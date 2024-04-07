Ювентус - Фиорентина. Анонс и прогноз матча Серии А на 07.04.2024

"Ювентус" и "Фиорентина" очень хорошо выступают в кубках. Посреди недели они выиграли свои первые полуфинальные матчи Коппа Италия, не пропустив. Вторая ещё и в 1/4 финала Лиги Конференций. Но в Серии А обе в последнее время проваливаются и рискуют даже не выполнить задачу минимум. Потому очный матч важен не только исторически острым противостоянием, но и в турнирном плане.

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Серия А. 31-й тур

7 апреля. 21:45. Турин. "Алльянц Стадиум"

"Ювентус" - "Фиорентина"

Главный арбитр: Федерико Ла Пенна

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Состояние команд

3 Ювентус 30 17 8 5 59 4 "Болонья" 30 16 9 5 57 5 Рома 31 16 7 8 55 6 "Аталанта" 29 15 5 9 50 7 "Лаціо" 31 14 4 13 46 8 "Наполі" 30 12 9 9 45 9 "Торіно" 30 11 11 8 44 10 "Фіорентина" 29 12 7 10 43 11 Монца 30 11 9 10 42

"Ювентус" одержал лишь одну победу в девяти последних матчах в лиге при четырёх ничьих и четырёх поражениях. Худшая серия за 13 лет. В последних двух даже не забивая. Не взломал дома защиту середняка "Дженоа" (0:0), как и аутсайдеров "Эмполи" (1:1) и "Удинезе" (0:1). Играл трусливо в гостях против "Лацио", владея мячом лишь 35 процентов времени и в итоге пропустив на 92-ой минуте.

При этом Массимилиано Аллегри заявляет, что все по плану, сезон успешен и он очень гордится игроками. Указывая, что цели на сезон - Кубок и место в Топ-4 лиги - выполняются. А его игроки заявляют обратное, признавая кризис и недостойные "Ювентуса" игру и результаты. Пресса же разрывает тренера за такие слова и за игру команды, и его будущее летом кажется решенным - #Allegriout.

"Рома" вчера победила и с пятого места на расстоянии лишь четырех очков. "Болонья" с четвертого на расстоянии двух. Что вносит огромную нервозность в стан "Ювентуса" и боязнь потерять место в Лиге Чемпионов.

В Кубке во вторник удалось исправиться. Тому же "Лацио", уже в Турине, не позволили ни одного удара в створ ворот. В первом тайме устроив вязкую игру, а во втором - дважды прорвав его центр обороны на контратаках. Не блестящее, но несомненно солидное выступление, способное вернуть настроение и уверенность в себе. Правда, Федерико Кьеза заявляет, что для выхода из кризиса этого мало.

"Фиорентина" также исправилась в Кубке, в среду разнося "Аталанту" в отличном стиле. Особенно - в первом тайме с 12:2 по ударам по воротам. Правда, удалось забить лишь один мяч - невероятным ударом Мандрагоры с 30-ти метров. А в целом эта победа стала её третьей в последних девяти матчах во всех турнирах. Второй была 4:3 над "Маккаби" Хайфа в Лиге Конференций на 95-ой минуте.

Первой за этот период была отличная победа над "Лацио". Римлян разорвали по игре ещё сильнее, чем бергамцев. Но и там завершилось все с разницей в один мяч (2:1) и со слабой реализацией. И та победа стала единственной в лиге за последние шесть матчей. В гостях же в лиге нет побед в последних пяти. Даже когда играла в численном большинстве в Турине целый тайм. В марте против "Торино" (0:0).

После того выезда она отыграла два матча лиги дома. В обоих очень много создала. Но "Рому" не сумела дожать и потеряла верную победу на 95-ой минуте (2:2). А "Милану" позволила создать гораздо больше, чем сама, постоянно проваливаясь в обороне. Поражение там заслуженное, только должно было быть не 1:2, а примерно 3:5.

Винченцо Итальяно считает, что команда играет хорошо и заслуживает побеждать гораздо чаще. Но, тем временем, она лишь десятая и даже для попадания в Лигу Европы и Лигу Конференций должна сильно постараться. А о Лиге Чемпионов и речи нет. О самом же Итальяно вовсю сообщают, что он уходит летом и что хочет уйти с трофеем. Которого в Серии А не добыть, зато можно в других двух турнирах.

