Торино - Ювентус. Анонс и прогноз матча Серии А на 13.04.2024

В последний раз "Торино" переигрывал "Ювентус" в 2015-ом году. С тех пор сценарий подавляющего большинства Туринских дерби, особенно на "Олимпико Гранде Торино", идентичен. "Быки" стараются, выкладываются на полную, играют хорошо, но не забивают и в итоге пропускают. Обычно - в последней четверти матча. Повторится ли сценарий и сегодня?

Серия А. 32-ой тур

13 апреля. 19:00. Турин. "Олимпико Гранде Торино"

"Торино" - "Ювентус"

Главный арбитр: Фабио Мареска

Состояние команд

2 Милан 31 21 5 5 68 3 Ювентус 31 18 8 5 62 4 Болонья 31 16 10 5 58 5 Рома 31 16 7 8 55 6 Аталанта 30 15 5 10 50 7 Лацио 32 15 4 13 49 8 Наполи 31 13 9 9 48 9 Торино 31 11 11 9 44 10 Фиорентина 30 12 7 11 43

Возможно, "Торо" опоздал. Он мог поймать "Ювентус" на дне, в ужасной форме, во время худшей серии в лиге за 13 лет - лишь семи очков в девяти турах. Когда критика бушевала, когда говорили об отсутствии души и чести у "Юве", а об окончании каденции Массимилиано Аллегри не говорил только ленивый.

С тех пор "бьянконери" одержали две победы подряд. 2:0 над "Лацио" в Кубке и 1:0 над "Фиорентиной" в лиге. Играя в целом в свой классический футбол - такая же унылая атака, как и в кризисный период, но гораздо лучшая оборона, держащаяся под давлением. Удержалась во втором тайме против "фиалок" с 17-ю процентами владения мячом.

Аллегри говорил о психологических проблемах из-за неудачной серии и потому снижении требований к игре. О том, что результат важнее всего и "сухой" матч очень важен. О хорошей игре без риска в первом тайме. Оправдывался, что никто не владеет мячом 100 процентов времени. Опорник Мануэль Локателли был честнее и признал "по-настоящему уродливую игру".

СМИ также сообщали, что Аллегри орал на игроков в раздевалке даже после этой победы. А на поле после финального свистка игроки не радовались.

"Торино" выиграл матч в Эмполи по ударам по воротам со счетом 19:4, по владению мячом - 65:35. Играл живо, создавал. Но пропустил и ранний гол, и поздний. Причём на 93-ей минуте - после того, как сравнял на 91-ой. И из-за привоза своего игрока. Таким образом, проиграв впервые после двух побед и двух ничьих в четырех матчах.

Именно в такой момент четвертая оборона лиги пропустила три мяча от аутсайдера, забившего дома в четырех предыдущих матчах всего один мяч, именно в такой пропускала в такие драматичные минуты по своей вине. Типичный "Торино".

Иван Юрич как раз не злился. Говорил, что его команда играла отлично в атаке и "просто" допустила три ошибки в обороне. Считает, что играет хорошо в последнее время. Так и есть, но побед мало. А для достижения цели, которую сам тренер поставил, угрожая, что уйдет, если не будет достигнута - выхода в Еврокубки - ничьих недостаточно.

В последние месяцы "Торино" больше играет на атаку, чем ранее. Хотя в своем предпоследнем выездном матче - против "Наполи" - играл консервативно. А "Ювентус" всегда консервативен. Тем более - в гостях. В последнем выездном матче - против того же "Лацио" в лиге - сидел в обороне. Так что ожидаем активность "быков" и контратаки и стандартные положения "зебр".

Последние матчи команд

Кадры

Аркадиуш Милик по-прежнему отсутствует из-за травмы. Фаджоли и Погба по-прежнему дисквалифицированы. Других же потерь нет. Аллегри заявил, что по стартовому составу у него две дилеммы - Костич или Илинг-Джуниор на позиции левого латераля, Камбиазо или Веа - правого.

Также не совсем ясно, выйдет Кьеза в атаке рядом с Влаховичем или Йилдиз? Но в последнее время играет Федерико. Он забил в Кубке, но в лиге не забивал в четырех своих последних матчах. Влахович также забил там, но в лиге не забивал в трех последних. Хотя до этого забил там восемь мячей в шести матчах.

Травмы центральных защитников "Торино" Схуурса и Джиджи далеко не новые. Опорник Тамез вновь сыграет в центре обороны в схеме 3-5-2, точно такой же, как и у "Ювентуса". Хотя кое-какой выбор есть. На позиции левого центрального - Ловато, Мазина или даже Родригес. Последний также может сыграть слева вместо Войводы.

В центре поля травмирован Гинейтис. А в атаке - Пеллегри. Оба - запасные, но опорник Илич только вернулся, так что Гинейтис понадобился бы. Остаются чистые опорники Риччи и Линетти и атакующий Влашич.

Тандем форвардов ожидаемо составят Сапата и Санабрия. Первый забил дважды в Эмполи, в целом забивал в пяти из шести последних гостевых матчей. Второй забил в позапрошлом туре дома против "Монцы", а также в предпоследнем гостевом матче - в Неаполе.

"Торино": В. Милинкович-Савич, Тамез, Буонджорно, Мазина, Белланова, Риччи, Линетти, Влашич, Родригес, Санабрия, Сапата

"Ювентус": Щенсны, Гатти, Бремер, Данило, Камбиазо, Локателли, МакКенни, Рабио, Костич, Кьеза, Влахович

Цифры и факты

"Ювентус" не проигрывал в 17-ти последних дерби в лиге. Одержав в них 13 побед и четыре матча сведя вничью. В том числе победил в последних трех. В нынешнем сезоне на данный момент состоялось одно дерби, на его стадионе, и завершилось со счетом 2:0 в его пользу

"Ювентус" побеждал в семи из восьми последних гостевых дерби в лиге при одной ничьей 2:2. При этом в пяти из шести последних побеждал со счетом 1:0

"Торино" выиграл три из своих десяти последних матчей лиги при четырёх ничьих и трех поражениях. "Ювентус" - два из своих последних десяти таких при четырёх ничьих и четырёх поражениях

"Ювентус" не побеждал в четырех своих последних гостевых матчах лиги - ничья и три поражения

"Торино" проиграл лишь один из десяти своих последних домашних матчей лиги - шесть побед и три ничьи

Оборона "Торино" четвертая в лиге. С другой стороны, его атака лишь 15-ая. Оборона "Ювентуса" вторая, атака - шестая

Прогноз: Торино - Ювентус 0:1

Юрич говорит о нескольких дерби, в которых его команда не заслужила проиграть. Аллегри хвалит оборону соперника, его 15 "сухих" матчей в сезоне. К тому же, "Торо" сейчас нужно не только дерби, а и очки в борьбе за Еврокубковую зону. А "Ювентус" страшно не уверен в себе, особенно в гостях. Впрочем, логичнее всего ставить на привычный результат.

Конкретно можно предположить, что "Ювентус" забьёт со стандартного положения - углового или штрафного с фланга. Юрич упоминал о них как о главной проблеме его команды в дерби.