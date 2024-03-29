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Наполи - Аталанта. Анонс и прогноз матча Серии А на 30.03.2024

Италия

Сразу за зоной Лиги Чемпионов

Наполи - Аталанта. Анонс и прогноз матча Серии А на 30.03.2024

Getty Images/Global Images Ukraine

Леон Вургафт Автор UA-Футбол
Новина українською

"Наполи" и "Аталанта" все ещё верят в попадание в зону Лиги Чемпионов. Логично, ведь идут сразу за пятым местом, которое может туда попасть. Наставник первого Франческо Кальцона рад, что впереди ещё достаточно очных матчей против конкурентов, в которых можно догнать. Правда, признает, что нужна серия побед. А вторая занята в трех турнирах, так что не факт, что хватит сил.

Серия А. 30-й тур

30 марта. 13:30. Неаполь. "Стадио Диего Армандо Марадона"

"Наполи" - "Аталанта"

Главный арбитр: Лука Пайретто

Состояние команд

4

Болонья

 29 15 9 5 54
5

Рома

 29 15 6 8 51
6

Аталанта

 28 14 5 9 47
7

Наполи

 29 12 9 8 45
8

Фиорентина

 28 12 7 9 43

Связать серию побед обеим в 30-ом туре не удастся. Сейчас у обеих как раз продолжается противоположная серия - без побед. "Наполи" сыграл два матча подряд со счетом 1:1, между ними ещё и проиграв в Барселоне и вылетев из Лиги Чемпионов. "Аталанта" в своём последнем матче победила - "Спортинг" в Лиге Европы (2:1), но в лиге не побеждала в четырех подряд.

Её последний матч лиги был перенесён из-за внезапной кончины Генерального директора "Фиорентины" Джо Бароне.

"Наполи" в последнем матче сыграл вничью в гостях с "Интером", часто атакуя. Часто атаковал и "Торино" до этого, полностью доминируя. Кальцона очень доволен игрой в обоих матчах, говоря, что команда нашла себя. Правда, в них не хватало качества атак и ударов, изобретательности. Потому и результат обоих - 1:1. Хватило в двух матчах до этого - 6:1 над "Сассуоло" и 2:1 над "Ювентусом".

"Аталанта" сыграла с "Ювентусом" 2:2 в гостях, также выглядя весьма прилично. Проход "Спортинга" с 1:1 и 2:1 в Лиге Европы - также достижение. Но в это же время она уступила в лиге дома "Болонье" (1:2), потеряв преимущество в счете, и в гостях - "Интеру" (0:4). А 1:1 в гостях против "Милана" - успех по результату, но не по игре, поскольку сидела весь второй тайм за "автобусом".

Джан Пьеро Гасперини игрой команды в последнее время доволен, считая, что заслужила больше побед.

"Наполи" остаётся первым в лиге с большим отрывом по владению мячом, а "Аталанта" в этом лишь 11-ая. Неаполитанцы также первые по ударам по воротам, зато здесь бергамцы ближе - четвёртые. Ясно, кто будет доминировать, но совершенно неясно, кто больше создаст, кто больше забьёт. Совершенно непредсказуемый матч. Как всегда между этими командами.

Последние матчи команд

Наполи - Аталанта. Анонс и прогноз матча Серии А на 30.03.2024 - изображение 1

Кадры

Виктор Осимхен пропустил матч против "Интера" из-за травмы. Ныне он должен вернуться, но не очень удивимся, если отыграет лишь 60-65 минут, если будет выглядеть плохо. А Хвича Кварацхелия, автор четырех голов и ассиста в четырех последних матчах лиги, почти наверняка вылетел из-за травмы в сборной. Распадори, скорее чем долго травмированный Нгонг и просто слабый Линдстрем, заменит его.

Зелински уже на чемоданах в "Интер" и, скорее всего, далеко не впервые уступит место Траоре или Каюсту. Слева в обороне всегда дилемма между Руи и Оливерой. Центральный защитник Жезус может получить капитанскую повязку после расистского скандала с игроком "Интера" Ачерби, хотя последний и был оправдан.

В "Аталанте" почти наверняка вылетел Де Кетеларе, который в последнее время не в форме. Коопмейнерс весь сезон в отличной форме, системообразующий игрок, автор дубля против "Ювентуса". Он под вопросом из-за травмы в сборной, хотя подаёт положительные знаки. Если все же не сможет выйти - Пашалич готов.

Скамакка забил "Спортингу" в обоих матчах, но в лиге не забивал в семи последних турах. Потому и не был вызван в сборную. Так что зол и мотивирован. В атаке также кандидаты - Лукман, Миранчук и Туре.

В центре обороны должен вернуться в стартовый состав Скальвини вместо Хиена, в ворота - Карнезекки вместо Муссо. А на флангах - Руджери или Дзаппакоста слева вместо Баккера. Дзаппакоста также может заменить Холма справа.

"Наполи": Мерет, Ди Лоренцо, Ррахмани, Жезус, Оливера, Ангисса, Лоботка, Траоре, Политано, Осимхен, Распадори

"Аталанта": Карнезекки, Джимсити, Скальвини, Колашинац, Дзаппакоста, Де Роон, Эдерсон, Руджери, Коопмейнерс, Лукман, Скамакка

Цифры и факты

  • "Наполи" выиграл четыре последних очных матча во всех турнирах, в том числе со счетом 2:1 в Бергамо в первом круге лиги. Перед этими четырьмя "Аталанта" выиграла три подряд. Если считать восемь очных матчей перед этими четырьмя последними поражениями бергамцев, они выиграли пять, сыграли вничью два и проиграли один
  • В Неаполе в пяти последних очных матчах лиги счёт по победам равен - 2:2 при одной ничьей. В семи последних также равен - 3:3 при одной ничьей
  • В восьми последних очных матчах в лиге на всех полях не было ничьих
  • В шести из семи последних очных матчей и в лиге, и во всех турнирах забивали обе команды
  • "Наполи" не проиграл в шести матчах лиги подряд. Однако в них добыл четыре ничьи 1:1. Он также не проиграл дома в семи матчах лиги подряд. Но из них четыре победы со счетом 2:1 и три ничьи
  • "Аталанта" без побед в последних четырех турах лиги - две ничьи и два поражения. Эта серия началась сразу после серии из пяти побед подряд
  • В восьми последних матчах с участием "Наполи" во всех турнирах забивали обе команды. Сам он пропускал в последних десяти. "Аталанта" пропускала в восьми из последних девяти и забивала в 14-ти из последних 15-ти
  • В нынешнем сезоне в лиге "Наполи" набрал больше очков в гостях, чем дома (23:22, шесть побед, четыре ничьи и четыре поражения в Неаполе), "Аталанта" - дома, чем в гостях (31:16, четыре победы, четыре ничьи, шесть поражений вне Бергамо)

Прогноз: Наполи - Аталанта 1:1

Четыре победы "Наполи" подряд в очных матчах - слишком длинная серия. Как и восемь очных матчей подряд без ничьих. Обе команды сейчас играют неплохо, создают, забивают, но и немало пропускают. А главное - не могут довести дело до конца, до победы. Еще и проблемы у ведущих игроков атаки – Осимхена, Кварацхелии, Коопмейнерса, Де Кетеларе.

Ничья с забитыми обеими командами, но без большого количества голов выглядит логичной.

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