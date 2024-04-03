Фиорентина - Аталанта. Анонс и прогноз матча Кубка Италии на 03.04.2024

Матч лиги между "Фиорентиной" и "Аталантой", который должен был состояться в середине марта, был перенесен из-за внезапной кончины Генерального директора "фиалок" Джо Бароне. Таким образом, первый матч Кубка между ними станет первой встречей между ними в 2024-ом году. Станет ли важнейшей из трех? Вряд ли. Но может определить течение ответной.

Кубок Италии. Полуфинал. Первый матч

3 апреля. 22:00. Флоренция. "Артемио Франки"

"Фиорентина" - "Аталанта"

Главный арбитр: Маурицио Мариани

Состояние команд

"Фиорентина" не выигрывала никаких трофеев с 2001-го года, когда взяла как раз Кубок Италии. В истории "Аталанты" лишь один трофей - тот же, розыгрыша 1963-го года. Обе очень голодны к трофеям. Американский владелец первой и американский совладелец второй, а также семья Перкасси очень хотят увенчать трофеем свой прорыв в гранды.

Флорентийцы играли в финале Коппа в предыдущем сезоне, а также в финале Лиги Конференций. Бергамцы играли в финале Коппа в 2019-ом и 2021-ом годах. Все эти финалы обе проиграли. Но сейчас, учитывая лишь друг друга и кризисных "Ювентус" и "Лацио" в конкурентах, верят в победу и очень мотивированы.

Джан Пьеро Гасперини не раз называл турнир наиболее реальным шансом взять трофей, говорил, что в приоритете перед лигой и Лигой Европы. Сильные слова, учитывая, что у него есть шансы пробиться в Лигу Чемпионов. До пятого места, которое может туда вывести - два очка, до четвертого, которое точно выведет - семь с матчем в запасе.

Винченцо Итальяно так прямо не говорил и идет и на Кубок, и на Лигу Конференций. Но вот как раз, скорее всего, не на лигу, где вновь отстал. Он сейчас на десятом месте в девяти очках позади пятого, пусть и с матчем в запасе. Так что акцент на другие турниры. Кроме того, скорее всего, он покинет команду летом и хочет сделать это с трофеем.

В субботу "Аталанте" пришлось в Неаполе мало владеть мячом (39:61) и много обороняться. Но она сделала это четко. Еще и создала много шансов забить и вполне можно сказать, что забила ЛИШЬ три мяча. Прямо перед этим она победила дома "Спортинг" в Лиге Европы (2:1). Но прямо перед этим не выиграла пять матчей подряд. То есть пребывала в кризисе.

Правда, среди тех пяти матчей ничьи в гостях с "Миланом" и "Ювентусом". И Гасперини считает, что команда заслуживает гораздо больше побед. Говорит о контроле над игрой в Неаполе и очень доволен сплоченностью команды и силой ее скамьи запасных.

"Фиорентина" в кризисе прямо сейчас. В последних пяти матчах во всех турнирах победила лишь однажды - хайфский "Маккаби" в Лиге Конференций на 95-ой минуте. В восьми последних - дважды. Хотя Итальяно считает, что играет хорошо и заслуживает гораздо больше побед.

При этом она и проигрывает нечасто. Серию из шести матчей во всех турнирах без поражений прервало 1:2 дома от "Милана" в лиге. Причем создали в том матче "фиалки" достаточно, и Итальяно говорил о невероятных сейвах вратаря соперников. Правда, "россонери" создали больше и победили заслуженно. Оборону и реализацию команде Итальяно нужно исправлять.

"Фиорентина" на третьем месте в Серии А по владению мячом, а "Аталанта" - лишь на 11-ом. Так что ясно, кто будет доминировать сегодня во Флоренции. Правда, владение "фиалок" часто стерильное, безрезультатное. По ударам по воротам они седьмые, а бергамцы - пятые. По забитым мячам бергамцы и вовсе опережают на целых 12, по пропущенным - на два.

Следует отметить, что Гасперини дисквалифицирован на этот матч.

