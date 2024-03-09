Болонья - Интер. Анонс и прогноз матча Серии А на 09.03.2024

В первом круге Серии А нынешнего сезона лишь четыре команды не проиграли "Интеру". В начале февраля он взял реванш у "Ювентуса", в начале марта - у "Дженоа", пусть и с минимальным разрывом в счете. Следующей жертвой реванша станет "Болонья"? Или же перед выездом к "Атлетико" в Лиге Чемпионов "нерадзурри" ослабят хватку?

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9 марта. 19:00. Серия А. 28-ой тур

Болонья. "Ренато Далль'Ара"

"Болонья" - "Интер"

Главный арбитр: Лука Пайретто

Состояние команд

1 Интер 27 23 3 1 72 2 Ювентус 27 17 6 4 57 3 Милан 27 17 5 5 56 4 Болонья 27 14 9 4 51 5 Рома 27 14 5 8 47 6 Аталанта 27 14 4 9 46

"Интер" неудержим. Он выиграл девять последних матчей лиги на всех полях с общей разницей 27:5. Во всех турнирах на всех полях он выиграл 12 последних матчей с общей разницей мячей 32:5. В лиге вышел на 72 очка - столько же, сколько набрал за весь предыдущий сезон. Опережает второе место уже на 15 очков.

Правда, последний матч против "Дженоа" (2:1 дома) завершил серию. Серию из трех 4:0, серию из четырех матчей с четырьмя забитыми в каждом. Этот матч вернул ощущения декабря, когда "нерадзурри" набирали очки очень тяжело и с помощью арбитров. Пенальти, в итоге ставший победным, не следовало назначать.

Симоне Индзаги не говорил о матче после него, а в целом о пути, пройденном командой. Будто уже подытоживал сезон.

"Болонье" же точно рано подытоживать. Она ведь может не просто вернуться в Еврокубки впервые з 23 года, но выйти в групповой турнир Лиги Чемпионов впервые в своей истории. Её серия из шести побед - лучшая в истории клуба с 1967-го года. Причем в гостях против "Лацио" и "Аталанты" добыты камбеки после слабого первого тайма. А это признак характера.

Трансляция матча В эфире Трансляція матчу Болонья - Інтер Смотреть трансляцию

Тьяго Мотта прежде всего и говорил о характере и борьбе своей команды.

Характер она демонстрировала и в обоих гостевых матчах против "Интера" в нынешнем сезоне. В лиге уступала со счетом 0:2 уже к 17-ой минуте, но в итоге вышла на 2:2. В Кубке пропустила в дебюте дополнительного времени, но вновь нашла два гола и стала единственной командой за последние три года, кто победил "Интер" в итальянском кубковом турнире.

"Россоблу" любят владеть мячом. Третие в этом в лиге. "Нерадзурри" четвёртые и в целом более прагматичны. Последние гораздо чаще бьют по воротам, чем первые (второе место в лиге против 11-го). Первые также любят высокий прессинг, интенсивную вертикальную игру. Хотя вертикально и интенсивно и вторые играют.

Последние матчи команд

Кадры

В последние недели "Интер" испытывал проблемы с составом. Но как раз сейчас почти все вернулись. Тюрам, Ачерби, Чалханоглу готовы играть. Первые двое выходили на замену против "Дженоа" и сегодня должны начать с первых минут. Третьего отлично заменял Асллани (гол против "Дженоа"), но турку нужны игровые минуты.

Также Бастони возвращается после дисквалификации.

На флангах Индзаги ротирует активно. Дармиан-Думфриз, Димарко-Аугусто. Возможен также отдых для самого Лаутаро Мартинеса, лучшего бомбардира лиги. Алексис Санчес забил (с пенальти) и ассистировал против "Дженоа", Арнаутович, арендованный именно у "Болоньи", также в строю.

У "Болоньи" новых потерь также нет. Потому можно выбирать на левом фланге между атакой, скоростью Ндоя и обороной, тактической дисциплиной Салемакерса. В центре поля и в обороне состав стабилизировался, и Лукуми, Эбишер, Моро, Ликояннис и Де Сильвестри уступят Беукеме, Фройлеру, Фаббиану, Кристиансену и Пошу.

"Болонья": Скорупски, Пош, Беукема, Калафиори, В. Кристиансен, Фройлер, Фаббиан, Фергюсон, Орсолини, Зиркзее, Салемакерс

"Интер": Зоммер, Биссек, Ачерби, А. Бастони, Дармиан, Чалханоглу, Барелла, Мхитарян, Аугусто, Тюрам, Алексис Санчес

Цифры и факты

"Болонья" не проигрывала "Интеру" в трех из последних четырех матчей лиги (две победы и ничья), включая два последних. В последний раз она не проигрывала "нерадзурри" в лиге трижды подряд в 2014-ом года. В последних десяти очных матчах лиги показатели - пять побед "Интера", четыре - "Болоньи" и ничья

После ничьей 2:2 в первом матче "Болонья" и "Интер" могут сыграть вничью в обоих сезонных матчах только во второй раз в Серии А после 2013/14

"Болонья" выиграла два последних домашних матча против "Интера" в чемпионате и не достигала трех успехов подряд на "Далль'Ара" против "нерадзурри" в Серии А с 1975-го года

"Болонья" выиграла последние шесть матчей чемпионата. Лишь однажды она достигла по крайней мере семи успехов подряд в своей истории в Серии А - в 1963-64 годах. С 1967-го она не побеждала в четырех матчах Серии А подряд

"Интер" набрал 72 очка в этом чемпионате, и в случае успеха против "Болоньи" он достигнет 75-ти очков после 28-ми матчей. Только однажды в истории Серии А команда брала больше очков после стольких же сезонных матчей: в сезоне 2006/07 с Роберто Манчини как тренером (76)

"Нерадзурри" выиграли последние девять матчей Серии А. Они могут выиграть по меньшей мере десять подряд только в третий раз за свою историю: после 2006/07 годов и 2021-го года. В последних 14-ти матчах турнира их показатели - 13 побед и ничья. В последнем 21-ом они не проигрывали - 18 побед и три ничьи

Только сам "Интер" (37) набрал больше очков в домашних матчах лиги в сезоне, чем "Болонья" (35 в 14-ти). В том числе она победила в последних шести. С другой стороны, "Интер" лидирует во всех лигах Топ-5 и по очкам на выезде - 35 в 13-ти матчах, в том числе четыре победы подряд на данный момент

"Интер" забил в сезоне в лиге 69 мячей и пропустил 13. Оба показателя - лучшие на данный момент в лигах Топ-5

Ни одна команда не набрала больше очков в нынешнем сезоне в матчах, в которых уступала в счете, чем "Болонья" - 15, как и у "Наполи". 11 из них добыты в 2024-ом году

Джошуа Зиркзее забил 10 голов в этом чемпионате. Последним голландским игроком, забившим больше голов в одном сезоне Серии А, был Рууд Гуллит в сезоне 1994/95 (12)

Лаутаро Мартинес забил три гола против "Болоньи" в чемпионате, но все на "Меацца". "Далль'Ара" - стадион, на котором аргентинец отыграл больше всего минут в Серии А, ни разу не забив

Прогноз: Болонья - Интер 2:1

Против "Болоньи" нельзя играть даже на 99 процентов мощи и внимательности. Только сто могут обеспечить результат. Вряд ли мы увидим сто от "Интера". Да для него и разумнее немного придержать лошадей для "Атлетико".

Если кто и способен прервать феноменальные серии "нерадзурри" без поражений, так это "россоблу".