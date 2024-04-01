У Коваленко хорошие шансы cыграть. Интер - Эмполи. Анонс и прогноз матча Серии А на 01.04.2024

От эйфории до уныния не один шаг, но двух-трех нередко бывает достаточно. Это сейчас на собственной шкуре ощущают "Интер" и "Эмполи". Совсем недавно они выдали замечательные серии и чувствовали себя на вершине. Но всего после пары неудач уже нервничают и чувствуют себя неуверенно. Кто вернет уверенность в очном матче?

Серия А. 30-й тур

1 апреля. 21:45. Милан. "Джузеппе Меацца"

"Интер" - "Эмполи"

Главный арбитр: Федерико Дионизи

Состояние команд

2024-ый год "Интер" начал с 13-ти побед подряд во всех турнирах. Выиграв Суперкубок, практически обеспечив себе Скудетто и заставляя говорить о себе как об одном из главных фаворитов Лиги Чемпионов. Но затем вылетел из ЛЧ по итогам серии пенальти с "Атлетико", сыграл вничью дома в лиге с кризисным "Наполи" - и настроение изменилось.

Вмешивается также давление из-за долга владельцев "нерадзурри" в 380 миллионов евро. В мае клуб может перейти к новым хозяевам, и потому вокруг него много шума. Много шума было и вокруг Франческо Ачерби из-за расистского скандала. Он был оправдан, но СМИ не упустили возможности понагнетать.

Матч между нынешним и будущим чемпионами вышел даже энергичным. С 30-ю ударами по воротам на двоих. Но часто казалось, что обе играют по инерции, на автопилоте. Хороших ударов по воротам было мало. А забивали защитники. Еще и Бастони ассистировал и в свои, и в чужие ворота.

Симоне Индзаги был разочарован, поскольку его вратарь "остался без сейвов", но команда "пропустила с наивной ошибки". Однако был доволен игрой в целом и не очень хотел жаловаться. Но насторожиться следует. Поскольку речь о уже четвертом бледном матче команды подряд. 2:1 над "Дженоа" и 1:0 в Болонье также не впечатлили.

"Эмполи" пребывал в эйфории благодаря дебюту третьего тренера в сезоне Давиде Николы - шесть матчей без поражений подряд, из них три победы. Лучший дебют тренера в истории клуба. Вновь начали вспоминать о чудесах, которые творил с другими аутсайдерами. Но затем он проиграл три матча подряд. И все - со счетом 0:1.

В последних двух матчах он играл против "Милана" со второго места и "Болоньи" с четвертого, выглядя против них весьма прилично. От последней пропустил лишь на 94-ой минуте. То есть продолжает бороться. Но очки ему нужны позарез. В 30-ом туре "Фрозиноне" с 18-го места уже набрал одно и отстает от команды Николы лишь по разнице мячей.

"Эмполи" - прагматичная команда. Она может играть с тремя центральными защитниками или двумя, не спешит владеть мячом, довольно мощна физически и организованна. Что помогает против грандов.

Во время успешной серии Николы она не проиграла дома "Фиорентине" и в гостях "Ювентусу" (1:1). В обоих матчах пропуская первой, но сравнивая счет. Также на ее счету в сезоне гостевые победы над "Фиорентиной" и "Наполи". И лишь 0:1 дома от "Интера". Год назад же в Милане она победила его со счетом 1:0.

Последние матчи команд

Кадры

Проблемы у первого вратаря "Интера" Зоммера. Он под вопросом. 25-го февраля Аудеро заменял его в Лечче и не пропустил - 4:0. Также под вопросом Де Фрай и Арнаутович. Аугусто вернулся, но вряд ли сдвинет Димарко. Справа же всегда борьба между Думфризом и Дармианом.

Ачерби будет играть, но после расистского скандала существуют сомнения в его психологической форме. Хотя он и был оправдан.

Лаутаро Мартинес забил за сборную, но за клуб не забивал в четырех матчах подряд во всех турнирах. Слишком много для него.

В "Эмполи" дисквалифицирован Мале, травмирован Грасси. Оба - опорники, так что возрастают шансы Виктора Коваленко выйти с первых минут. Может он выйти и на позиции одной из "десяток" в схеме 3-4-2-1. Но пока предполагают Журковского и Камбиаги позади Ньянга. Довольно авантюрно, атакующе в гостях против лидера.

В любом случае, шансы украинца выйти на замену довольно рано велики. Да и если Никола все же решит выставить более оборонительный состав либо и вовсе перейти на 4-3-2-1, Виктор вполне может выйти с первых минут. Его конкуренты на скамье запасных - игрок атаки Канчелльери и опорник Бастони, и не более того.

Травмированы также защитники Исмаили и Эбуэхи. Впрочем, первый не играл и против "Болоньи", а второй - не игрок стартового состава.

"Интер": Аудеро, Павар, Ачерби, А. Бастони, Дармиан, Чалханоглу, Барелла, Мхитарян, Димарко, Тюрам, Лаутаро Мартинес

"Эмполи": Каприле, Берешински, Валюкевич, Луперто, Гьяси, Марин, Фаццини, Пеццелла, Журковски, Камбиаги, Ньянг

Цифры и факты

"Интер" выиграл у "Эмполи" восемь домашних матчей в лиге подряд, но затем проиграл со счетом 0:1. В том матче, в январе 2023-го года, миланцы играли вдесятером с сороковой минуты. Перед этими восемью они также проиграли тосканцам с таким же счетом

В восьми последних очных матчах в Милане во всех турнирах "Интер" лишь дважды побеждал "Эмполи" с разницей более одного мяча. Еще четыре раза победил с разницей в один, однажды победил в дополнительное время в Кубке и однажды проиграл

Ничья с "Наполи" прервала серию "Интера" из десяти побед в лиге. Его серия без поражений в этом турнире продолжается и составляет 23 матча. Из них 19 побед

"Интер" пропускал после 75-ой минуты основного времени в сезоне во всех турнирах лишь дважды - в двух последних матчах. "Эмполи" также пропустил в такое время в своем последнем матче

"Интер" не победил в двух своих последних матчах во всех турнирах. В последний раз до этого он не побеждал в двух подряд в ноябре 2023-го года, а в трех подряд - в апреле 2023-го

"Эмполи" проиграл три последних матча во всех турнирах. В последний раз такая серия произошла с ним в сентябре 2023-го года. Тогда он проиграл семь подряд

Прогноз: Интер - Эмполи 1:0

"Эмполи" проиграл три матча подряд, но в борьбе. В том числе с грандами. Он вообще плотно борется с грандами в нынешнем сезоне и даже добывает результаты против них. Добывал и против "Интера" на "Меацца" в предыдущем визите. А сами "нерадзурри" потеряли уровень игры за последний месяц.

Ставить на любой другой результат, кроме победы гранда, слишком рискованно. Но аутсайдер способен навязать плотную борьбу.