"Фиорентина" на третьем месте в Серии А по владению мячом. Правда, оно чаще всего стерильное, безрезультатное. "Ювентус" же по владению лишь 12-ый. Во втором тайме в Кубке дома он отдал мяч "Лацио" на 64 процента и разорвал его на контратаках. Интересно, попытается ли отдать и сегодня? И насколько будут владеть на таком выезде "фиалки"?

Последние матчи команд

Кадры

Душан Влахович пропускал гостевой матч против "Лацио" из-за дисквалификации, вернулся в Кубке и забил. На его счету девять голов в последних девяти матчах, и пресса отмечает его страсть, мотивацию и важность для команды. На счету Кьезы - лишь два в девяти, но и он забил в Кубке. Хотя он приболел и может уступить место Йилдизу, сдавшему в последнее время. Милик по-прежнему травмирован.

В Риме Аллегри пытался перейти на 4-3-3 с защитником Камбиазо в качестве вингера, но больше такого делать не будет. Андреа (ассист во вторник) сыграет правого латераля. На левом фланге дилемма всегда между Костичем и Илингом-Джуниором. Уже полностью здоровый МакКенни (ассист во вторник) должен опередить Миретти в центре поля. Автора единственного гола в первом круге во Флоренции.

В "Фиорентине" всегда широкое поле для ротации. Мандрагора после такого гола должен остаться в центре поля, но рядом с Артуром или Данканом? Вряд ли с Бонавентурой, хотя такую атакующую схему Итальяно пробует очень часто. Пробовал и в среду с большим успехом. Если все же попробует - форвард Бельтран сыграет под форвардом Белотти. Если нет - Бельтран уйдёт на фланг.

На флангах также есть Нико Гонсалес, Иконе, Соттил и Куаме, но они не забивали в лиге с 11-го февраля. Как и Белотти. Забивают опорники и защитники.

В обороне слева Бираги должен вернуться вместо Паризи, справа конкурируют Додо и Кайоде, в центре за две позиции - Миленкович, Кварта и Раньери.

"Ювентус": Щенсны, Гатти, Бремер, Данило, Камбиазо, Локателли, МакКенни, Рабио, Костич, Кьеза, Влахович

"Фиорентина": П. Терраччьяно, Кайоде, Миленкович, Раньери, Бираги, Мандрагора, Данкан, Н. Гонсалес, Бонавентура, Бельтран, Белотти

Цифры и факты

"Ювентус" выиграл два последних очных матча в лиге. Правда, оба - со счетом 1:0. А прямо перед этим в этом же турнире сыграл вничью и проиграл. Результаты последних семи очных матчей в Серии А - три победы туринцев, две ничьи и два победы флорентийцев

В Турине "Ювентус" выиграл восемь из девяти последних очных матчей в лиге, проиграв девятый со счетом 0:3. Последние два таких он выиграл со счетом 1:0 и в четырех из последних шести таких не пропускал

Одна победа, четыре ничьи и четыре поражения - результаты последних девяти матчей "Ювентуса" в лиге. В том числе две ничьи и два поражения в последних четырех. Он пропускал в восьми из этих девяти. Результаты последних шести матчей "Фиорентины" в лиге - победа, три ничьи и два поражения, последних 11-ти - две победы, четыре ничьи, пять поражений. Она пропускала в десяти из этих 11-ти

Результаты пяти последних домашних матчей "Ювентуса" в лиге - победа, три ничьи и поражение. Правда, перед этим в десяти таких он восемь раз победил и дважды сыграл вничью. Результаты пяти последних гостевых матчей "Фиорентины" в лиге - три поражения и две ничьи, результаты девяти таких последних - победа, три ничьи и пять поражений

С Душаном Влаховичем среднее число набранных очков за матч "Ювентуса" возрастает до 2.16, без него оно составляет ровно 1. Процент побед возрастает с 20-ти до 64-ех. В четырех последних матчах с его голами туринцы побеждали. Правда, "Фиорентине" её бывший игрок ещё не забивал никогда

Прогноз: Ювентус - Фиорентина 2:1

Обе команды в кризисе в лиге. При этом "Фиорентина" уже почти забыла о Серии А, а вот "Ювентусу" не позволяют забыть. Кроме этого, "фиалки", при всей своей ненависти к "Юве", останавливают его разве что дома, а в гостях почти никогда не получается. Да и после матчей посреди недели туринцы умеют играть гораздо лучше, чем флорентийцы, благодаря клубному опыту.

Любой результат возможен, но победа хозяев выглядит более логичной. Также высока вероятность голов от обеих команд.