автор гола и ассиста в Лечче Давиде Фраттези вернется в запас и может стать "джокером".

У "Аталанты" сейчас некогда ротировать состав. Но все же кое-какие варианты есть. Один из них - вынужденный. Скальвини под вопросом. Зимний новичок Хиен и долго травмированный Паломино в стартовом составе в лиге в этом сезоне не выходили. А Толой выходил там в первых 11-ти в последний раз в октябре.

Возможно, опорник Де Роон не впервые в сезоне отойдет в оборону. В центре поля тогда его заменит Пашалич, в воскресенье не игравший вообще. Марио может выйти и в атаке. Также может впервые в 2024-ом году выйти в стартовом составе Лукман. Он ездил на Кубок Африки. Если нет - Де Кетеларе и Миранчук останутся.

Вряд ли выйдет единственный настоящий форвард Скамакка, которым Гасперини очень недоволен.

На позициях латералей Хатебур, Холм, Дзаппакоста и Руджери конкурируют постоянно.

"Интер": Зоммер, Павар, Де Фрай, А. Бастони, Дармиан, Асллани, Барелла, Мхитарян, Димарко, Арнаутович, Лаутаро Мартинес

"Аталанта": Карнезекки, Джимсити, Хиен, Колашинац, Холм, Де Роон, Эдерсон, Руджери, Коопмейнерс, Де Кетеларе, Лукман

Цифры и факты

"Интер" выиграл четыре последних очных матча во всех турнирах, а перед ними состоялись две ничьи. "Аталанта" не побеждала его в последних 11-ти таких - пять ничьих, шесть поражений. Последний матч состоялся в ноябре в лиге в Бергамо и завершился победой миланцев - 2:1

В Милане в последних десяти матчах во всех турнирах "Интер" не проигрывал "Аталанте" - семь побед и три ничьи. Последний матч он выиграл в мае в лиге со счетом 3:2

"Интер" выиграл десять последних матчей подряд во всех турнирах. Такую серию он выдал впервые с 2012-го года. В основное время во всех турнирах он не проигрывал в 28-ми матчах подряд. В лиге он выиграл 11 из 12-ти последних матчей при одной ничьей и 16 из 19-ти при трех ничьих

Ничья с "Миланом" прервала серию "Аталанты" из шести побед во всех турнирах. Она не проигрывала в последних десяти матчах - восемь побед и две ничьи

"Интер" выиграл семь последних домашних матчей лиги, пропустив в них лишь один мяч. Правда, в целом в гостях в Серии А он набрал больше очков, чем дома (35:31) и потерял меньше (4:5). Оба его поражения в этом сезоне во всех турнирах состоялись дома

"Аталанта" набрала в гостях в лиге более чем в два раза меньше очков, чем дома - 15:31. В последних шести матчах Серии А в гостях на ее счету одна победа, три ничьи и два поражения. Правда, в последних трех таких поражений не было - победа над "Дженоа" и ничьи с "Ромой" и "Миланом"

"Интер" уступал в счете в нынешнем сезоне в лиге лишь в течение 38-ми минут

Прогноз: Интер - Аталанта 1:1

"Аталанте" тяжело в гостях. Она еще и устала из-за "Милана", а "Интер" ротировал состав в Лечче. Он в целом сильнее. Однако в первом круге "Богиня" очень сильно напрягла его и проиграть не заслужила. Ее серия без побед в очных матчах велика, но в них было много ничьих. Возможна еще одна.