Наполи - Аталанта. Анонс и прогноз матча Серии А на 30.03.2024

"Наполи" и "Аталанта" все ещё верят в попадание в зону Лиги Чемпионов. Логично, ведь идут сразу за пятым местом, которое может туда попасть. Наставник первого Франческо Кальцона рад, что впереди ещё достаточно очных матчей против конкурентов, в которых можно догнать. Правда, признает, что нужна серия побед. А вторая занята в трех турнирах, так что не факт, что хватит сил.

Серия А. 30-й тур

30 марта. 13:30. Неаполь. "Стадио Диего Армандо Марадона"

"Наполи" - "Аталанта"

Главный арбитр: Лука Пайретто

Состояние команд

4 Болонья 29 15 9 5 54 5 Рома 29 15 6 8 51 6 Аталанта 28 14 5 9 47 7 Наполи 29 12 9 8 45 8 Фиорентина 28 12 7 9 43

Связать серию побед обеим в 30-ом туре не удастся. Сейчас у обеих как раз продолжается противоположная серия - без побед. "Наполи" сыграл два матча подряд со счетом 1:1, между ними ещё и проиграв в Барселоне и вылетев из Лиги Чемпионов. "Аталанта" в своём последнем матче победила - "Спортинг" в Лиге Европы (2:1), но в лиге не побеждала в четырех подряд.

Её последний матч лиги был перенесён из-за внезапной кончины Генерального директора "Фиорентины" Джо Бароне.

"Наполи" в последнем матче сыграл вничью в гостях с "Интером", часто атакуя. Часто атаковал и "Торино" до этого, полностью доминируя. Кальцона очень доволен игрой в обоих матчах, говоря, что команда нашла себя. Правда, в них не хватало качества атак и ударов, изобретательности. Потому и результат обоих - 1:1. Хватило в двух матчах до этого - 6:1 над "Сассуоло" и 2:1 над "Ювентусом".

"Аталанта" сыграла с "Ювентусом" 2:2 в гостях, также выглядя весьма прилично. Проход "Спортинга" с 1:1 и 2:1 в Лиге Европы - также достижение. Но в это же время она уступила в лиге дома "Болонье" (1:2), потеряв преимущество в счете, и в гостях - "Интеру" (0:4). А 1:1 в гостях против "Милана" - успех по результату, но не по игре, поскольку сидела весь второй тайм за "автобусом".

Джан Пьеро Гасперини игрой команды в последнее время доволен, считая, что заслужила больше побед.

"Наполи" остаётся первым в лиге с большим отрывом по владению мячом, а "Аталанта" в этом лишь 11-ая. Неаполитанцы также первые по ударам по воротам, зато здесь бергамцы ближе - четвёртые. Ясно, кто будет доминировать, но совершенно неясно, кто больше создаст, кто больше забьёт. Совершенно непредсказуемый матч. Как всегда между этими командами.

Последние матчи команд

Кадры

Виктор Осимхен пропустил матч против "Интера" из-за травмы. Ныне он должен вернуться, но не очень удивимся, если отыграет лишь 60-65 минут, если будет выглядеть плохо. А Хвича Кварацхелия, автор четырех голов и ассиста в четырех последних матчах лиги, почти наверняка вылетел из-за травмы в сборной. Распадори, скорее чем долго травмированный Нгонг и просто слабый Линдстрем, заменит его.

Зелински уже на чемоданах в "Интер" и, скорее всего, далеко не впервые уступит место Траоре или Каюсту. Слева в обороне всегда дилемма между Руи и Оливерой. Центральный защитник Жезус может получить капитанскую повязку после расистского скандала с игроком "Интера" Ачерби, хотя последний и был оправдан.

В "Аталанте" почти наверняка вылетел Де Кетеларе, который в последнее время не в форме. Коопмейнерс весь сезон в отличной форме, системообразующий игрок, автор дубля против "Ювентуса". Он под вопросом из-за травмы в сборной, хотя подаёт положительные знаки. Если все же не сможет выйти - Пашалич готов.

Скамакка забил "Спортингу" в обоих матчах, но в лиге не забивал в семи последних турах. Потому и не был вызван в сборную. Так что зол и мотивирован. В атаке также кандидаты - Лукман, Миранчук и Туре.

В центре обороны должен вернуться в стартовый состав Скальвини вместо Хиена, в ворота - Карнезекки вместо Муссо. А на флангах - Руджери или Дзаппакоста слева вместо Баккера. Дзаппакоста также может заменить Холма справа.

"Наполи": Мерет, Ди Лоренцо, Ррахмани, Жезус, Оливера, Ангисса, Лоботка, Траоре, Политано, Осимхен, Распадори

"Аталанта": Карнезекки, Джимсити, Скальвини, Колашинац, Дзаппакоста, Де Роон, Эдерсон, Руджери, Коопмейнерс, Лукман, Скамакка

Цифры и факты

"Наполи" выиграл четыре последних очных матча во всех турнирах, в том числе со счетом 2:1 в Бергамо в первом круге лиги. Перед этими четырьмя "Аталанта" выиграла три подряд. Если считать восемь очных матчей перед этими четырьмя последними поражениями бергамцев, они выиграли пять, сыграли вничью два и проиграли один

В Неаполе в пяти последних очных матчах лиги счёт по победам равен - 2:2 при одной ничьей. В семи последних также равен - 3:3 при одной ничьей

В восьми последних очных матчах в лиге на всех полях не было ничьих

В шести из семи последних очных матчей и в лиге, и во всех турнирах забивали обе команды

"Наполи" не проиграл в шести матчах лиги подряд. Однако в них добыл четыре ничьи 1:1. Он также не проиграл дома в семи матчах лиги подряд. Но из них четыре победы со счетом 2:1 и три ничьи

"Аталанта" без побед в последних четырех турах лиги - две ничьи и два поражения. Эта серия началась сразу после серии из пяти побед подряд

В восьми последних матчах с участием "Наполи" во всех турнирах забивали обе команды. Сам он пропускал в последних десяти. "Аталанта" пропускала в восьми из последних девяти и забивала в 14-ти из последних 15-ти

В нынешнем сезоне в лиге "Наполи" набрал больше очков в гостях, чем дома (23:22, шесть побед, четыре ничьи и четыре поражения в Неаполе), "Аталанта" - дома, чем в гостях (31:16, четыре победы, четыре ничьи, шесть поражений вне Бергамо)

Прогноз: Наполи - Аталанта 1:1

Четыре победы "Наполи" подряд в очных матчах - слишком длинная серия. Как и восемь очных матчей подряд без ничьих. Обе команды сейчас играют неплохо, создают, забивают, но и немало пропускают. А главное - не могут довести дело до конца, до победы. Еще и проблемы у ведущих игроков атаки – Осимхена, Кварацхелии, Коопмейнерса, Де Кетеларе.

Ничья с забитыми обеими командами, но без большого количества голов выглядит логичной.