Последние матчи команд

Кадры

Качество игроков атаки "фиалок" сильно хромает. Почти все не забивали в лиге около двух месяцев, некоторые - почти четыре, а то и шесть. Вот и "Милану" забил опорник. Но в кубковых турнирах атакеры забивают почаще.

Бонавентура вернулся после дисквалификации. Нико Гонсалес отдохнул после вояжа в Южную Америку. Опорник Артур никуда не ехал, но отдыхал в субботу. Также заменить могут Раньери Кварту, Кайоде Додо и Паризи - Бираги в обороне, Соттил Иконе и Нзола Белотти - в атаке.

Обе серии пенальти в 1/8 и 1/4 финала выиграл кубковый вратарь Кристенсен. Но он был долго травмирован и сейчас под вопросом, так что Терраччьяно должен играть.

У "Аталанты" вылетел важный игрок центра обороны Скальвини. Не вернулся важный игрок атаки Де Кетеларе. Хотя заменить их есть кем. Зимний новичок Хиен все сильнее. Капитан Толой набирает форму после травмы. Миранчук и Скамакка забили в субботу, а есть еще Лукман и Туре. Коопмейнерс вышел в субботу на 61-ой минуте и успел забить.

На флангах всегда дилеммы между Руджери, Дзаппакостой, Хатебуром, Холмом и Баккером. А в ворота может встать кубковый вратарь Муссо вместо Карнезекки.

"Фиорентина": П. Терраччьяно, Кайоде, Миленкович, Раньери, Бираги, Артур, Бонавентура, Н. Гонсалес, Бельтран, Соттил, Нзола

"Аталанта": Муссо, Джимсити, Хиен, Колашинац, Холм, Де Роон, Эдерсон, Руджери, Коопмейнерс, Лукман, Скамакка

Цифры и факты

После прихода Итальяно на пост главного тренера "Фиорентина" доминирует над "Аталантой" - четыре победы, ничья и поражение. Последний матч завершился победой "фиалок" во Флоренции в лиге в сентябре - 3:2. А прямо перед приходом Итальяно "Аталанта" выиграла три очных матча подряд

В двух последних кубковых очных матчах побеждала "Фиорентина". 3:2 в Бергамо в 1/4 финала в сезоне 2021/22 и 2:1 дома в сезоне 2019/20. А перед этим, в сезоне 2018/19, "Аталанта" взяла верх в полуфинале - 3:3 в гостях, 2:1 дома

Три из семи последних очных матчей во всех турнирах завершились со счетом 3:2. Правда, два - со счетом 1:0

"Фиорентина" вышла в полуфинал благодаря победам дома в сериях пенальти над "Пармой" (2:2 после 120-ти минут, 4:1 в серии) и "Болоньей" (0:0, 5:4). "Аталанта" - благодаря 3:1 дома над "Сассуоло" и 2:1 в гостях над "Миланом" в основное время

"Фиорентина" в полуфинале Кубка в третий раз подряд. В предыдущем сезоне она вышла в финал, где проиграла "Интеру", в позапрошлом проиграла в обоих полуфинальных матчах "Ювентусу". "Аталанта" в двух предыдущих сезонах подряд не была в полуфинале, а до этого проиграла в финале "Ювентусу"

В семи последних матчах во всех турнирах результаты "Фиорентины" - две победы, четыре ничьи и поражение, результаты "Аталанты" - две победы, три ничьи и два поражения

"Фиорентина" пропускала в 12-ти из 13-ти последних матчей во всех турнирах, но забивала в восьми из последних десяти. "Аталанта" пропускала в восьми из последних десяти, но забивала в 15-ти из последних 16-ти

Прогноз: Фиорентина - Аталанта 2:2

Оба тренера говорят, что гордятся достижениями своих команд в Кубке и желают взять этот трофей. При этом отмечают силу соперника. Итальяно также говорит, что в последние годы очные матчи были веселыми. Голов, правда, не всегда хватало, но напряженными и драматичными они были всегда. А сейчас обе много забивают и пропускают.

"Аталанта" сейчас сильнее и интереснее, но "Фиорентина" может бросить больше сил на этот турнир. Да и она играет дома. Кроме того, обе в последнее время чаще всего играют вничью.